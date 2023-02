Rencontrez le Ladkiwale au mariage de Kiara Advani-Sidharth Malhotra

Les préparatifs du mariage de Kiara Advani et Sidharth Malhotra ont commencé et comment. Samedi, la future mariée a été photographiée plus tôt à l’aéroport de Mumbai avec sa famille. Plus tard, elle a été photographiée à l’aéroport de Jaisalmer avec le designer Manish Malhotra, qui serait le couturier officiel du mariage. La famille de la future mariée a également atterri à Jaisalmer samedi après-midi. Le père de Kiara Advani, Jagdeep Advani, et sa mère Geneviève ont été cliqués à l’aéroport de Jaisalmer. Lorsque les paparazzi ont félicité le père de Kiara Advani, Jagdeep Advani, à l’aéroport et lui ont demandé ce qu’il avait à dire sur le mariage, il a répondu : “Moubarak ho sabko(félicitations à tous).”

Voir les photos de la famille de Kiara Advani à l’aéroport de Jaisalmer ici :

La famille de Kiara Advani à l’aéroport.

La future mariée Kiara Advani s’est enregistrée à l’aéroport de Jaisalmer samedi après-midi. Elle était accompagnée du designer Manish Malhotra, qui serait le couturier officiel du mariage. Voici une vidéo d’eux à l’aéroport de Jaisalmer.

Kiara Advani et Sidharth Malhotra se marieront au palais Suryagarh de Jaisalmer le 6 février. Voici une vidéo du lieu du mariage du couple star.

L’histoire d’amour de Sidharth Malhotra et Kiara Advani a commencé sur les plateaux de tournage du film de 2021 Shershaah, leur premier film ensemble. Le couple star est également parti en vacances ensemble. Ils sont allés aux Maldives en 2021 et ils ont accueilli ensemble 2023 à Dubaï, où ils étaient accompagnés du designer Manish Malhotra et du cinéaste Karan Johar.