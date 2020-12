Beaucoup auraient pensé qu’il s’agissait d’une fusillade directe entre Little Mix et Liam Gallagher pour la machine à sous Christmas Number One jamais convertie.

Cependant, dans la vraie mode 2020, le statu quo tente d’être brisé par un joueur de rugby londonien et le PDG autoproclamé de Clapham, Archie Curzon.

Lui et son collègue co-animateur de podcast Freddy Clode sont désespérés de bouleverser le chariot de pommes et de faire beaucoup de bruit dans les classements officiels.

Avec une pléthore d’anciens élèves des écoles publiques chantant sur le single, il pourrait être décrit comme la version chic de l’école publique de Band Aid.









Le single comprend une liste impressionnante de stars talentueuses, dont l’ex-Angleterre du rugby et la royauté de « I’m a Celebrity » James Haskell, l’ancien England Crickete r Darren Gough MBE, britannique « Mamma Mia! ‘star Jeremy Irvine et bien d’autres.

La plupart de ces visages célèbres ont été sur le podcast de comédie RigBiz d’Archie Curzon.

Il a dit que pour faire chanter les stars sur le single, il a « mis tout en œuvre et utilisé toutes mes connexions LinkedIn pour impliquer certains des plus grands noms du sport et du divertissement internationaux. Bien sûr, ils étaient tous très désireux de s’impliquer comme ils le sont. avec tout ce que je fais ».









Curzon est quelqu’un qui veut combler le fossé entre la célébrité et les affaires. Il se considère comme le « plus grand influenceur de Clapham » et avec ce titre, il est prêt à lancer une dispute de célébrité entre lui et Liam Gallagher.

Il tient à ce que Gallagher sache qu ‘«il vient pour» l’ancien chanteur d’Oasis. Il tient beaucoup à ce que Liam sache qu’il a « joué avec le mauvais gars ».

Le podcast a maintenant un public fidèle de 100000 auditeurs par mois et Curzon et Clode sont convaincus que si tous ceux qui achetaient ou précommandaient le single, le numéro un de Noël serait vraiment accessible.









L’ancien camarade de camp de la jungle, Haskell, est tout aussi confiant d’atteindre les sommets enivrants du sommet des charts britanniques en simple en disant: « Je mentirais si je pensais que je chanterais un jour sur un morceau, sans parler du numéro de Noël un! Je dois le remettre aux gars, c’est une chanson incroyablement entraînante et divertissante et je crois vraiment que nous avons une excellente chance d’atteindre le numéro un de Noël! «

Curzon est un homme incroyablement sûr de lui. Il aime se vanter d’être un gros frappeur dans la ville de Londres, un membre populaire du club privé chic The Ned et quelqu’un qui plaisante sur le fait d’avoir passé une année Gap à «Canary Wharf».









Avec un curriculum vitae aussi arrogant, il peut sembler qu’essayer d’obtenir le numéro un de Noël est un projet de vanité assez inutile. Cependant, le but du single intitulé « It’s Christmas Time (It’s Time To Lash) » est de collecter des fonds pour une organisation caritative qui lutte désespérément pour rester à flot après une année difficile.

Restart Rugby est une organisation caritative qui prend en charge les anciens joueurs de rugby professionnels dont la carrière a été interrompue par une blessure ou une maladie. Ils fournissent les frais de traitement médical et de réadaptation.







L’organisme de bienfaisance a soutenu de nombreux joueurs à qui on a dit qu’ils ne marcheraient plus jamais en raison de blessures au cou ou à la moelle épinière. Malgré tout l’excellent travail qu’ils accomplissent, l’organisation caritative est décrite comme « à genoux » par Curzon qui poursuit en disant: « Nous sommes incroyablement ravis de soutenir Restart Rugby car ils ont besoin de fonds indispensables pour continuer le travail qui change la vie. ils le font quotidiennement.

Essentiellement, mes pensées sont; collecter des fonds pour des œuvres caritatives a fait du capitaine Tom un chevalier, alors j’espère que si j’en ai un, mon père (et meilleur ami) me permettra de rejoindre la famille à nouveau pour Noël.

* Le single de Rig Aid It’s Christmas Time (It’s Time to Lash) est disponible en précommande dès maintenant, avec tous les profits allant à l’association caritative Restart Rugby.