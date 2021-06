Rencontrez le jeune de 17 ans qui a battu le record d’Usain Bolt

EUGENE, Oregon — Monde, rencontrez Erriyon Knighton.

Le natif de Floride, âgé de 17 ans, s’est annoncé dimanche comme l’une des étoiles montantes de l’athlétisme aux États-Unis, terminant troisième de la finale masculine du 200 mètres aux essais olympiques à Eugene, en Oregon, pour se qualifier pour les Jeux olympiques de Tokyo.

Futur étudiant en herbe au lycée, Knighton est l’un des plus jeunes athlètes de l’équipe américaine cet été, où il participera non seulement à la compétition, mais aura également une chance légitime de remporter une médaille.

On pense qu’il est le plus jeune Américain à faire partie de l’équipe olympique d’athlétisme depuis Jim Ryun en 1964.

Voici cinq choses à savoir sur la star du sprint de 17 ans.

Un départ tardif

Knighton n’a pas participé à l’athlétisme jusqu’à sa première année à Hillsborough High School à Tampa, en Floride. Sa première compétition majeure a été le lycée de l’État de Floride en 2019, où il s’est classé cinquième au sprint de 200 mètres.

Knighton a déclaré dimanche qu’il n’avait commencé à courir sur piste qu’à la suggestion de ses entraîneurs de football au lycée. Un entraînement supplémentaire et une poussée de croissance ont contribué à réduire ses temps sur la piste.

Après que certaines parties de ses deuxième et troisième saisons aient été perturbées par la pandémie, Knighton a décidé au début de cette année qu’il était prêt à devenir pro. Il a signé un contrat avec adidas et a embauché des agents réputés Ramon Clay et John Regis comme ses représentants. Il était à peine âgé de 17 ans à l’époque.

TABLEAU DE BORD DE 200 MÈTRES : Noah Lyles gagne dans le meilleur temps mondial

A LA CHASSE DE L’OR : Tout ce dont vous aurez besoin pour suivre la quête de l’or de Team USA à Tokyo

« Ce n’est que ma troisième saison de course à pied », a déclaré Knighton Nouvelles d’athlétisme plus tôt cette année. « J’ai eu beaucoup de succès à la fois à l’entraînement et en compétition. Je crois que si je travaille dur, je finirai par devenir un athlète de classe mondiale. Je m’imprègne de tout, de toutes les connaissances. »

Une recrue de football quatre étoiles

La décision de Knighton n’est pas venue facilement. En plus de son potentiel sur la piste, il était également une recrue très recherchée en tant que receveur large.

L’automne dernier, Knighton a déclaré à Florida Today, qui fait partie du réseau USA TODAY, qu’il avait reçu des offres de l’Alabama, d’Auburn, de l’État de Floride, du Tennessee et de la Floride, entre autres. Les principaux services de recrutement, dont 247 Sports, l’ont classé comme un espoir quatre étoiles grâce à sa combinaison de hauteur et de vitesse.

« Sachant que j’ai grandi autour du football toute ma vie et que j’ai reçu beaucoup d’offres de DI, c’était une décision difficile, mais c’était aussi une évidence », a déclaré Knighton.Nouvelles d’athlétismeplus tôt cette année. « En piste, le succès de ma carrière est entièrement entre mes mains, et je sais que je peux le faire. »

On a demandé à Knighton ce week-end si, compte tenu des changements à venir des règles de la NCAA concernant la rémunération des athlètes, il envisagerait de poursuivre le football universitaire en plus de sa carrière professionnelle sur piste. Il a rejeté la question, affirmant que ce n’était « pas une option ».

Battre les records de Bolt

Lorsqu’on lui a demandé en août s’il comparerait son style de course à celui de quelqu’un d’autre, Knighton a souligné le détenteur du record du monde.

« Probablement Usain Bolt », a-t-il déclaré à Florida Today, « juste parce qu’il est grand comme moi ».

Cela s’est avéré être une comparaison audacieuse mais pertinente, étant donné que Knighton a maintenant battu deux des records de jeunesse de Bolt au 200 mètres.

Lors d’une rencontre en Floride plus tôt ce mois-ci, Knighton a couru le 200 en 20,11 secondes pour battre le précédent record des moins de 18 ans établi par Bolt en 2003. Puis, moins d’un mois plus tard, Knighton a couru 19,88 dans sa demi-finale aux essais olympiques. – qui a battu le record du monde des moins de 20 ans que Bolt a décroché en 2004.

Éviter les projecteurs

Alors que certains jeunes pourraient rechercher les projecteurs, Knighton l’a largement évité jusqu’à présent dans sa carrière professionnelle. Son équipe a poliment décliné les demandes d’interview de Knighton avant les essais olympiques, et le jeune de 17 ans était tout à fait à Eugene.

Après avoir remporté ses deux manches préliminaires et ses demi-finales – et battu le champion du monde en titre Noah Lyles à deux reprises – Knighton a quitté la piste sans être interviewé par NBC, comme c’est la coutume pour le vainqueur d’une course. Cette décision a suscité quelques taquineries de Lyles, qui a également participé aux essais olympiques à l’adolescence en 2016.

« C’était une occasion manquée, mais il en aura beaucoup d’autres », a déclaré Lyles samedi, après que Knighton ait quitté la piste avant sa probable interview télévisée.

Rêve olympique réalisé

Knighton ne pensait pas avoir réalisé sa meilleure course de la fin de semaine lors de la finale de dimanche. Mais il suffisait d’enregistrer un temps de 19,84 secondes, un nouveau record personnel.

Le joueur de 17 ans vient de battre de justesse Fred Kerley, déjà qualifié pour les Jeux olympiques du 100 mètres, et Isiah Young, un vétéran de 31 ans qui a participé aux Jeux de Londres en 2012.

Knighton a déclaré qu’en fin de compte, il faisait partie de l’équipe, il n’avait donc pas trop à se plaindre.

« Il n’a pas coulé », a-t-il déclaré. « Ça va probablement couler quand je rentrerai à la maison. … Je pense que c’est un vrai grand accomplissement. »

Contribution : La Floride aujourd’hui

Contactez Tom Schad à tschad@usatoday.com ou sur Twitter @Tom_Schad.