Rencontrez le héros de CNN qui travaille pour arrêter la violence et reconstruire des vies dans les rues de South Philly où il vendait autrefois de la drogue

La vie de Tyrique Glasgow a toujours tourné autour de son quartier du sud de Philadelphie, et la violence armée en a toujours fait partie.

Alors qu’il n’avait que 8 ans, il a entendu les cris de sa grand-mère après qu’on lui ait dit que son oncle avait été assassiné. Il a perdu plusieurs cousins ​​et amis dans des fusillades. À 15 ans, il a été aspiré dans la vie de la rue – vendant de la drogue et contrôlant finalement un bloc spécifique de son quartier.

«Quand vous exécutez un bloc, comme, vous êtes le visage. Vous êtes celui que cette communauté de personnes connaît. Vous fixez des règles et des limites », a déclaré Glasgow, aujourd’hui âgé de 39 ans. “C’est une vie dangereuse, mais c’est une vie normale.”

Au cours des années suivantes, il a reçu 11 balles dans la tête, le dos, les jambes et les bras, a-t-il dit. En 2006, il a été envoyé en prison pour trafic de drogue où, finalement, il a changé d’avis.

“J’ai commencé à voir ce que je faisais mal”, a-t-il déclaré. “Le temps mort était définitivement nécessaire.”

Lorsque Glasgow est rentré chez lui en 2011, il essayait de trouver une nouvelle voie lorsqu’un garçon de la région lui a demandé de l’aide avec une équipe de flag football. Glasgow a finalement accepté d’être l’entraîneur.

“J’en avais assez que ma communauté me suive dans une direction négative et je voulais qu’elle me suive dans une direction positive”, a-t-il déclaré. “Les enfants m’ont vraiment donné un but.”

Bientôt, il s’est retrouvé à organiser une équipe de danse pour filles et, en 2012, il avait lancé la Young Chances Foundation pour aider à donner aux jeunes une chance d’avoir une vie meilleure. Au cours de la décennie suivante, son travail s’est développé pour inclure des camps d’été, des événements de vacances et des activités parascolaires.

Il y a trois ans, Glasgow a ouvert un centre communautaire qui est devenu une source de soutien pour tout le quartier. Maintenant, sur le bloc où il vendait autrefois de la drogue, il fournit chaque semaine de la nourriture, des produits de première nécessité et des ressources à des centaines de résidents locaux.

“Les mêmes à qui nous donnions des choses négatives, maintenant nous pouvons donner des ressources positives”, a-t-il déclaré.

Ouvert six jours sur sept, le centre est maintenant un carrefour communautaire. Des repas chauds sont distribués deux fois par semaine et une foule de produits essentiels – épicerie, couches, vêtements, fournitures scolaires et EPI – sont toujours disponibles gratuitement pour tous.

De plus, Glasgow aide à connecter les gens avec des ressources pour les cours GED, l’aide à la location, le traitement de la toxicomanie ou les conseils en santé mentale. Il croit que tout ce qu’il offre rend la vie meilleure et le quartier plus sûr.

“Cela aide à réduire la pauvreté, le stress, les traumatismes”, a-t-il déclaré. “Et quand votre qualité de vie est en hausse, le crime diminue.”

Glasgow continue de proposer des programmes gratuits pour les jeunes, comme le tutorat, les sports et la garde après l’école, et il tend la main aux jeunes adultes de la région en offrant un soutien sans jugement.

“J’essaie d’amener les gens à la table pour les retirer du menu”, a-t-il déclaré. « Ils m’acceptent parce que je ne les pointe pas du doigt. Je les regarde et me vois. Je suis l’un deux.”

Il a également établi un partenariat solide avec la police, qui soutient son travail depuis longtemps, et il encourage le dialogue communautaire en organisant des tables rondes avec les résidents et les agents sur les problèmes locaux.

« Voir les officiers sous un jour différent, cela renforce la confiance, et cela renforce la confiance. (Les policiers) ont construit cette même confiance avec moi », a déclaré Glasgow. “Ils ont besoin de voir que tous les flics ne sont pas mauvais.”

Son approche semble fonctionner. L’année dernière, Philadelphie a enregistré un nombre record d’homicides, dont près de 90 % ont été causés par des armes à feu. Mais dans le quartier de Glasgow, les fusillades ont considérablement diminué, selon le 17e district du département de police de Philadelphie. Les policiers disent que la Fondation Young Chances fait partie de la raison.

En fin de compte, Glasgow veut que ses voisins non seulement vivent, mais prospèrent.

“Nous essayons de créer un refuge et un environnement sûrs pour tout le quartier”, a-t-il déclaré.

“Nous voulons qu’ils voient un jour meilleur.”

Kathleen Toner de CNN a parlé avec Glasgow de son travail. Vous trouverez ci-dessous une version modifiée de leur conversation.

CN : Vous faites tellement de travail par l’intermédiaire de votre centre, mais vous avez également lancé un jardin communautaire au printemps dernier. Pourquoi était-ce important pour vous ?

Tyrique Glasgow : Le jardin communautaire est un élément essentiel de notre communauté. C’était un terrain vague – une horreur, un endroit où ils cachaient des armes et de la drogue. Mais des études ont montré que si nous pouvions le nettoyer, cela ferait baisser la violence dans notre communauté. Maintenant, nous le transformons en un jardin de légumes, de fruits et de produits. C’est un endroit sûr pour nos enfants et cela devient un débouché positif pour l’énergie dans notre quartier. Tout le monde dans la communauté a joué un rôle dans son lancement – ​​qu’il s’agisse de planter des graines ou d’arracher des mauvaises herbes.

Il est dédié à Tynirah Borum, une fillette de 3 ans qui a été tuée alors qu’elle se faisait tresser les cheveux en 2014. Ce n’est pas un sanctuaire de la violence, mais Tynirah ne pourra pas obtenir son diplôme, aller à son bal, avoir un enfant et nous voulons nous assurer que tous les autres enfants peuvent avoir ces choses. Cela ne se fera pas du jour au lendemain. Cela va prendre du temps. Et c’est ce que le jardin nous montre. Il symbolise tout ce que nous voulons dans notre communauté. C’est réinventer notre qualité de vie.

CN : Vous faites également partie d’un effort pour renommer une rue locale. Ça parles de quoi?

Glasgow : Taney Street est essentiellement l’endroit où j’ai commencé à vendre de la drogue, et il s’avère qu’elle porte le nom de Roger Taney, le juge de la Cour suprême (qui a écrit) la décision Dred Scott, qui disait essentiellement que les Noirs n’étaient pas égaux aux Blancs. C’est tellement offensant. Cela ne représente pas ce que nous représentons aujourd’hui. Mais il y a une coalition qui essaie de changer le nom. Nous avons répondu à des sondages, organisé des réunions communautaires et nous essayons maintenant de le renommer d’après Caroline LeCount, une enseignante de Philadelphie qui a intégré le système de tramway. Elle était essentiellement notre Rosa Parks. Elle est un symbole positif qui a dispensé une éducation et défendu la justice sociale. Maintenant, nous attendons juste que le conseil municipal fasse le changement officiel.

Il s’agit de s’approprier la communauté, mais aussi de faire ses devoirs sur son histoire. Cela montre également nos jeunes afin qu’ils puissent être le prochain visage qui apparaîtra là-haut sur le prochain panneau de signalisation. Nous essayons vraiment de changer les images que nos enfants et nos familles voient.

CN : Vous avez fait beaucoup de progrès, mais vous avez aussi subi des pertes. Qui est Nasir Livingston et quel rôle a-t-il joué dans votre travail ?

Glasgow : Quand je suis rentré de prison, j’avais un « petit moi » dans le quartier – Nasir. Et ce qu’il a fait, c’est vraiment promouvoir ce que les enfants voulaient, c’est-à-dire jouer au flag-football. Alors, il m’a poussé à démarrer les programmes et m’a vraiment mis les deux pieds dans l’organisation. Mais il a été tué à 17 ans. C’était une perte majeure, majeure. C’était quelqu’un à qui je pensais que quoi qu’il arrive, “je l’ai eu”. Et entendre ce coup de feu, ça m’a fait mal. Donc, il est vraiment un symbole de qui nous essayons de sauver. Et il influence toujours la façon dont j’avance. Quelle conversation pouvons-nous avoir pour nous assurer que cela n’arrive pas ? Quelles ressources sont à la traîne que nous pouvons construire? C’est pourquoi j’y vais aussi fort que je peux. C’est ainsi que vous protégez votre village. Je veux m’assurer que nous ne perdons plus rien.

Vous voulez vous impliquer? Vérifier le site de la Fondation Jeunes Chances et voyez comment vous aider.

Pour faire un don à la Fondation Jeunes Chances via GoFundMe, cliquez sur ici