Il y a plus de dix ans, Joe Sielski et quelques-uns de ses amis homosexuels étaient ensemble dans un bar de Wilmington, dans le Delaware, lorsqu’ils ont entendu un commentaire d’un autre bar-amateur: « Je suppose que c’est un bar gay maintenant. »

«C’était juste une personne dans toute son amertume, mais c’était comme si la ville agissait comme si nous n’avions pas le droit d’être là ou que nous devions demander la permission», dit Sielski à propos de son expérience de Trolley Square cette nuit-là.

Il ne fallut pas longtemps avant que Sielski et son ami Tony Catka aient co-fondé Our Night Out Wilmington, un groupe social LGBTQ basé dans la ville, qui pourrait bien être le groupe social urbain le plus réussi dont vous n’avez jamais entendu parler.

Les rassemblements mensuels ont été une bouée de sauvetage sociale pour des centaines de Delawaréens gais, lesbiennes, bisexuels, transgenres et queer pendant 10 ans, tenus dans un bar de la ville différent chaque mois jusqu’à ce que la pandémie frappe en mars, rapporte le Delaware News Journal, qui en fait partie. du réseau USA TODAY.

L’idée derrière le groupe, qui a été formé trois ans avant la légalisation du mariage homosexuel dans le Delaware, n’était pas seulement de se rassembler, mais de se rassembler publiquement en masse dans un espace public pour aider à normaliser quelque chose qui a surpris au moins un bar- il y a des années.

«Nous serions des foules d’assaut des établissements typiques», se souvient Joe Johnson de Wilmington, qui assiste aux événements depuis le début.

Un flash mob … avec des réserves

Pensez-y comme un flash mob bien organisé – celui qui appelle, fait les réservations en premier et peut parfois accumuler une sacrée facture de bar. C’est particulièrement vrai lors de ses plus grandes nuits, comme la fois où ils ont attiré environ 250 personnes dans l’ancienne maison de torréfaction FireStone, maintenant Docklands Riverfront.

C’est devenu une véritable réussite – une réussite qui ne pouvait pas être correctement célébrée lorsque son anniversaire marquant est venu et reparti il ​​y a quelques semaines.

Mais Sielski dit que Our Night Out Wilmington sera de retour une fois qu’il sera en sécurité. Et ses près de 2000 adeptes, qui comprennent plusieurs couples mariés et partenariats issus du groupe, seront certainement là pour cela.

Jusque-là, l’héritage du groupe se perpétue grâce aux amitiés à long terme qu’il a nouées, des relations qui aident certains Delawaréens LGBTQ à surmonter l’isolement forcé de la crise du COVID-19.

«Tout le monde a besoin d’un peu de soutien supplémentaire ces jours-ci», dit Johnson.

Sielski a formé le groupe à la fin de 2010 avec l’ancien co-animateur Catka, qui a depuis déménagé en Floride. Une attention particulière a été portée à ce que chacun se sente à l’aise.

Les nouvelles personnes sont accueillies à la porte et présentées à d’autres membres plus établis. Gardez à l’esprit que certains nouveaux arrivants viennent de sortir gay, ce qui en fait la première fois qu’ils s’aventurent ouvertement pour rencontrer des gens comme eux.

Les LGBTA Delawareans se souviennent de Stonewall:Comment cela a changé leur vie

Pour Sielski, il s’agit de montrer que tout le monde fait partie d’une plus grande communauté – même parmi ceux qui ne se sont jamais rencontrés. Après tout, faire partie d’un groupe minoritaire dans le deuxième plus petit État du syndicat a un moyen de resserrer les liens au sein des cercles sociaux.

«Nous ne pensions pas que c’était uniquement la responsabilité des bars gays de soutenir la vie sociale de la communauté sur leurs épaules», dit Sielski.

Dans les bars

Drew Davis, directeur du Charcoal House & Saloon de Kid Shelleen, a mis en place plusieurs événements Our Night Out Wilmington avec des organisateurs au fil des ans.

Non seulement ils organisent leurs événements au bar de temps en temps, mais certains membres du groupe se considèrent désormais comme des habitués. Davis et certains membres du personnel sont également devenus des habitués, allant aux funérailles lorsque le conjoint d’un membre est décédé ou assistant à la veillée du groupe pour les victimes de la fusillade dans la boîte de nuit d’Orlando en 2016.

Davis se souvient d’une soirée Our Night Out Wilmington en particulier, celle qui est survenue tôt dans l’existence du groupe.

À l’époque, plus de personnes se présentaient chaque mois. Les organisateurs ont été soudainement confrontés non seulement à 150 personnes, mais aussi à un lieu à double réservation qui a dû les refuser.

« J’ai reçu un appel nerveux disant: ‘Je déteste vous demander si vous pouvez accueillir 150 personnes en 15 minutes, mais pouvez-vous accueillir 150 personnes en 15 minutes? » se souvient Davis, qui est passé à l’action pour y arriver. « Il y a eu beaucoup d’appréciation ce soir-là. C’était ma soirée préférée en 20 ans dans l’entreprise. »

Davis, qui a travaillé dans les bars de Trolley Square depuis les années 90, dit qu’il peut imaginer les réactions «intéressantes» qu’aurait reçues Our Night Out Wilmington à l’époque. «C’était une époque différente», dit-il, notant comment les attitudes ont largement changé.

Non seulement les rencontres aident la communauté LGBTQ à se connecter, mais les entreprises bénéficient également des grands rassemblements du jeudi soir, qui se déroulent généralement de 18 h à 21 h.

Après les événements, qui ont attiré de 180 à 200 personnes certains soirs chez Kid Shelleen, de nombreux participants restent pour le dîner et reviennent généralement lors de soirées sans groupe avec des amis et la famille.

«Je n’avais pas été au courant de cela, mais quelques personnes sont venues me voir la première fois que nous avons organisé et m’ont dit qu’elles étaient un peu inquiètes de venir chez Kid Shelleen», dit Davis. « Peut-être parce que c’était un bar sportif et une certaine perception qui venait probablement d’expériences ailleurs. Cela a changé maintenant. »

‘Vous réalisez que vous faites tous partie de la même famille’

Sielski dit que le groupe a trouvé le succès assez rapidement. Bien sûr, les premiers événements n’avaient eu que quelques personnes. Mais bientôt, ils ont augmenté de 10 à 15 personnes chaque mois, accueillant des foules de 100 personnes ou plus à la fin de 2011.

Le succès précoce du groupe est en partie dû à la différence d’âge entre Sielski et Catka. Dans de nombreux bars gays, les groupes plus jeunes et plus âgés ont tendance à rester séparés, souligne Sielski. Mais avec chaque dessin de leurs groupes d’amis et de contacts, Our Night Out Wilmington était instantanément multi-générationnel.

Cool:Une adolescente transgenre de Wilmington publie son premier livre, « My Rainbow », avec Penguin Books

«Vous réalisez que vous faites tous partie de la même famille, même si vous ne vous êtes jamais rencontrés», dit Sielski.

Il se souvient encore avoir été émerveillé les premières fois où des personnes se sont présentées qui n’étaient ni amis ni connaissances d’aucun des organisateurs. «Tout à coup, nous nous sommes dit: ‘Qui sont ces gens? Les connaissez-vous?’ En tant qu’hôtes, nous nous sommes efforcés de trouver ces nouvelles personnes et de les accueillir. «

Pour Joe Johnson de Wilmington, le groupe a été formé au moment même où une relation à long terme se terminait et qu’il cherchait à rencontrer des gens.

«Je faisais la grève de mon propre chef pour la première fois en 16 ans, alors les avoir là était vraiment un formidable débouché social», dit-il. « C’était une excellente façon de recommencer et c’était vraiment important pour moi. Je reconnais depuis longtemps sa valeur. »

L’année dernière, Johnson s’est davantage impliqué dans le groupe, aidant à organiser et à annoncer les réunions dans le but de dessiner plus de nouveaux visages. Pour lui, une partie du travail consiste à redonner aux futurs membres qui peuvent trouver le groupe au bon moment, comme il l’a fait.

Dans les premières années du groupe, Johnson était comme Sielski en pensant qu’il était important pour le groupe de se rencontrer en public dans des restaurants et des bars, qui se sont développés pour inclure des endroits tels que Piccolina Toscana, Trolley Tap House, Tonic Seafood & Steak, Stitch. House Brewing, DE.CO et autres.

Important:DECO de Wilmington propose des « toilettes pour tous » inclusives

La formule de la visite de ces endroits est restée en place alors même que les attitudes ont considérablement changé au cours de la dernière décennie. Pour de nombreux membres de la communauté LGBTQ locale, il est révolu le temps de chercher sur une porte de bar un autocollant arc-en-ciel pour déterminer si vous êtes le bienvenu.

«Lorsque le mariage gay est devenu légal, cela a changé beaucoup de perceptions», dit Johnson. « Je pense qu’il y avait une petite appréhension au début quand nous avons commencé. » Comment allons-nous être perçus? » C’est un témoignage de la façon dont les choses ont changé dans la société qu’il n’y a pas eu un seul incident négatif en 10 ans.

« C’est juste typique maintenant que nous sommes là-bas. C’est tout ce que nous voulions en tant que communauté gay: avoir une acceptation ouverte. »

Une lourde perte pendant la pandémie

Avec 11 événements consécutifs Our Night Our Wilmington annulés au milieu de la pandémie COVID-19, il n’y a plus de typique pour personne, y compris les membres du groupe. Le filet de sécurité sociale des réunions de groupe a disparu, même si beaucoup sont amis et sont toujours en contact.

La partie la plus difficile de la pause pandémique pour de nombreux organisateurs et participants est survenue en août, lorsque le co-animateur Josh Borin est décédé à l’âge de 48 ans en août.

Il n’est pas mort du virus, mais la communauté Our Night Wilmington a été obligée de pleurer en privé en raison de restrictions pandémiques comme tant d’autres l’ont fait au cours de la dernière année.

Borin était souvent la première personne que les nouveaux membres voyaient. De petite taille avec un sourire invitant qui réchaufferait tout son visage, Borin a accueilli consciencieusement les invités armés d’un clicker pour garder un décompte précis pendant des années.

«Il a été notre enregistreur des actes, si vous voulez», dit Sielski. « Cela lui a vraiment donné un sens. »

Sielski ajoute: « C’est tellement déchirant qu’il ne soit pas là. »

Ouvert à tous (oui, même les alliés hétéros)

Comme Sielski et Borin, Brian Lamborn, résident de Wilmington, a assisté aux événements au début, pensant que ce serait une façon amusante de socialiser et de rencontrer des gens. Avance rapide jusqu’à une décennie plus tard et il est désormais administrateur de la page Facebook du groupe, prenant généralement des photos à chaque événement et les publiant.

Il a été attiré par les nouvelles personnes que le groupe a amenées – des personnes qu’il ne voyait généralement pas lors d’autres événements LGBTQ locaux. Depuis, il s’est fait de vrais amis qui restent à ce jour.

Même si les événements ont lieu dans un bar ou un restaurant, la scène est un peu différente de celle d’un bar gay avec des spectacles ou de la musique forte. Il s’agit plus de nouer des amitiés et de réseauter que de faire la fête – non pas que le groupe ne puisse pas le faire aussi.

«Beaucoup de participants ne vont pas dans les bars ou les clubs et cet événement est la seule opportunité qu’ils ont de socialiser en dehors de leur propre cercle d’amis», dit Lamborn, qui estime avoir assisté à environ 80 événements au fil des ans.

Les soirées attirent principalement des hommes gais, mais les membres des groupes lesbiens, bisexuels, transgenres et hétérosexuels y assistent également.

En fait, Lamborn se souvient d’un couple particulièrement unique qu’il a rencontré une nuit: un gars timide qui venait de sortir du placard, qui a amené son bientôt ex-femme.

Il ajoute: « Et elle est aussi devenue une semi-régulière de l’événement. »

Vous avez un conseil? Contactez Ryan Cormier du News Journal à rcormier@delawareonline.com ou (302) 324-2863. Suivez-le sur Facebook (@ryancormier), Twitter (@ryancormier) et Instagram (@ryancormier).

POUR PLUS D’INFORMATIONS

Notre Night Out Wilmington est ouvert à tous et sa page de groupe Facebook publique peut être rejointe sur facebook.com/groups/416971578335430. Le premier rassemblement post-pandémique sera annoncé sur la page des médias sociaux.

«Nous n’en sommes pas encore là»:La représentation LGBTQ baisse à la télévision, une étude GLAAD révèle: « Nous n’y sommes pas encore »

Sensationnel:Elliot Page est sorti comme transgenre. Voici ce que cela signifie pour les jeunes trans.