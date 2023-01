Rencontrez le greffier de la Chambre brandissant le marteau jusqu’à ce que l’orateur soit choisi

Se levant pour nommer le représentant Byron Donalds à la présidence de la Chambre, le représentant républicain Chip Roy s’est adressé à la femme qui préside la chambre en tant que « Madame la présidente ».

Le membre du Congrès pour le troisième mandat s’est rapidement corrigé. “Madame la greffière”, a-t-il reconnu avec un sourire.

Le flub, survenant le deuxième jour du vote, a illustré la stature croissante de la greffière de la Chambre Cheryl Johnson, une figure centrale du drame qui est devenue un effort de plusieurs jours pour sélectionner un orateur. Tour à tour, elle a appelé au début de chaque vote et a annoncé à la fin que, encore une fois, aucun orateur n’avait été élu.

Un regard sur Johnson et son rôle de plus en plus important:

QUI EST CHERYL JOHNSON ?

Selon sa biographie officielle, Johnson est la 36e personne à occuper le poste de greffier et a été assermentée pour la première fois par la présidente de l’époque Nancy Pelosi en 2019. Elle est la première femme noire à présider la chambre de la Chambre.

Originaire de la Nouvelle-Orléans, Johnson a travaillé pour la Chambre pendant près de deux décennies, en tant que conseiller juridique d’enquête en chef et porte-parole du Comité de l’éducation et de la main-d’œuvre. Elle a également été conseillère du comité chargé de superviser la Bibliothèque du Congrès et la Smithsonian Institution, où elle a travaillé pendant 10 ans en liaison avec les comités du Congrès ayant compétence sur son financement.

Diplômée en journalisme et en communication de masse de l’Université de l’Iowa, Johnson a obtenu son diplôme en droit de l’Université Howard et est diplômée du programme de haute direction de la John F. Kennedy School of Government de l’Université Harvard.

Vendredi, en nommant le leader démocrate à la Chambre Hakeem Jeffries – que les démocrates ont soutenu à l’unanimité tout au long de chaque tour de scrutin – le whip sortant de la majorité à la Chambre Jim Clyburn s’est adressé à Johnson, la remerciant pour son service au cours d’une semaine controversée.

“Madame la greffière, je veux commencer par vous remercier pour votre contribution au maintien de la dignité et de l’honneur de cet auguste corps”, a déclaré Clyburn, qui, en tant que démocrate n ° 3 de la Chambre, avait été le membre noir le plus haut gradé de la chambre. « Les yeux du pays sont sur nous aujourd’hui. Voyons ce dont ils se souviendront.

QUE FAIT LE GREFFIER?

Jusqu’à ce qu’un orateur soit choisi et que les membres élus prêtent officiellement serment, le greffier est en charge de la chambre, chargé de rappeler la session de chaque jour à l’ordre, d’appeler le rôle et de décider des questions de procédure qui peuvent survenir.

Il appartient également au greffier de maintenir l’ordre dans la chambre de la Chambre, ce qui a parfois impliqué l’utilisation de son marteau pour étouffer un rugissement sourd de bavardage pendant le débat.

Une fois qu’il y a un orateur en place, le rôle du greffier devient plus procédural, tenant des registres de l’activité du parquet, préparant, imprimant et distribuant le journal quotidien et certifiant l’adoption des projets de loi et des résolutions.

Le greffier sert également d’intermédiaire entre la Chambre et le Sénat, ainsi que la Maison Blanche, lorsque la chambre n’est pas en session, recevant et transmettant des messages. Il supervise également le personnel de tout membre décédé, démissionnaire ou expulsé, jusqu’à l’élection d’un remplaçant.

En plus des tâches à l’intérieur de la chambre, il existe un certain nombre d’autres bureaux dont la compétence relève du greffier, notamment ceux qui suivent la législation, transcrivent les délibérations du parquet et traitent et conservent les dossiers de la Chambre jusqu’à leur transfert aux Archives nationales.

John Beckley de Virginie a été choisi comme premier greffier de la Chambre en avril 1789. Le greffier a également été bibliothécaire du Congrès jusqu’en 1815, date à laquelle cela est devenu un poste distinct.

COMMENT LES COMMIS SONT-ILS SÉLECTIONNÉS ?

Le greffier est un employé professionnel du Congrès, l’un des officiers de la Chambre élus tous les deux ans lorsque la Chambre organise une nouvelle session.

Chaque caucus nomme des candidats pour ces postes, mais ces élections ne peuvent avoir lieu qu’après la sélection du nouveau président de la session. Donc, au moins pour le moment, Johnson reste en poste.

Meg Kinnard, l’Associated Press