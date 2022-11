Rencontrez le géant flamand, la plus grande race de lapin du monde

Les lapins mignons et moelleux sont un plaisir à regarder. Ces petites créatures aux oreilles tombantes et aux yeux adorables sont souvent gardées comme animaux de compagnie, sautillant avec leurs petites pattes. Les enfants et les adultes aiment regarder ces animaux et ne laissent aucune chance de les caresser affectueusement. Cependant, préparez-vous à effacer l’adorable image d’un lapin de votre esprit si vous ne connaissez pas la race du lapin géant flamand. Contrairement aux petits lapins, les géants flamands sont considérés comme l’une des plus grandes races de lapins au monde.

Selon le site Web numérique Oddity Central, un lapin flamand pèse généralement environ 10 kg, le plus grand géant flamand du monde mesurant 22 kg et 4 pieds 3 pouces de longueur. Cette race particulière a les caractéristiques frappantes d’une paire de grandes oreilles dressées et pointues, une tête énorme, un corps allongé et une croupe entièrement circulaire.

Ici, jetez un oeil à cet animal sympathique dans la vidéo ci-dessous:

Bien que sa taille puisse vous effrayer s’il est bien dressé, ces animaux sont généralement dociles. Ils sont même réputés être assez amicaux devant les gens et les enfants. De nombreuses personnes dans le monde gardent ces lapins géants flamands comme animaux de compagnie. Cependant, en raison de leur taille gigantesque, ils consomment de grandes quantités de nourriture par rapport aux races plus petites et exigent un espace de vie spacieux.

Connu pour être le « roi des lapins », le géant flamand était autrefois élevé en Flandre, en Belgique, pour sa fourrure chère et sa viande délicieuse. Plus tard, en raison de son rapport os/chair élevé, il est finalement devenu une race d’exposition. De plus, on pense que cette race de lapin existe sur cette planète depuis le 16ème siècle. Oddity Central précise également que le géant flamand appartient à l’une des principales races à fourrure et à viande, comme le lapin de pierre belge ou Steenkonijn.

Bien que ces énormes boules de fourrure soient apparues dans plusieurs événements d’élevage, elles n’étaient pas si populaires dans les années 1910. Cependant, les choses ont changé pour le géant flamand car sa grande taille l’a rendu célèbre auprès des personnes qui choisissent ces adorables animaux comme compagnons.

