Rencontrez le gars qui veut aider à sauver la planète avec des milliers de bouées, d’algues et d’antiacides géants

Marty Odlin voulait juste aller pêcher.

En tant qu’enfant grandissant dans le golfe du Maine, il sautait de bateau en bateau sur les quais de Portland en bourdonnant avec le genre d’énergie qui transportait autrefois des centaines de milliers de livres de morue au port chaque jour.

“Les gens gagnaient de l’argent”, a déclaré Odlin avec nostalgie à CNN. “Les gens prenaient des risques. Démarraient des entreprises, construisaient des bateaux, fabriquaient des filets. Juste une activité constante.”

Alors même qu’il partait étudier la robotique au Dartmouth College et les systèmes terrestres à l’Université de Columbia, il rêvait toujours de sa propre plate-forme de maquereau et avait même choisi un nom – Running Tide.

Mais quand est venu le temps de contracter un prêt pour bateau, “je n’arrivais tout simplement pas à faire fonctionner les calculs”, a déclaré Marty. “Les risques climatiques étaient si élevés. Il n’y a tout simplement pas de maquereau. Ils ont tous nagé jusqu’en Islande.”

La surpêche a anéanti l’abondance de la morue dans les années 1980 et 1990, jusqu’à ce que les limites de capture soient finalement réduites de 95 %. Mais alors que la pêche a toujours été un jeu d’expansion ou de récession, ce qui maintient Odlin éveillé, c’est l’inquiétude que les booms soient terminés pour toujours. Non seulement parce que l’eau est si chaude qu’ils trouvent de plus en plus de poissons déclencheurs des Caraïbes dans les casiers à homard, mais parce que chaque tonne de combustible fossile brûlée rend également la mer plus acide.

“L’océan est comme le ventre des poissons. Tous leurs œufs sont externes, et ces booms surviennent lorsque la chimie de l’océan convient parfaitement à cette espèce”, a-t-il déclaré. “Si c’était juste de la surpêche, nous aurions vu les stocks rebondir, et nous ne les avons pas vus rebondir. Et je pense qu’il est assez clair que c’est simplement dû à la façon dont nous avons radicalement modifié la chimie de l’océan. Et je était comme, ‘Qu’est-ce que je vais faire à ce sujet?’ Et soit tu abandonnes, soit tu deviens un peu fou, tu sais ?”

Au lieu de chasser le maquereau monstrueux sur un bateau nommé Running Tide, Odlin a créé une entreprise appelée Running Tide pour aider à résoudre le problème.

Au début, c’était juste Odlin et un ami assis sur des seaux et écrivant des idées d’ingénierie sur un tableau blanc qu’ils ont trouvé au bord de la route. Maintenant, ils ont des investisseurs milliardaires et une équipe d’ingénieurs, de biologistes, d’agronomes, de fabricants, de développeurs de logiciels, de spécialistes des données et de capitaines de bateaux. Ensemble, ils essaient d’attraper une sorte de monstre : le dioxyde de carbone.

“C’est un Godzilla”, a déclaré Odlin. “Il brûle les forêts. Il vole nos poissons. Il dévaste nos récoltes. Il nuit à nos agriculteurs. Tout ce qui est gratuit et amusant est ruiné. Nous devrions nous mettre en colère et aller tuer cette chose. N’est-ce pas?”

DES MILLIERS DE BOUÉES ET DES MICROFORÊTS D’ALGUES

“Capture et séquestration du carbone”, ou CCS, n’est pas le terme qui sort de la langue lors des dîners, même à l’ère de l’augmentation des catastrophes non naturelles.

Mais si l’humanité espère maintenir une planète habitable, la science convient que des milliards de tonnes de CO2 doivent être éliminées de l’air et des océans et enfermées, dès que possible. Cela signifie que le CSC doit passer d’une industrie valant quelques milliards en 2022 à un billion de dollars par an d’ici 2030.

Le ministère de l’Énergie a récemment annoncé un programme de 3,5 milliards de dollars américains pour accélérer le développement de quatre installations de capture directe de l’air aux États-Unis – des aspirateurs de la taille d’une usine, chacun capable de capturer un million de tonnes de CO2 par an.

Mais si l’on considère que l’installation d’élimination du carbone la plus performante au monde à ce jour – Climeworks en Islande – peut extraire moins de 4 000 tonnes par an, il faudra peut-être des décennies avant que cet objectif ne soit atteint.

Du côté du secteur privé, le géant canadien du commerce électronique Shopify fait partie des entreprises technologiques qui s’engagent à préacheter pour 1 milliard de dollars de crédits carbone auprès de startups comme Running Tide, dans l’espoir que d’autres sociétés suivront. Et le Jour de la Terre 2021, le PDG de Tesla, Elon Musk, a annoncé son XPRIZE de 100 millions de dollars pour l’élimination du carbone.

« Disons que vous pensez qu’il est probable à 99,9 % que l’ajout de tout le CO2 aux océans et à l’atmosphère se passe bien, il y a donc 0,1 % de risque de catastrophe », a déclaré Musk lors de la diffusion en direct de son annonce XPRIZE sur YouTube depuis une jungle non divulguée. “Eh bien, il n’y a qu’une seule Terre et même 0,1% de chances de catastrophe, pourquoi prendre ce risque?”

Musk a déclaré qu’il était à la recherche des moyens et des marchés les plus intelligents et les plus rentables pour capturer le carbone. Un peu plus d’un an plus tard, Running Tide et son pêcheur/CEO fait partie des finalistes. Alors que certains inventeurs ont conçu des machines chimiques ou mécaniques massives, Odlin espère exploiter et dynamiser les cycles naturels et les caractéristiques de conception de l’océan qu’il connaît si bien. Running Tide emploie peut-être un certain nombre d’ingénieurs titulaires de doctorats et de brevets, mais leurs technologies phares sont les huîtres, le calcaire et les algues.

L’idée maîtresse est un réseau de milliers de bouées flottant dans l’Atlantique Nord, chacune contenant une microforêt d’algues et quelques kilos de calcaire. Les algues engloutiront le carbone de l’air et de l’eau, et le calcaire servira d’antiacide pour la couche superficielle de la mer – comme un Tums pour l’océan.

Avec la forme d’un petit robot, les panneaux solaires d’une bouée alimenteraient une caméra et des instruments connectés au cloud pour surveiller la croissance du varech et la chimie de l’eau, un flux de données vital pour les futurs marchés du carbone.

Lorsqu’une culture d’algues est coupée, elle coule dans l’océan profond où tout le CO2 absorbé par ces plantes restera enfoui dans les sédiments pendant des milliers d’années.

La société construit également des fermes ostréicoles flottantes, qui filtrent des millions de gallons d’eau de mer tout en développant une source commercialisable de protéines et en capturant le carbone dans les coquilles en même temps.

Quelques huîtres sur une assiette ou un tas de varech sur la plage peuvent sembler de si petites armes contre un “Godzilla” en carbone, mais Odlin rêve d’exploiter leurs pouvoirs naturels avec les dernières biotechnologies et de les construire à grande échelle sur le même Maine docks où ses ancêtres ont construit des navires pour battre Hitler.

“Nous avons grandi avec ces histoires d’héroïsme et de sacrifice. Eh bien, il est temps maintenant”, a déclaré Odlin. “Qu’est-ce qu’on attend? Toute cette anxiété, toute cette frustration que les gens ont, c’est juste parce qu’on ne s’est pas déchaîné. Je suis tellement optimiste quand il s’agit du potentiel de l’esprit américain. Nous avons juste être libéré. ​​»