Rencontrez le galeriste new-yorkais avec lequel les jeunes artistes meurent d’envie de travailler

« Les gens veulent me donner leur argent, et je dis : ‘D’accord !' », a déclaré Talal Abillama, fondateur de la galerie Gratin, en mangeant du canard laqué et des nouilles au sésame en mai dernier. Au départ, cela paraissait naïf, mais j’ai progressivement réalisé que c’était justement ce genre de projection de facilité qui attirait au départ les collectionneurs et les artistes.

Le galeriste new-yorkais de 27 ans s’est fait un nom il y a deux ans qu’il a ouvert la galerie Gratin, qui vient d’investir l’ancien espace du 47 Canal, sur Grand Street. Les jeunes artistes veulent travailler avec lui et il est connu pour apporter le succès à des talents relativement inconnus. Avoir Abillama pour vous représenter est à peu près ce qui se rapproche le plus d’un artiste émergent d’avoir une fée-marraine.

Nous avons discuté en mai dernier, quelques jours seulement après son vernissage pour l’artiste française Elise Nguyen Quoc, qui exposait neuf de ses peintures aux tons gris. Au départ, elle n’était pas sûre que Gratin lui convenait.

« Quand j’ai vu son programme, j’ai pensé que ce n’était pas le meilleur, mais ça ferait l’affaire », a déclaré Nguyen Quoc. Abillama grimaça, mais elle poursuivit : « Mais c’est incroyable. L’œuvre est épuisée depuis des semaines. En France, cela n’arrive pas. Peut être après Dès le vernissage, certaines œuvres sont vendues. Et il y a une liste d’attente – je n’arrive pas à croire combien elle est longue.

À l’époque, cela ne faisait même pas un an que Nguyen Quoc avait obtenu son diplôme d’études supérieures aux Beaux-Arts de Paris en 2023. Le fait qu’Abillama ait réussi à construire son marché en si peu de temps est impressionnant, ce n’est pourtant pas inhabituel pour le jeune galeriste.

Il affirme que les collectionneurs l’apprécient vraiment, qu’ils le trouvent « gentil et accueillant » (certains de ses proches l’appellent « ours en peluche »), qu’il a un bon œil pour l’art et un instinct pour le talent. Comme si tout était aussi simple que ça.

Abillama est né et a grandi à Beyrouth dans une famille ayant une longue histoire de collectionneur, même s’il a tendance à minimiser cela. « Ils sont très conservateurs », a-t-il expliqué. « Ils aiment les grands noms : Warhol, Basquiat. Ils ont rassemblé quelques Italiens.

C’est un euphémisme. Sa famille possède une collection de classe mondiale comprenant des œuvres de Richard Serra, Louise Bourgeois, John Baldessari et Yayoi Kusama. Il se montre également évasif sur la nature du patrimoine familial, passant sous silence certains détails : « Mon père travaille en Afrique, au Moyen-Orient. Il a des entreprises au Japon.

Al-Amir Holdings, la société dirigée par le père et les oncles d’Abillama, a presque 100 ans. Elle a débuté au Liban en tant qu’entreprise de carrosserie avant de s’étendre à son portefeuille actuel d’immobilier, d’architecture et de fabrication mondiaux.

Le spectacle Gratin de Christoph Matthes. Gratin de courtoisie

Bien qu’Abillama ait grandi entouré d’art à la maison, l’habitude de son grand-père de l’emmener dans les musées a laissé une marque plus durable. Mais au départ, il semblait plus disposé à devenir un homme d’affaires, quittant Beyrouth à 18 ans pour un bref séjour à Londres avant de déménager à Boston pour fréquenter la Northeastern University. Sa famille l’a poussé à y étudier le commerce, dans l’espoir qu’Abillama puisse un jour participer à la gestion de l’entreprise familiale. Pourtant, il passait presque tous les week-ends à New York, visitant des expositions et se liant d’amitié avec des marchands, des collectionneurs et des artistes.

À l’âge de 19 ans, dit-il, il avait vendu sa première œuvre d’art, une pièce Sterling Ruby, pour 300 000 $. Il a utilisé cet argent pour acheter des œuvres d’art et a rapidement pris l’habitude d’acheter quelque chose de nouveau chaque semaine. Peu de temps après, il travaille pour Vito Schnabel, vend des œuvres d’art et découvre des talents. (Sa famille est propriétaire du bâtiment qui abrite la galerie Vito Schnabel.)

À au moins une occasion, les pratiques commerciales d’Abillama ont suscité une certaine attention négative. En 2022, Actualités Artnet a fait rapport sur réclamations qu’il n’avait pas payé une œuvre d’art à temps. Lorsqu’un marchand new-yorkais derrière la Mother Gallery, aujourd’hui disparue, a parlé à son réseau social de l’accord prétendument rompu, Abillama est devenue « menaçante », selon le rapport. Il a nié Artnet qu’il a parlé au concessionnaire et lui a dit qu’il avait annulé la vente parce qu’il estimait que le concessionnaire était trop agressif en matière de paiement. (Il a refusé de commenter davantage cet article.)

Pendant la pandémie, Abillama a décidé qu’il était temps de créer sa propre galerie avec un programme axé sur la présentation au public new-yorkais de jeunes artistes internationaux. Il a fait appel à son meilleur ami d’enfance, Tarek Haraoui, alors sous-payé chez Deloitte, pour devenir l’associé fondateur et le bras droit d’Abillama. Un autre des premiers membres du personnel de la galerie était Max Werner, le fils des célèbres marchands new-yorkais Mary Boone et Michael Werner, qui a finalement quitté la galerie mais reste en bons termes avec Abillama.

Jusqu’à présent, la galerie représente sept artistes de sept pays différents. Tous sont peintres, à l’exception de Ziad Antar, un photographe qui a eu peu d’expositions à New York depuis son apparition dans une exposition du New Museum en 2014 sur l’art arabe. Avant tout, Abillama a déclaré que le critère le plus important pour embaucher un artiste est de savoir si la relation fonctionnera à long terme. « Je veux travailler avec les mêmes artistes au cours des 40 prochaines années, qu’ils se vendent bien ou non », a-t-il expliqué.

Pouvoir grandir avec ses artistes, c’est ne pas en embaucher trop. « Je veux qu’ils se sentent spéciaux, car lorsque vous faites en sorte que quelqu’un se sente spécial, vous obtenez le meilleur d’eux », a déclaré Abillama à propos de son approche de la gestion des artistes. « Je veux qu’ils pensent uniquement au travail, pas au loyer ou au paiement des factures. Je me mets à leur place, j’imagine ce qu’ils veulent, puis je travaille pour eux. Veulent-ils un spectacle en Europe ? Organisons-le. Une plus grande galerie, pour montrer de plus grandes œuvres ? Le nouvel espace est trois fois plus grand.

L’ambition d’Abillama, sans doute en partie aidée par sa richesse et son réseau social, lui a valu l’admiration des poids lourds du monde de l’art. « Il n’est pas là pour l’argent, il est là pour la passion, et c’est pour ça qu’il va avoir beaucoup de succès », estime Loïc Gouzer, ancien responsable de l’art contemporain chez Christie’s et aujourd’hui responsable de la plateforme de vente aux enchères Fair Warning. Ne faut-il pas de l’argent pour ne pas se soucier de l’avoir ? Gouzer rétorqua avec frustration : « Je connais des gens qui ont des ressources et qui ne font rien. Je ne pense même pas que ce soit un paramètre. Il y a des gens qui font bouger les choses, et d’autres qui ne le font pas. »

Que faut-il pour être quelqu’un qui fait bouger les choses ? Lorenzo Amos, le seul artiste de Gratin né aux États-Unis, a une idée de ce que pourrait être le facteur X.

« Il ne fait pas d’illusions. Mais il est un peu délirant », a déclaré Amos. « Mais il parvient toujours à combler le fossé. »

Amos a repris l’espace d’origine de Gratin dans l’East Village comme studio temporaire en préparation de sa première exposition personnelle avec la galerie. Il n’a que 22 ans, sans aucune formation artistique formelle – juste l’appartement à loyer contrôlé où il a grandi et où il peint ses amis, allongé sur le tapis, buvant sur le canapé et s’appuyant contre les murs qu’Amos a. utilisé comme endroit pour nettoyer ses pinceaux. Il a reconnu que l’arrangement était inhabituel, mais Abillama était prêt à faire plaisir à un artiste aussi novice que lui. L’offre la plus cruciale d’Abillama à ses artistes est peut-être un peu de main dans la main.

« Discret, je suis une reine du drame, je suis une diva », a déclaré Amos. « Mais il a beaucoup de patience. Il vous donne l’impression que vous êtes spécial, que vous êtes bon, que ce que vous faites est bien.

Emplacement d’origine du Gratin dans l’East Village. Gratin de courtoisie

Christoph Matthes, l’artiste dont le travail fait actuellement l’objet d’une exposition à Gratin, était également au début de sa carrière lorsqu’Abillama l’a contacté. Matthes a connu des difficultés pendant quelques années après avoir obtenu son MFA, regardant d’autres membres de sa génération présenter des expositions personnelles et des représentations en galerie. Il a rejoint un groupe punk en tant que bassiste, a travaillé et a essayé de garder la foi. Depuis qu’il a rencontré Abillama, il a l’air de la bonne fortune. « Je vois à quel point il travaille dur pour moi », a déclaré Matthes. « C’est motivant. »

Il était instructif de voir Abillama au travail lors de la première du spectacle de Matthes. La foule autour d’Abillama était jeune et internationale, avec beaucoup de français et d’espagnol dans l’air (la deuxième langue officielle de la galerie est le français, qu’Abillama et le réalisateur Andrea Torriglia de Altolaguirre parlent couramment). Pendant que la tequila coulait à flots, Abillama était occupée à faire les présentations, portant, comme toujours, un T-shirt, pas de costume élégant ni de pièces flashy.

Mais le véritable événement de la soirée était encore à venir : une afterparty dans l’appartement d’Abillama, où un salon se prolonge sur une terrasse, invitant les fumeurs à entrer et sortir. J’ai scruté anxieusement le tapis blanc à la recherche de cendres. Il y avait une Alice Neel sur le mur et une immense sculpture rose de Paul McCarthy près de la table de la salle à manger. Il y avait du personnel au bar à l’extérieur et des chefs travaillant dans la cuisine. Haraoui faisait du DJ via l’application Spotify sur son téléphone tandis que Matthes passait la nuit collé à sa petite amie. Des lignes concurrentes se sont formées pour des secondes portions d’uni, de pâtes et de steak. Abillama m’a fait un clin d’œil : « La meilleure nourriture de New York. » Il n’avait pas tort.

Il n’a pas fallu longtemps pour que le spectacle se vende à guichets fermés. Abillama a déclaré que « beaucoup de grandes galeries » voulaient signer Matthes. Ngyuen Quoc et Amos ont également déclaré que la même chose s’était produite après leur apparition avec Gratin.

Mais aucun d’eux n’a choisi de partir. Ces artistes ont déclaré qu’ils avaient simplement transmis les messages d’autres marchands à Abillama, puis qu’ils avaient continué leur travail dans sa galerie.

« J’ai toujours pensé que je me souciais plus des artistes que des autres », a déclaré Abillama. « Je ne peux pas les décevoir. Ils ne peuvent pas me décevoir. Je leur parle tous les jours, donc s’ils partent un jour, ils sentiront mon absence.