Rencontrez le fils unique de la star de James Bond – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : AdMedia / SplashNews.com

Timothy Dalton est un célèbre acteur britannique qui s’est fait un nom dans plusieurs drames de la période de la BBC

Il a joué le rôle de James Bond 007 dans Les lumières du jour vivantes (1987) et Permis de tuer (1989)

Il a un fils avec la chanteuse Oksana Grigoryeva

Timothée Dalton est surtout connu pour être le quatrième acteur à obtenir son permis de tuer en tant qu’espion emblématique James Bond. L’acteur britannique, né en 1946 au Pays de Galles, a repris le rôle de 007 pour les années 1987 Les lumières du jour vivantes et deux ans plus tard dans Permis de tuer. Il était déjà devenu un nom familier dans son pays natal, car il avait joué dans plusieurs drames d’époque, dont le film de 1971 Marie, reine d’Écosse (1971). Après avoir poli ses martinis secoués, Timothy sera plus tard vu dans Le Fusée et sur la série d’horreur Showtime Penny terrible.

Bien que Timothy soit une star internationale, il garde sa vie privée très privée. « Je n’en parle jamais, jamais », a-t-il déclaré Courrier quotidien en 2007. « C’est en partie parce que je suis comme ça, mais aussi parce que, si un étranger au pub ou dans ma rue commençait à me poser des questions, je dirais: » Mêle-toi de tes affaires « , alors pourquoi dirais-je le grand public ?

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





Dans cet esprit, il est compréhensible que le Fuzz chaud l’acteur parle rarement de son fils unique Alexandre Daltonqu’il partage avec son ex, chanteuse russe Oksana Grigorievaqui aura plus tard un enfant avec Mel Gibson. Elle a posté l’une des seules photos récentes d’Alexandre (qui a le célèbre menton à fossettes de son père) sur son Instagram, comme on le voit ici. Apprenons tout ce que nous pouvons sur la progéniture de Timothy, ci-dessous.

Alexandre Dalton

Timothy avait atteint l’étape de son 50e anniversaire lorsque lui et Oksana ont accueilli leur paquet de joie en août 1997. Les parents se sépareront en 2003, mais resteront dans la vie de l’autre en tant que coparents. Au cours de sa bataille intense pour la garde avec Gibson en 2010, Oksana s’est extasié sur la paternité de Timothy à Personnes. « Il est très bon », a-t-elle déclaré. « Nous élevons notre fils ensemble, c’est un bon père et ils ont une très bonne relation. »

Comme mentionné, Timothy garde un profil très bas et parle rarement de sa famille. Cependant, il a enfreint le protocole lors de son entretien de 2007 avec le Courrier quotidien, où il s’est ouvert sur le fait d’être la pop d’Alexandre. « Un enfant vous complète vraiment et vous rend beaucoup plus tolérant envers l’humanité en général, parce que vous réalisez que tout le monde a commencé avec cette énergie et cette innocence profondément précieuses et merveilleuses », a-t-il déclaré au point de vente.

Plus d’actualités connexes :

« Alexander est un vrai individu. Il est génial », a-t-il poursuivi dans la rare divulgation. « C’est étrange, on se rend compte quand il est trop tard qu’à l’âge de six, sept et huit ans, ils avaient encore toutes ces qualités fantastiques, mais c’étaient des enfants ; ils dépendaient de vous. Maintenant, vous dites : « Nous allons le faire », et ils répondent : « Non, je ne veux pas ». Je veux faire ça.' »

Timothy a poursuivi en disant que de tels « débuts d’indépendance » vis-à-vis de son fils étaient « merveilleux » à voir, même si l’éducation devient plus sophistiquée. « Maintenant, il revient de l’école et dit, ‘Papa, quelle est la différence entre une métaphore et une comparaison? » Comment expliquez-vous la différence entre « coincé dans la boue » et « têtu comme un cochon » pour qu’un enfant de neuf ans comprenne ? il expliqua. « Bien sûr, c’est un défi d’être parent, mais c’est un défi formidable. »

Lien connexe En rapport: New James Bond : 7 acteurs en lice pour incarner le prochain 007

Il semble qu’Alexandre suive les traces de son père et reste assez privé. Il n’est pas présent sur les réseaux sociaux pour le moment et ni Timothy ni Oksana n’ont parlé récemment de sa carrière, de sa vie amoureuse, etc. HollywoodLa Vie vous tiendra au courant de toute nouvelle mise à jour !

Cliquez pour vous abonner pour recevoir notre newsletter quotidienne gratuite HollywoodLife pour obtenir les nouvelles les plus chaudes des célébrités.