Rencontrez le fils et la fille de l’hôte de « Wheel Of Fortune » – Hollywood Life

Crédit d’image : Patrick Lewis/Starpix/Shutterstock

Pat Sajak a animé Roue de la Fortune depuis 1981.

Il a épousé sa seconde épouse, Lesly Brown, en 1986.

Pat et Lesly sont parents de deux enfants : un fils nommé Patrick et une fille nommée Maggie.

En juin 2023, l’animateur du jeu télévisé a annoncé qu’il quittait la série.

« Quand j’ai commencé à héberger Roue de la Fortune (avec Susan Stafford) à cette date il y a 40 ans, les 10 meilleures émissions de télévision incluses Dallas, Three’s Company, les Jefferson, et Les ducs d’Hazzard« , Pat Sajak tweeté en décembre 2021, marquant son 40e anniversaire en tant qu’hôte du jeu télévisé de longue date, par Nous hebdomadaire. « Ronald Reagan était dans sa 1ère année en tant que président. Chanson numéro 1 : Olivia Newton-John’s « Physique ». Au cours des quatre décennies qui ont suivi la reprise de la roue de Chuck LainePat a également vécu un changement important : il est devenu père – deux fois !

Pat a d’abord épousé Sherrill Sajak de 1979 à 1986. Après le divorce des deux, Pat a passé quelques années en tant que célibataire avant d’échanger ses vœux avec Lesly Brown en 1989. Le couple a rapidement fondé une famille, accueillant leur fils, Patrick Sajak, en 1990. Cinq ans plus tard, Lesly a donné naissance à leur deuxième enfant, une fille Maggie Sajak. Les enfants ont fait partie de Pat’sWheel lore, apparaissant dans l’émission en 2000. La fille de Pat a même travaillé aux côtés de son père dans l’émission qui a fait de lui un nom familier.

Et depuis ce temps, Pat a également annoncé qu’il se retirerait de l’émission qui l’a rendu célèbre. Le 12 juin 2023, il a annoncé le changement après 41 saisons. « Eh bien, le moment est venu. J’ai décidé que notre 41e saison, qui commence en septembre, sera la dernière », a-t-il déclaré dans un communiqué sur la décision de quitter Roue de la Fortunepar Le journaliste hollywoodien. « Ce fut une course merveilleuse, et j’aurai plus à dire dans les mois à venir. Merci à vous tous. (Si rien d’autre, cela occupera les sites de clickbait !) »

Où sont ses enfants maintenant et quels chemins ont-ils empruntés ? Voici ce qu’il faut savoir sur les enfants de la légende du jeu télévisé.

Patrick Sajak

Dr Patrick Sajak – vous avez bien lu – est né en 1990. Il a bien élevé son fils, comme il l’a si fièrement déclaré lors d’un épisode de juin 2021 de Roue de fortune. « Alors, ça vous dérange si je fais un peu de vantardise parentale ici? » Pat a demandé à son coanimateur de longue date, Vanna Blanc. « Alors tu connais mon fils Patrick ? Vous l’avez connu toute sa vie. Il a terminé ses études de médecine et il est maintenant officiellement le Dr Sajak, et nous en sommes très heureux.

« Le seul élément troublant est qu’il insiste pour que je l’appelle le Dr Sajak », a ajouté Pat. « Écoutez, je ne pourrais pas être plus fier, et j’ai essayé de le faire entrer en gériatrie, mais il a refusé, mais c’est une affaire personnelle. Quoi qu’il en soit, félicitations, fils.

Sa sœur a également félicité son frère pour cet exploit. « Mon grand frère est officiellement devenu médecin aujourd’hui, et j’en suis la PLUS fière », a-t-elle posté sur Instagram en mai 2021. Elle a lié le compte de Patrick, qui a été défini comme privé. Par WellSpan Health, Patrick est résident à l’hôpital York, qu’il a choisi «en raison des gens et des vastes expériences éducatives offertes par le programme». (h/t Nicki Swift).

Maggie Sajak

Alors que le Dr Sajak est privé, Maggie Sajak a passé plus de temps aux yeux du public. En 2021, Maggie a rejoint Roue de la Fortune comme correspondance sociale de l’émission, aidant Roue s’implanter dans le monde numérique. « Je suis ravi d’avoir l’opportunité d’apporter un regard d’initié sur l’émission avec de nouvelles fonctionnalités, des interviews, des vidéos et des informations sur les coulisses. Le Roue de la Fortune le personnel et l’équipage ont toujours été comme une famille élargie, et je suis ravie de travailler avec eux », a-t-elle déclaré à l’époque. Maggie a également travaillé sur Bonjour Amérique et sur un épisode de 2012 de Dans les rues. En 2023, elle a également fait une apparition remarquée sur HSN.

Maggie est aussi une chanteuse country. Elle a commencé à jouer de la musique à 12 ans, apprenant la guitare et comment écrire des chansons. Elle a sorti son premier single, « First Kiss », en 2011 alors qu’elle n’avait que seize ans. En 2013, elle a sorti un clip vidéo pour sa chanson « Wild Boy ».

Cette année-là, elle a partagé qu’elle avait l’intention de poursuivre la médecine en même temps que la musique. « Ni l’un ni l’autre – la médecine ou la musique country – n’est mon plan de repli », a-t-elle déclaré à CMT. À l’époque, elle fréquentait l’Université de Princeton. « Je les aime tous les deux, donc je vais continuer à faire les deux et voir où cela me mène. Je n’irai probablement pas directement à l’école de médecine. Je veux pouvoir me concentrer sur ma musique pendant un certain temps. J’ai toujours voulu être chanteuse. Mais j’ai aussi toujours rêvé d’être médecin, et Princeton était l’école de mes rêves. J’ai donc pensé que je préparerais le terrain pour l’école de médecine pendant que je serais à l’université.

