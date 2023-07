Rencontrez le fan qui a suivi Wimbledon de Selhurst Park à Milton Keynes en 2003 et qui est resté fan de MK Dons pendant 20 ans

MK Dons est sans doute le club de football le plus détesté du Royaume-Uni, après avoir déménagé de manière controversée Wimbledon à Milton Keynes en 2004. Et ils s’en fichent.

Matt Lazenby a soutenu Wimbledon tout au long de sa jeunesse et, lorsque le club a levé les bâtons et s’est déplacé de 50 miles au nord, il a continué son fandom malgré le changement d’identité.

« Nous sommes aussi détestés que Millwall ne l’a jamais été, mais cela crée une unité », a déclaré Matt Lazenby QuatreQuatreDeux.

«Chaque fan de MK Dons se dispute avec d’autres fans au sujet des décisions qu’ils ont prises. Il y a une base de fans très fidèle, galvanisée par le ridicule et l’incrédulité des autres supporters qui ne peuvent pas comprendre que nous sommes de vrais fans de notre club.

« L’expérience a d’abord été inconfortable et j’ai pris très peu de plaisir à ces premières campagnes. C’était un stade de hockey qui n’était pas construit pour le football – très bizarre – mais mon équipe y jouait et je voulais les soutenir. Une fois que le coup de sifflet a retenti, cela aurait pu être n’importe où.

« C’était étrange, mais ce qui a été remarqué assez rapidement, c’est qu’il y avait 6 000 voire 8 000 personnes qui se sont présentées pour regarder cette nouveauté dans leur ville. On pouvait instantanément sentir qu’il y avait un marché pour ça – un public – et c’était quelque chose que le club n’avait pas eu depuis 11 ans environ.

Réfléchissant aux dernières années de Wimbledon avant de devenir MK Dons, Lazenby identifie un moment précis pour expliquer pourquoi, en fin de compte, ce qui s’est passé devait arriver.

« Le déménagement à Selhurst Park a sonné le glas », explique Lazenby. « Wimbledon n’avait aucune capacité à générer des revenus autres que la vente de joueurs. Ce qui a suivi a été la relégation et les foules ont cessé de venir.

«Je me souviens d’être allé à Sheffield United en 2002. Il y avait si peu de fans à l’extérieur qu’ils ont fermé l’extrémité extérieure et nous ont mis dans une boîte. Une boîte exécutive. Cela dit tout. C’était moi, quelques autres et la mère de notre gardien Kelvin Davis. Nous n’avions plus de fanbase.

MK Dons a commencé à jouer ses matchs au Stade national de hockey (Crédit image : Getty Images)

« Si j’avais été un Londonien du sud-ouest, habitué à traverser Wimbledon jusqu’à Plough Lane, j’aurais été vraiment mécontent – je comprends à 100 %. Mais, depuis le déménagement, il y a eu un programme médiatique unilatéral en faveur de l’AFC par rapport à MK Dons. Regardez la FA Cup. Chaque année, on dit que l’AFC l’a remporté en 1988. Eh bien, ce n’est pas le cas. MK Dons l’a fait. Je n’aime pas que nous ayons dû renoncer à ces titres.

« Je ne veux pas que ce qui est arrivé à Wimbledon se reproduise. Cela ne doit pas être un précédent. Mais la façon dont c’est vu – les anges et les démons créés – est totalement fausse.

MK Dons devrait commencer la saison 2023/24 en Ligue 2, après une relégation décevante au quatrième niveau du football anglais le dernier jour de la campagne 2022/23.

Alors qu’ils ont réussi une saison dans le championnat en 2015/16, ils ont surtout passé leur existence en tant que MK Dons en League One. Alors que leur stade MK, d’une capacité de 30 500 places, rivalise avec les terrains de la Premier League, ce n’est certainement pas le cas des performances, bien que Lazenby affirme qu’il est trop tôt pour déterminer que MK Dons est un échec.

« La plus grande déception de ma vie de footballeur est de voir cette équipe ne pas être à la hauteur de l’infrastructure construite autour d’elle », se lamente Lazenby.

« C’est loin d’être un échec, cependant. Depuis 20 ans, d’autres fans nous disent que le football est une question d’histoire – que nous n’avons pas d’histoire, alors comment pourrais-je les soutenir ? Vingt ans, c’est trop court pour prétendre à une histoire ; trop peu de temps pour considérer ce projet comme un échec.

