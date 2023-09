Rencontrez le double du corps de Shah Rukh Khan Prashant Walde, qui travaille avec l’acteur depuis 17 ans, s’est étouffé pendant le tournage de Jawan

Si vous avez apprécié Jawan, lisez pour en savoir plus sur la personne qui a donné à Shah Rukh Khan un look cool dans ces scènes d’action à indice d’octane élevé, le double du corps de SRK, Prashant Walde.

Jawan de Shah Rukh Khan a été salué comme l’un des meilleurs films d’action de l’acteur, et ses avatars badass du vieux Vikram Rathore et du jeune Aazad Rathore ont les masses. Le réalisateur d’Atlee comporte plusieurs décors d’action impressionnants, et un homme a tout donné pour réaliser la grande vision d’Atlee.

Rencontrez Prashant Walde – Le double du corps de Shah Rukh Khan

Prashant est la personne qui a été le double du corps de SRK et a réalisé des cascades dangereuses dans le film. Prashant travaille comme doublure de SRK depuis 17 ans.

Quand Prashant passait des heures à mettre en place les bonnes prothèses

Dans le film, lorsque SRK est apparu dans son avatar chauve, avant le tournage, Prashant a dû passer 3 à 4 heures pour obtenir le bon look. En parlant à Aaj Tak, Prashant a révélé qu’il avait des éruptions cutanées et des furoncles car il devrait rester dans le look pendant 10 à 12 heures et le tournage des scènes d’avatar chauve a été tourné à des jours alternatifs.





Quand Prashant s’est étouffé pendant le tournage d’une scène d’action

Pendant la scène du détournement du métro, Prashant a dû réaliser une grande partie de la cascade. Au cours de la conversation, Prashant a déclaré : « J’ai été impliqué dans de nombreuses scènes, en particulier ces plans grand angle. Une scène mémorable impliquait de la fumée dans un train où le personnage de Shah Rukh Khan émerge, tirant des balles de ses mains. J’étais responsable de l’exécution de cette séquence. Atlee Ji, notre réalisateur, m’a demandé de terminer la scène car le visage de l’acteur n’était pas entièrement visible. Même si c’était une scène passionnante à tourner, l’épaisse fumée m’a fait étouffer. La fumée est restée dans mon organisme pendant environ quatre à cinq heures. jours, ce qui rendait difficile pour moi de parler.





Prashant a également révélé comment ils tournaient des scènes à double rôle dans le film. Dans la même interview, Prashant a déclaré : « Quand il (SRK) était en tenue jeune, j’étais sous la forme du vieux Shah Rukh. Alors que lorsqu’il est devenu vieux, j’ai dû prendre une tenue jeune. Pour que seuls ses proches Les plans en plan peuvent être réalisés avec la caméra. Les looks de Shah Rukh dans ce film étaient assez différents, c’est pourquoi nous avons dû nous préparer quotidiennement. Seuls deux looks ont été tournés en une journée.

À propos de Jawan

Shah Rukh Khan, Nayanthara, Vijay Sethupathi-starrer actioner est sorti en salles le 7 septembre et a rapporté Rs 127,50 au niveau national.