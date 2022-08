Rencontrez le designer derrière les emoji non sexistes

Les emoji avaient tendance à codifier le genre avec des signes traditionnels de masculinité (barbe, moustache, cheveux courts) et de féminité (ongles peints, cheveux plus longs, jupes). Hunt a trouvé cela limitant, voire dérangeant : pourquoi une infirmière était-elle une femme et un policier un homme ? Pourquoi les activités « frivoles » comme se faire peindre les ongles ou danser étaient-elles décrites comme féminines, alors que les activités « sérieuses » comme la construction étaient toujours décrites comme masculines ? Pourquoi ces images étaient-elles si résolument genrées de toute façon ?

Hunt a décidé de faire quelque chose à ce sujet. Ils faisaient déjà partie du sous-comité Emoji, un groupe de concepteurs et d’experts de l’industrie au sein du consortium à but non lucratif Unicode, qui travaille avec des sociétés de matériel et de logiciels pour rendre les emoji lisibles et universels sur tous les appareils. Ainsi, en 2016, Hunt a soumis une proposition pour faire pression pour des emoji inclusifs de genre, qu’ils ont définis comme “une apparence humanisée qui utilise des repères visuels communs à tous les genres en excluant les stéréotypes explicitement masculins ou féminins”.

C’était révolutionnaire. Pour beaucoup, les emoji étaient des ajouts mignons et simplistes au texte, pas humanistes et certainement pas politiques. Hunt le reconnaît, disant diplomatiquement qu’il y avait un peu de scepticisme de la part de ceux qui dirigeaient le comité. Certains concepteurs ont pointé du doigt Google, qui avait tenté de contourner le genre et la race avec ses blobs jaunes dans Gchat. À un certain niveau, cela a fonctionné, mais Hunt a trouvé l’accommodement un peu étrange : pourquoi les emoji ne pouvaient-ils pas exprimer davantage les nuances de l’expérience humaine sans recourir à l’abstraction ?

La proposition de Hunt a trouvé un public en Jennifer Daniel, qui dirige maintenant le sous-comité Unicode Emoji et a joué un rôle déterminant dans la redéfinition de la linguistique des emoji en inaugurant une ère qui célèbre l’inclusivité et l’utilisation créative des symboles comme moyen d’expression.

Daniel m’a dit que lorsqu’elle a rejoint le sous-comité, en 2018, “aucun d’entre eux [the gender-inclusive emoji Hunt had proposed] ont été correctement pris en charge. Elle a fait pression pour la mise en œuvre de la proposition de Hunt, libérant des lignes directrices pour la création d’une classe non sexiste d’emoji également.

Pour Hunt, les emoji sont des moyens d’expression puissants précisément parce que les mots nous manquent parfois. Elles se souviennent avoir rencontré leur futur mari, un Australien, alors qu’elles vivaient à San Francisco : “Quand vous apprenez à connaître quelqu’un, vous construisez ensemble une histoire commune et développez votre propre petit langage.” Ce langage pour Hunt et leur épouse comprenait l’emoji du cœur avec des pépites, qui est devenu un “logo” pour la relation naissante. “Cet emoji signifiait beaucoup pour moi”, disent-ils. “C’est toujours le cas.”