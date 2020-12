Vous vous souvenez de l’équipe de football qui est devenue virale après avoir sorti un kit sur le thème du smoking? Peut-être avez-vous vu l’agitation causée par un uniforme musclé qui faisait ressembler les joueurs à des personnages dans un manuel d’école de médecine? Ou même le club qui alignait une équipe de joueurs tous habillés en The Hulk? Eh bien, derrière certaines des tenues les plus tristement célèbres, audacieuses et accrocheuses du football, il y a un ancien joueur devenu concepteur de kits visionnaire.

Son nom est Juan Francisco Martin Fresneda, 49 ans, un cadre de télévision à Castilla y Leon, en Espagne, qui a rêvé Maillot Cultural Leonesa qui ressemble à une veste de smoking et un nœud papillon et la bande de torse humain « sans peau » de Palencia. Le design d’Astorga qui ressemblait au Dr Bruce Banner après la transformation et la représentation de Zamora du système circulatoire humain sont également de sa création. Quand ils ont été libérés, les kits ont balayé les médias sociaux et ont fourni des stimulants financiers indispensables aux clubs bien en dessous de l’élite glamour espagnole.

Martin n’est pas étranger aux luttes des équipes semi-professionnelles. Il a joué pour plusieurs clubs dans les ligues inférieures d’Espagne telles que son équipe natale Gimnastica Segoviana, Melilla, Lorca et Murcie, atteignant même le niveau de la division Segunda B de troisième niveau. a été consulté par Cultural Leonesa, qui était proche de la ruine financière et désespérément à la recherche d’idées de financement.

Le kit de Cultural Leonesa a fusionné les mondes des vêtements de sport et des tenues de soirée. Diario de Leon

« La conception des kits est née de la nécessité », a déclaré Martin à ESPN. « La nécessité est mère de l’invention. J’étais le directeur de Leon TV en 2014 et Cultural vivait un moment dramatique, ils avaient de grosses dettes et étaient sur le point de se dissoudre. Je collaborais avec leur conseil d’administration en tant que consultant. »

L’expérience de Martin dans le domaine du marketing l’a aidé à trouver l’idée originale du maillot de smoking. Le kit a été un succès incontesté, attirant le genre d’attention mondiale qui est rarement accordée aux ligues inférieures d’Espagne, et à partir de là, d’autres clubs sont venus lui demander des conseils.

Le kit «skinless» de CD Palencia a fait passer les concepts de design de Martin à un niveau supérieur. Gus Geijo

«Quand quelqu’un est impliqué dans le monde de la créativité, il n’y a pas de limite, mais vous n’avez pas à le forcer non plus», dit-il. « J’ai quelques idées mais je dois attendre que quelqu’un les comprenne et les veuille. Nous sommes dans un projet pour aller au basket et il y a d’autres choses sur lesquelles je travaille. Je suis convaincu que dans le proche A l’avenir, tous les clubs – y compris Barcelone, le Real Madrid, le Bayern Munich – vont devoir créer un troisième kit original à vendre car nous sommes dans le monde de la survie.Les maillots de football sont une façon de raconter des histoires.

L’uniforme de l’Atletico Astorga, inspiré de The Hulk, est livré avec un effet jeans déchiré sur le short. Diario de Leon

«Il existe trois types de chemises: celles qui sont belles, fabriquées par Nike et Adidas; celles qui recherchent la publicité, comme celle de Guijuelo [a Spanish club who gained fame for their jersey that appeared to be covered in ham]; et celles qui jouent avec les émotions, qui sont celles que je propose. J’ai l’idée du maillot émotionnel que je créerais pour Madrid et le Barça et je suis sûr qu’il vendrait des millions de kits. Cela n’a pas à voir avec les couleurs, mais avec les émotions. Je ne peux pas donner d’indices car sinon ils me les copieraient … Ecoutez, les fans de l’Atletico Madrid vont acheter le maillot de l’Atletico quel que soit le design. Mais si vous parvenez à faire une chemise qui raconte des histoires … et que vous ayez peut-être un lien émotionnel avec le club, les ventes se multiplieraient par 10. «

Martin dit que le kit de Zamora, basé sur le système circulatoire humain, est son préféré. Zamora CF

La relation de Martin avec le football est née d’une tragédie personnelle et son implication dans le jeu est un moyen pour lui de donner quelque chose en retour.

«Ma vie ressemble un peu à celles que l’on peut voir dans les films», dit-il. «Quand j’avais 17 ans, ma famille est décédée dans un accident de la route et je suis restée seule avec mon père. C’était une situation dramatique et le football m’a beaucoup aidé, il m’a donné la famille que je n’avais pas, une raison de vivre. J’ai compris le football comme une école de valeurs et je suis entré dans le monde du football en tant qu’entraîneur et j’étais également membre du conseil d’administration du club de ma ville natale, Gimnastica Segoviana. «

Voici l’histoire des conceptions de kits uniques de Martin, dans ses propres mots.

Leonesa culturel (2014-15)

Devise: « Culturelle, l’équipe de football la plus élégante »

Contexte: «Ils avaient de grosses dettes et étaient sur le point de se dissoudre. Je collaborais avec leur conseil d’administration en tant que consultant. C’était le 90e anniversaire du club et une nuit dans notre groupe WhatsApp, j’ai dit que j’avais une demi-idée qui pourrait changer leur fortune. J’ai demandé: «Que pensez-vous si Cultural sortait vêtu d’un smoking pour son 90e anniversaire? Il y avait des blagues, beaucoup ne voyaient pas ça comme une bonne idée. J’ai parlé avec Hummel [Cultural’s kit manufacturer at the time] et au début, ils avaient des doutes, mais ils m’ont proposé une idée. Ils m’ont montré un design et pour être honnête, c’était très moche. Je n’aimais pas ça, mais l’idée a fonctionné. Nous avons apporté quelques modifications mineures. L’idée était d’adapter une chemise noire et avec une sorte d’autocollant pour qu’elle ressemble à un smoking. Le design final n’était pas beaucoup plus joli, mais il a obtenu l’effet que je recherchais. «

Impact: «En l’espace de 24 heures, il y avait une avalanche de nouvelles dans le monde entier. Des informations sur les cinq continents. Nous sommes passés de réunions sur la façon de lutter contre les dettes à voir lequel des neuf membres du conseil serait libre de parler à la télévision japonaise ou allemande . Nous avons vendu entre 4 000 et 5 000 kits. Le problème était que personne n’anticipait un tel succès et Hummel n’était pas prêt à répondre au besoin. Nous ne pouvions pas répondre à toutes les demandes. Rappelez-vous que Cultural était en troisième division et en saison normale seuls les 20 ou 30 plus grands fans achetaient la chemise.

« En 2014, nous avons créé ce maillot et le groupe qatari Aspire a racheté le club l’année suivante [when the club released updated home and away editions of their tuxedo kits]. Et avant eux, d’autres personnes sont venues avec un intérêt à parrainer le club. «

« Il y a eu des critiques – il y avait des gens qui ont dit que le club avait perdu son identité avec ce maillot. Il y a eu un moment où Cultural a joué contre le Real Madrid en Copa del Rey [they lost 13-2 on aggregate]. Je leur ai dit « si vous sortez avec le tuxedo au Bernabeu, avec la moitié de la planète qui regarde le match, vous vendez 50 000 kits ». Mais le club a donné la priorité à son identité et a joué avec le maillot original. «

CD Palencia (2015-16)

Devise: « Laisse la peau »

Contexte: « Un collègue avec qui j’ai joué à Lorca m’a appelé et m’a dit que Palencia avait de graves problèmes financiers. Ils dirigeaient le [fourth-tier Tercera Division] table mais craignaient de ne pas pouvoir jouer la phase éliminatoire de promotion de la saison car les joueurs n’étaient pas payés.

« Quand j’ai joué, il y avait une devise dans le monde du football, » nous avons laissé notre peau sur le terrain » [a popular Spanish phrase meaning ‘to give your all’], alors l’idée des muscles est venue. C’était difficile car les joueurs n’y croyaient pas. On leur devait deux mois de salaire, ils étaient à deux mois de disputer les éliminatoires de promotion et exigeaient de l’argent ou menaçaient de faire grève.

« J’ai demandé à l’un des sponsors des chemises, Ingenova, d’investir de l’argent après avoir vu le succès du kit Cultural Tuxedo. Je leur ai dit que s’ils soutenaient cette idée, elle irait partout dans le monde. Ils ont accordé un prêt au club pour tout l’argent qui était dû pour qu’ils puissent continuer. «

Impact: «Nous avons organisé un grand événement pour présenter le kit – avec le smoking, nous avons fait une présentation pathétique, ce n’était qu’une conférence de presse. J’ai appris de cela, et avec Palencia nous avons fait une présentation spectaculaire. À 12 h 15, nous étions tendance, des journalistes du monde entier appelaient, il y avait des centaines de demandes. Kappa avait fait une prédiction qu’ils vendraient 200 chemises et en une heure à peine, elles ont toutes été vendues. Palencia a été promue à la division B de Segunda. «

Atletico Astorga (2017-18)

Devise: « L’incroyable Astorga »

Contexte: « Je voulais faire une deuxième version du kit musculaire de Palencia. J’ai pensé à quelque chose de plus fort, comme The Hulk. J’ai pensé aux équipes de la zone qui jouaient en vert et je me suis souvenu d’Astorga. J’ai rencontré le président du club et lui ai fait une proposition. Elle m’a dit que c’était intéressant, mais que nous devions créer une marque comme nous l’avons fait avec les autres. Nous avons donc proposé «The Incredible Astorga», en référence à The Hulk.

« Je leur ai souligné que l’aspect le plus important était le dévoilement, et nous avons fait une présentation spectaculaire au Gaudi Palace. La présentation était meilleure que le maillot! Le maillot est sans doute le plus faible des quatre en termes d’identité, mais la présentation était spectaculaire, avec les joueurs apparaissant en brisant un mur. «

Impact: « Nous avons commencé à avoir des demandes du Japon, de la Chine … les grandes chaînes de télévision ont envahi la petite ville d’Astorga. C’était impressionnant. Astorga a joué les éliminatoires de promotion, mais n’a pas augmenté parce qu’ils ont perdu leur dernier match. »

Zamora CF (2018-19)

Devise: « Du sang, de la sueur et des larmes »

Contexte: « Zamora était dans une situation dramatique. Ils devaient environ 700 000 € et étaient en troisième division. Je connaissais des gens qui étaient prêts à investir dans un club de football. Ils ont regardé Zamora et je leur ai dit qu’un très joli kit le ferait. attirer l’attention. Je leur ai dit que le kit s’appellerait «Blood, Sweat and Tears». Il est basé sur le cœur de Zamora et la route que le sang fait autour du corps, je leur ai fait une présentation et ils l’ont aimé.

Impact: « Ce fut un énorme succès. Les deux meilleurs [kits] en termes d’impact, le smoking de Cultural et le kit Zamora. Personnellement, je pense que c’est le plus beau. Zamora n’a pas augmenté lors de la saison 2018-19, mais ils ont réussi à obtenir une certaine stabilité et ont été promus dans la division B de Segunda la campagne suivante.

« D’une manière ou d’une autre, les quatre clubs se sont améliorés les années suivantes. Le Culturel était en troisième division et ils ont été promus deux fois et ont même joué dans la division Segunda, Astorga a joué les séries éliminatoires et Palencia et Zamora ont été promus. »

