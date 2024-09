Rencontrez le cow-boy paralympique Iron Cowboy : « Un taureau m’a brisé la mâchoire, un bus m’a renversé et j’ai été frappé par la foudre »

Il y a un moment, alors que Fernando Rufino énumère la liste stupéfiante des accidents et des blessures qui ont façonné sa vie, où l’on commence à se demander si l’on a été transporté dans une sorte de dimension alternative.

Rufino est l’un des paralympiens les plus célèbres du Brésil, grâce à ses efforts en canoë. Il est surnommé « Iron Cowboy », ce qui fait allusion à la fois à son passé de cavalier de rodéo et aux plaques de métal qui renforcent sa moelle épinière, qu’il a blessées lorsqu’à l’âge de 21 ans, il est tombé d’un bus en marche, les roues écrasant son corps.

Cela seul ferait une histoire incroyable. Mais vous n’en avez pas entendu la moitié.

Il y a eu le jour où il a été piétiné par un taureau de 800 kg et traîné au sol par un cheval au galop. Il y a eu aussi des accidents de voiture, de moto et d’équitation.

« Je me suis cassé le pouce », raconte Rufino L’Athlétique« J’ai coupé le bout de ce doigt, une petite lame de scie est tombée sur mon visage et est passée juste sous mon œil. Mon frère et moi avions l’habitude d’essayer de recréer des scènes de combat dans des films. Une fois, il m’a frappé avec une planche de bois et m’a ouvert la tête.

« Quand j’étais adolescent, un taureau m’a cassé la mâchoire. Puis le bus m’a renversé. J’ai foncé dans un arbre avec ma moto à 100 km/h. Je faisais de la musculation à la salle de sport et une barre de métal m’est tombée dessus, me cassant le nez. Je me suis cassé deux côtes à cause du surentraînement. Je me suis entraîné pendant deux semaines avec une jambe cassée, pensant que c’était juste un problème musculaire…

« Puis j’ai été frappé par la foudre ».

Foudre?

« Oui ! Sur le pas de ma porte. J’ai senti l’énergie de la flamme me traverser. Elle m’a projeté dans les airs. J’ai atterri sur la nuque, je me suis ouvert le coude. Je me suis tordu sur le sol pendant environ 15 minutes, les muscles crispés. J’ai senti une odeur de brûlé pendant trois jours.

« J’adore quand des accidents m’arrivent. Cela me donne encore plus d’histoires à raconter. Je suis un gars de l’arrière-pays, un guerrier qui veut gagner dans la vie, un cow-boy qui a remporté l’or aux Jeux paralympiques. »

Et aujourd’hui, le champion paralympique en titre du Va’a 200 m VL2 et triple champion du monde se lancera dans l’eau pour tenter de défendre son titre.

Rufino a grandi dans une ferme traditionnelle du Mato Grosso do Sul, au centre-ouest du Brésil. Lui et ses parents y vivent toujours avec les chevaux et les taureaux. L’argent que Rufino gagne en canoë est investi dans la propriété qu’ils gèrent selon le mode de vie de ses grands-parents.

Rufino est devenu cavalier de rodéo parce qu’il rêvait de parcourir le monde. Mais après sa blessure à la moelle épinière, il savait que cette carrière était terminée.

Avec l’aide de son père, il a réappris à marcher à la ferme et a fait presque toutes ses années de rééducation à la maison, en montant à cheval et en nageant dans le réservoir. « Les animaux font partie de mon histoire et de qui je suis, dit-il. Ils m’ont aidé à marcher à nouveau. »

Mais Rufino voulait toujours voyager à travers le monde, et le sport était un moyen d’y parvenir. Un ami lui a trouvé un centre qui entrainait des athlètes handicapés. Il a essayé quelques sports, puis le 7 août 2012 à 8 heures du matin — il se souvient très bien de la date — il a essayé le para-canoë.

« Sur l’eau, j’oublie mon handicap », dit-il. « Je me sens comme tout le monde. Si vous me voyiez pagayer à côté d’une personne sans handicap, elle ne saurait pas qui d’entre nous est handicapé. C’est libérateur. »

L’athlète de 39 ans n’a pas participé aux Jeux paralympiques de Rio en 2016 en raison d’une hypertension artérielle et d’une hypertrophie cardiaque, mais sa technique s’est améliorée grâce à une charge d’entraînement plus faible. Lorsqu’il a fait ses débuts paralympiques à Tokyo 2020, retardés de 12 mois en raison de la pandémie mondiale, il a fait sensation avec sa chevelure argentée touffue, devenant le premier Brésilien à remporter une médaille d’or aux Jeux paralympiques.



Fernando Rufino a fait sa grande percée à Tokyo (Yasuyoshi Chiba/AFP via Getty Images)

Encouragé par sa famille depuis la ferme, Rufino affrontera son bon ami et compatriote Igor Tofalini, lui aussi ancien cow-boy de rodéo, qui était son témoin à son mariage en 2018. Ils vivent, mangent et s’entraînent ensemble au centre national de canoë d’Ilha Comprida, au Brésil. Rivaux sur l’eau mais bons amis en dehors, ils partagent tout.

« S’il gagne, nous organiserons un barbecue pour fêter ça, et ce sera pareil si je gagne. Mais les médailles d’or et d’argent seront à nous. »

Rufino, le chauve et à la barbe touffue, qui a son chapeau de cow-boy dans sa chambre au village paralympique et qui agace tout le monde avec la « musique country la plus triste » le jour de la course, est prêt mentalement et physiquement pour les séries de vendredi et les finales de dimanche, s’il se qualifie.

« Sans vouloir paraître prétentieux, j’ai déjà tout gagné dans mon sport. Je crois que je peux repartir d’ici avec le statut de double champion paralympique. »

Rufino affirme que les Jeux de Los Angeles 2028, où il aura 43 ans, seront probablement ses derniers Jeux paralympiques, mais tout ce qui compte pour lui est d’être reconnu comme le « véritable Iron Cowboy ».

« Je vais certainement mourir vieux. J’ai essayé de mourir jeune, mais je n’y suis jamais parvenu. »

(Photo du haut : Dean Mouhtaropoulos/Getty Images)