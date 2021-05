Rencontrez le couple cachemirien livrant des plats cuisinés à la maison aux portes des patients de Covid

Srinagar: Un jeune couple basé à Srinagar a lancé une campagne «de la nourriture pour le Cachemire» pour aider les personnes dans le besoin au milieu de la crise des coronavirus. Le couple fournit de la nourriture faite maison aux portes des familles infectées par les covid, des médecins et des ambulanciers paramédicaux. Rayees Ahmed Dar et son épouse Nida Rehman avaient lancé l’année dernière un service de livraison à domicile gratuit «Tiffin Aaw» pendant la pandémie. Au cours de la deuxième vague de pandémie, le couple et son personnel ont reçu une formation appropriée sur la gestion des covid auprès des autorités. Le couple répond désormais aux besoins alimentaires de plusieurs patients et médecins infectés par les covidés dans les hôpitaux de Srinagar.

(Repas préparés par Tiffin Aaw)

«Nous recevons des appels de détresse de familles où tous les membres ont été infectés par Covid et ils ne sont pas en mesure de cuisiner eux-mêmes», dit Dar à News18. «Les patients, les médecins et les ambulanciers de Covid ont soif de nourriture maison que nous leur fournissons à leur porte». il ajoute.

Depuis la deuxième vague de la pandémie, «Tiffin Aaw» reçoit plus de 100 commandes de livraison par jour de différents hôpitaux et familles. L’équipe de cuisine s’assure que la nourriture est parfaitement hygiénique et sans aucun agent de conservation. Les gens en grand nombre parrainent des repas pour d’autres en particulier pour les familles où chaque membre a été infecté par le covid et n’a personne pour cuisiner pour eux.

(Nourriture livrée par Tiffin Aaw)

Nida Rehman dit qu’ils ont lancé la campagne dans le but d’aider les gens pendant la pandémie. « Nous ne demandons aucun paiement, mais si quelqu’un paie, nous ne le refusons pas », a déclaré Rehman à News18. « Cette campagne a besoin du soutien total du public. Nous voulons que plus de gens parrainent des repas pour les patients atteints de covid 19 », ajoute-t-elle.

Un ambulancier qui commande quotidiennement sa nourriture à ce couple ne jure que par leurs services. «Il est difficile pour nous d’avoir de la nourriture maison et hygiénique dans les hôpitaux pendant notre devoir. Nous le commandons donc à Tiffin Aaw », explique-t-il à News18. Selon le médecin, le service du couple est« rapide et fiable ».

Rayees et Nida espèrent atteindre le maximum de personnes en détresse pendant cette pandémie. Le service n’est actuellement disponible que dans le district de Srinagar, mais le couple espère l’étendre également à d’autres districts.

