Rencontrez le coquillage de la saison 5 du chanteur masqué

Le chanteur masqué est à nouveau dans la saison cinq.

Bien sûr, par «à elle», nous entendons «nous donner de nouvelles peurs sous la forme de costumes élaborés». Plus tôt cette semaine, nous avons rencontré les poupées russes. Cette fois, ils ruinent les coquillages. E! Les nouvelles peuvent révéler en exclusivité le concurrent de la saison cinq connu sous le nom de The Seashell. Elle est essentiellement un tas de coquillages en forme de personne, et oui, nous admettrons qu’elle est belle. Mais elle est aussi terrifiante.

Quelque chose dans ses petites lèvres, ou sa seule spirale qui pourrait être un œil, ou le petit arrangement d’étoiles de mer et de coquillages là où son entrejambe pourrait être, nous donne juste l’idée que nous devrions avoir peur de cette déesse de la mer. Peut-elle chanter? Nous n’avons aucune idée, mais avec la puissance de l’océan derrière elle, elle peut probablement faire tout ce qu’elle veut.

Si rien d’autre, peut-être qu’elle vend ses coquillages au bord de la mer, et ils sont probablement assez chers.