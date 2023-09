Rencontrez le copain de la star de « La Petite Sirène » – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Matt Baron/BEI/Shutterstock

DDG est un rappeur originaire du Michigan

Lui et Halle Bailey se fréquentent depuis 2022

DDG a débuté en tant que YouTuber, mais s’est tourné vers la production de musique à plein temps.

Halle Bailey fait parler de lui grâce à son rôle d’Ariel dans La petite Sirènequi sortira en salles le 26 mai. Et tandis que les passionnés de Disney sont ravis de voir le remake en direct du film classique, Halle est également soutenue par son petit ami, le rappeur. DGA. «Je suis très fier d’elle. Et je suis juste heureux de le voir », a déclaré l’artiste de 25 ans. PERSONNES en octobre 2022. « J’ai l’impression que parfois je suis encore plus excité que n’importe qui d’autre. Rien que de le voir et de voir tout ce dont elle rêvait prendre vie, c’est vraiment génial.

Halle, 23 ans, et DDG (dont le vrai nom est Darryl Granberry) ont déclenché pour la première fois des rumeurs de romance en janvier 2022, alors qu’ils étaient repéré à Huissierla résidence de Las Vegas. Depuis, ils ont foulé les tapis rouges ensemble et ont fait l’éloge de leur romance dans diverses interviews. « Je n’ai jamais été avec quelqu’un qui m’ait vraiment motivé comme [Bailey] faire. Je vois des conneries différentes », s’est exclamé le natif du Michigan. Le club du petit-déjeuner en novembre 2022. « Je n’ai jamais vraiment côtoyé ce genre de merde auparavant, alors c’est comme si elle m’amenait autour de merde que je ne suis pas vraiment – ​​tu vois ce que je dis ? « Oh, c’est fou. C’est génial. Vous savez ce que je veux dire? »

Alors, qui est DDG ? Lisez la suite pour en savoir plus sur le petit ami de Halle Bailey depuis plus d’un an.

DDG a acquis une renommée sur YouTube

DDG a commencé son parcours sur YouTube en 2014 lorsqu’il a commencé à bloguer sur sa vie. «En gros, je viens de bloguer ma vie. Montre mon style de vie, ma famille, tu sais, mon ambiance », a-t-il expliqué sur Le club du petit-déjeuner. Bien qu’il ait admis avoir montré des choses « ringardes » sur sa chaîne, cela ne le dérange pas car il se concentrait sur « la création de bon contenu, l’obtention de vues, [and] gagner de l’argent ».

DDG a rappelé que son premier chèque de YouTube était de 200 $, mais au cours de l’été, entre ses années de première et de deuxième année à la Central Michigan University, il a commencé à gagner des milliers de dollars par mois. Ses bonnes perspectives financières l’ont poussé à abandonner ses études et à déménager à Los Angeles pour poursuivre une carrière dans la création de contenu. Il a rassemblé 2,69 millions d’abonnés sur YouTube et s’est lancé dans le monde du rap.

DDG était le major de sa classe

Bien qu’il ait abandonné ses études à la Central Michigan University, cela ne veut pas dire que DDG ne prend pas l’éducation au sérieux. En fait, il était le major de sa classe à l’International Tech Academy. « [Academics] sont très importants, parce que j’étais vraiment à l’école. C’est ce que beaucoup de gens ne réalisent pas », a-t-il déclaré. PARI lors d’un entretien en 2019. « Le major de promotion consiste simplement à être super compétitif et à être au sommet à tout moment. Cela montre ma compétitivité. Je veux être le major de tout – certainement du rap game. Le premier album de DDG, sorti en 2019, a été nommé Major de promotion.

« J’étais le clown de la classe, mais en même temps, je faisais toujours mon travail – c’est donc de là que venaient les bonnes notes », a en outre rappelé le rappeur local dans une interview en 2021 avec Panneau d’affichage. « Je pense que mes bonnes notes viennent de ma compétitivité. Si j’ai l’impression que quelqu’un essaie de rivaliser avec moi, j’y vais encore plus fort.

DDG faisait de la musique avant sa renommée sur YouTube

DDG a déclaré qu’il avait toujours su qu’il voulait faire de la musique et qu’il avait même pu créer des chansons en grandissant parce que son père était ingénieur musical dans leur ville natale de Pontiac, Michigan. «Nous avions notre propre petit studio à domicile. Mes frères et moi faisions des chansons ensemble », se souvient-il sur Le club du petit-déjeuner. Le hitmaker de « I’m Geekin’ » a déclaré qu’une fois que ses premiers travaux avaient attiré l’attention, il avait décidé de prendre son passe-temps musical au sérieux.

« Je suis maintenant dans un espace où je veux que les gens se débarrassent de la stigmatisation selon laquelle je suis un YouTuber », a-t-il expliqué à PERSONNES lors de leur conversation de 2019. «J’essaie vraiment juste de ébranler cette image et cette stigmatisation. Même si je suis un YouTuber, j’ai l’impression que cela vient automatiquement du fait que les gens ne veulent pas appuyer sur play sur la musique ou ne croient pas en la musique. Ou être plus dur avec ça. Les gens sont plus durs avec moi que les autres artistes. Heureusement, il est soutenu par Halle, qui a joué dans son clip vidéo « If I Want You » de 2022, dans lequel ils se sont serrés les lèvres.

DDG a signé avec Epic Records en 2018, mais seulement deux ans plus tard, il a fondé son propre label, Zooted Music. Zooted «recherche, développe et fait grandir des artistes en utilisant son formidable levier dans l’espace numérique et musical et produit des artistes super talentueux et culturellement pertinents», selon son site Web.

DDG a remporté un match de boxe de célébrités

DDG est clairement un homme aux multiples talents. En juin 2021, il a remporté un match de boxe de célébrités contre un musicien Nate Wyatt. Après sa victoire, DDG s’est réjoui de ne même pas s’être entraîné pour le combat. « J’ai quitté le club de strip-tease hier soir, je ne m’entraînais même pas pour ce combat », sourit-il. Malgré sa victoire, il a déclaré que Nate s’était bien battu et avait « beaucoup de respect » pour lui. Il a également déclaré que les fans ne devraient plus s’attendre à le voir se battre.

DDG a une confiance infinie

«Je suis juste un très grand fan de moi-même. Cela peut paraître vaniteux », a admis le rappeur de « This Summer » interrogé par Panneau d’affichage comment il respire toujours la confiance. « Si je me vois du point de vue d’une troisième personne, je me dis : « Je vois pourquoi ces enfants m’aiment tant. » J’aime me rassurer en me disant : « Mec, tu as compris. Vous faites cela, vous travaillez dur, vous avez fait tout ce chemin pour en sortir. Je me rappelle chaque jour que je vais très bien. Aussi, spirituellement, je suis confiant. J’ai l’impression que Dieu a investi en moi. Je n’ai pas perdu depuis longtemps. Même si je perds, je le récupère – et c’est comme ça depuis que je suis jeune.

Il semblait avoir eu la même confiance lors de la conclusion de son premier contrat avec une maison de disques. Après avoir rencontré de nombreux labels, il a déclaré Panneau d’affichage il a obtenu tout ce qu’il voulait dans son contrat, y compris les droits sur ses maîtres. « J’ai rencontré tous les labels auxquels vous pouvez penser et je savais ce que j’apportais. Je suis déjà venu avec une bonne base de fans, je suis déjà venu avec de la bonne musique et un hit déjà. Je suis déjà venu avec tout », a-t-il noté.

« Donc, ne pas obtenir ce que je voulais d’un label serait simplement me tirer une balle dans le pied. Il n’a jamais été question d’argent », a expliqué DDG. « Avant de signer, j’avais déjà l’argent. C’est juste bien d’avoir une machine derrière vous et tout le bâtiment qui essaie de vous faire passer au niveau supérieur. Je savais juste ce que j’apportais à la table. Je savais quel type d’accord je voulais et que cela devrait jouer en ma faveur.