Rencontrez le conjoint de la star du football, Ashley Herron – Hollywood Life

Crédit d’image : Shutterstock

Matt Turner est le gardien de but de l’équipe nationale masculine de football des États-Unis lors de la Coupe du monde 2022.

Il est marié à l’ancienne pom-pom girl de la NFL, Ashley Herron.

Ashley a un fils avec Matt.

Matt Turner, 28 ans, a fait bonne figure lors du premier match de l’équipe nationale masculine de football des États-Unis lors de la Coupe du monde 2022. En tant que gardien de but, Matt a empêché le Pays de Galles de marquer plus d’un but, mais le match s’est terminé par un match nul 1-1 puisque les États-Unis n’ont également marqué qu’un seul but. Cela signifie que les États-Unis doivent jouer contre l’Iran le 29 novembre, où la pression sera à nouveau exercée sur Matt. Le natif du New Jersey, qui joue pour le club de Premier League Arensal, est soutenu par sa femme bien-aimée, Ashley Heron. Elle a félicité Matt sur Instagram avant son match d’ouverture de la Coupe du monde. “Vous méritez tellement cette opportunité et je ne pourrais pas être plus fière”, a-t-elle écrit dans le post.

Voici tout ce que vous devez savoir sur Ashley, y compris ce qu’elle fait dans la vie et l’histoire de sa relation avec Matt.

Ashley est allée à Harvard.

Ashley, qui est originaire de Beverly, dans le Massachusetts, a obtenu son diplôme de maîtrise en gestion d’entreprise de l’Université de Harvard en 2018, selon son LinkedIn. Elle a également reçu une licence/certification en comportement organisationnel de l’école Ivy League. Les réalisations d’Ashley à Harvard l’ont aidée à lancer sa propre entreprise.

Elle a fondé une association caritative.

Ashley est devenue entrepreneure avec son organisation à but non lucratif Miss Pink, qui soutient les survivantes du cancer du sein et autonomise également les femmes tout en redéfinissant la beauté. Miss Pink organise des événements qui sont promus sur le site Web de l’entreprise et sur Instagram. Selon le site Web, Ashley a lancé Miss Pink en l’honneur de sa Nana, qui a dû mourir d’un cancer du sein.

C’est une ancienne pom-pom girl de la NFL.

Ashley était une pom-pom girl des Patriots de la Nouvelle-Angleterre pour la saison 2017-2018. Elle était au Super Bowl LII où les Patriots ont perdu contre les Eagles de Philadelphie 41-33. Justin Timberlake était l’interprète de la mi-temps. Ashley a également fait une séance photo de calendrier de maillot de bain avec les autres pom-pom girls des Patriots à Aruba. Ashley est restée une fan des Patriots au fil des ans.

Ashley et Matt se sont mariés en 2022.

Après deux ans de fréquentation, Ashley et Matt se sont mariés le 1er mai 2022 au port maritime de Boston, avant leur déménagement à Londres. Ils ont eu une cérémonie super privée et Ashley était enceinte du premier enfant du couple le jour de leur mariage. Ashley a annoncé qu’elle avait épousé Matt sur Instagram avec une photo des mariés.

“Ce matin, nous avons célébré une union au-dessus du soleil levant à l’est. Où la maison rencontre de nouveaux départs. Là où on nous rappelle à quel point ce monde est grand, mais peu importe jusqu’où nous irons, nous serons entourés de tant d’amour et de soutien », a écrit Ashley dans le post. « La côte Est est notre maison. Le nom d’Easton signifie « soleil se levant à l’est » et « nouveaux commencements ». Il est notre monde et notre monde ne fait que commencer. Je t’aime Matthew Turner 🤍 Pour toujours, je le fais ☀️. Dans un deuxième message, Ashley a partagé des photos du couple couvert de confettis par leurs invités au mariage lors de la cérémonie.

C’est une maman.

Le fils d’Ashley et Matt Easton Atwood Turner est né le 29 juin 2022. Le couple a révélé que la naissance d’Easton “n’était en aucun cas un processus facile” sur Instagram. “Easton a eu des problèmes respiratoires quand il est venu au monde et à cause de cela, il a dû passer 3 jours à l’USIN. Nous avons eu du mal à tout traiter, et nous sommes sûrs que de nombreux parents ont vécu des situations similaires et encore plus effrayantes », a déclaré le couple. “Notre Easton nous a montré de la résilience et de la force et il remplit notre cœur de tant d’amour et de joie, d’émotions si profondes que nous n’avons jamais rien vécu de tel.” Ashley et Matt ont également remercié le personnel de l’hôpital qui s’est occupé d’Easton et tous ceux qui leur ont envoyé de gentils messages.

Depuis la naissance d’Easton, Ashley et Matt ont partagé d’adorables photos de leur petit garçon en bonne santé. À l’Halloween, la famille de trois personnes s’est habillée avec des costumes d’avocat assortis. Ashley a également amené Easton à certains des entraînements de Matt où la star du football a posé avec son fils sur le terrain pendant les pauses. Ashley et Easton encouragent Matt pour la Coupe du monde !