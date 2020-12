Dans une partie du monde où un régime de restauration rapide est la norme, la chef basée à Dubaï, Rita Kahawaty, se joint à un mouvement croissant pour apporter des repas sains et faits maison dans les foyers.

Après avoir survécu au cancer il y a 5 ans, le chef libanais s’est consacré non seulement à mieux manger, mais aussi à mieux se nourrir.

Kahawaty a vu un créneau sur le marché de la livraison de nourriture à Dubaï et a rejoint sa fille mannequin devenue philanthrope Jessica pour créer leur service de livraison de nourriture, Mama Rita.

Kahawaty dit qu’en plus d’avoir survécu au cancer, son éducation dans les collines du Liban a eu un impact majeur sur sa philosophie de l’alimentation. Ses premières leçons culinaires sont venues du côté de sa mère de la famille, et son amour des ingrédients frais des herbes et des légumes que son père cultiverait.

Les recettes sont traditionnellement partagées entre les membres de la famille de Kahawaty. Cette recette de poulet au beurre d’arachide est celle qu’elle a reçue d’une tante. Kahawaty dit qu’elle aime la simplicité du plat, c’est pourquoi la recette est restée intacte depuis qu’elle l’a reçue pour la première fois.