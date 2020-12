Si vous êtes d’Asie du Sud-Est, vous savez à quel point la nourriture joue un rôle important dans la connexion des gens: c’est la vie de chaque rassemblement social, c’est ce que parcourir des centaines de kilomètres pour goûter la cuisine locale est parfaitement logique. Ce qui est au menu devient le sujet brûlant des discussions lors des mariages, des anniversaires et parfois même des funérailles.

Et c’est l’appréciation de la nourriture, qui rassemble souvent les gens. Santosh Shah, un chef népalais de la finale de MasterChef UK, a ensuite cuisiné du poulet au piment croustillant, à la mode indochinoise, avec des racines de lotus croustillantes, des algues et des cornichons de légumes, servi avec une soupe aigre-douce et des nouilles croustillantes, la semaine dernière.

Ce plat a été ce qui a propulsé Santosh jusqu’à la phase finale.

« J’ai toujours voulu amener la cuisine népalaise sur la scène mondiale et ce spectacle m’a donné cette opportunité », a déclaré Santosh au BBC.

Le site Web de Shah partage des détails sur sa jeunesse: il est né et a grandi dans un petit village du Népal appelé Karjanha, Siraha, très proche de la frontière indo-népalaise.

À tout juste 14 ans, Shah a quitté le Népal pour l’Inde avec des amis du village: il a commencé comme lave-vaisselle dans un restaurant à Ahmedabad, au Gujarat, a-t-il déclaré à la BBC dans une interview. Il a fallu dix-huit ans à Santosh pour gravir les échelons de la cuisine. En 2011, il a déménagé du Gujarat à Londres.

Plus tard, il a quitté son emploi pour rejoindre Dishoom, l’un d’une nouvelle vague de restaurants indiens pionniers qui a remporté des éloges au Royaume-Uni. Plus tard, il a travaillé à Benares et à l’hôtel Lalit à Londres, entre autres.

Les inspirations et les plats étonnants de Santosh proviennent des ingrédients de son enfance tels que la terrine à base de feuille de colocasia, une feuille d’épinard avec une saveur terreuse profonde. L’un de ses plats signature, le «Tandoori Octopus», a l’élément de feuille de colocasia, car il grandissait cette feuille qui poussait dans le jardin de sa mère pendant la saison des pluies.

Shah affrontera cinq autres prétendants la semaine prochaine.