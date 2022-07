Rencontrez le chef de l’USWNT chargé de nourrir les champions de la Coupe du monde lors des qualifications au Mexique

Le chef de l’USWNT, Teren Green, photographié ici à l’hôtel de l’équipe à Monterrey, au Mexique, est chargé d’alimenter les doubles champions en titre de la Coupe du monde pendant leur voyage pour se qualifier pour la prochaine Coupe du monde en 2023. Brad Smith/ISI Photos

MONTERREY, Mexique — Hamburgers, côtelettes de porc, macaroni au fromage : il est difficile de choisir un plat préféré. Sans parler des assiettes végétaliennes personnalisées qui font tourner les têtes à chaque repas.

Loin du terrain et des pressions des qualifications pour la Coupe du monde et les Jeux olympiques, la nourriture est le sujet de conversation de l’équipe nationale féminine des États-Unis au championnat CONCACAF W. Et Teren Green pourrait être la personne la plus populaire de l’équipe.

“Il est génial, un si bon chef”, a déclaré la défenseuse américaine Sofia Huerta, qui s’extasie sur tout, des tacos aux toasts à l’avocat. Huerta et ses coéquipières se sont déjà qualifiées pour la Coupe du monde 2023 et tenteront de décrocher une place aux Jeux olympiques de 2024 lundi.

Green – ou “Chef T” comme il est connu de presque tout le monde – est le chef personnel de l’équipe amené lors de grands tournois, préparant chaque repas pour les joueurs et le personnel. Trois fois par jour – quatre les jours de match pour les repas d’après-match en fin de soirée – il supervise le ravitaillement en carburant des doubles champions en titre de la Coupe du monde.

Encadré comme ça, cela peut sembler être un travail stressant, mais ce qui distingue Green, c’est sa capacité à préparer des plats populaires tout en gardant le plaisir des repas. Une partie de ce processus permet aux joueurs d’avoir leur mot à dire dans le menu. Chaque joueur a la possibilité de concevoir le menu d’un jour donné. Le personnel publiera une affiche avec le joueur dessus pour célébrer ses choix, dont aucun ne déçoit jamais une fois préparé.

Emily Fox et Megan Rapinoe ont célébré leurs anniversaires au début du championnat CONCACAF W ici au Mexique. Fox a opté pour une ambiance locale : tacos et ceviche, puis churros en dessert. Puis vint le gâteau d’anniversaire, accompagné d’une équipe qui chantait, que l’introverti Fox a dit que Rapinoe appréciait un peu plus.

Cet effort de collaboration entre le chef et l’équipe est une fenêtre sur le fonctionnement de Green – et pourquoi il est un membre si important de l’équipe. Il emporte avec lui les leçons qu’il a apprises en tant que jeune chef au Sagamore, un complexe de luxe surplombant le lac George dans le nord de l’État de New York : son rôle ne concerne pas seulement la nourriture, mais un service et une expérience exceptionnels.

“J’ai l’impression que l’heure des repas est une grande partie [of the environment]”, dit Green depuis une chaise dans la salle à manger privée que l’équipe a bloquée et personnalisée au sommet de son hôtel à Monterrey, au Mexique. “Nous l’avons trois fois par jour et nous voulons que ce soit le meilleur trois fois par jour. Nous voulons que tout le monde soit heureux, nous voulons que chacun ait ce qu’il veut. Nous ne voulons pas que quiconque se sente exclu, donc je demande constamment des demandes. Dis moi ce que tu veux. Nous allons le réaliser.”

Le repas de l’USWNT est installé dans leur hôtel de Monterrey, au Mexique, site du championnat CONCACAF W. La nouvelle compétition sert de tournoi de qualification pour la Coupe du monde féminine de 2023 et les Jeux olympiques de 2024. Jeff Kassouf/ESPN

Green, 33 ans, est un chef autodidacte qui a fait ses débuts dans un petit restaurant du Grand Détroit, passant du travail de préparation et de la vaisselle aux entrées. Il est parti pour l’occasion au Sagamore pour perfectionner ses compétences avant de rentrer chez lui à Detroit pour travailler au sommet du célèbre Renaissance Center surplombant la ville.

Puis il a eu sa première chance dans le sport grâce à une connexion, en travaillant avec les Detroit Pistons de la NBA. Green a commencé comme l’un des cinq chefs, se frottant les coudes avec Stan Van Gundy, Andre Drummond et Reggie Jackson. Après quelques semaines, dit Green, les joueurs l’ont demandé en exclusivité. Bientôt, ils ont commencé à l’inviter chez eux pour cuisiner et sortir. La popularité de Green était autant liée à son hospitalité qu’à sa nourriture, dit-il maintenant.

“La plupart du temps, ils ne voulaient pas vraiment manger, ils voulaient juste un ami”, dit Green. “Je venais cuisiner, je cuisinais un repas, et puis ils étaient comme, d’accord, allons jouer [NBA]2K ou allons au cinéma qu’ils avaient chez eux.”

Les joueuses de l’équipe nationale féminine des États-Unis se sont également tournées vers “Chef T”. Green a établi un lien avec l’équipe avant la Coupe du monde 2019 et a servi de chef pour l’ensemble de ce tournoi, que les États-Unis ont remporté. Il était de retour pour les Jeux olympiques de Tokyo l’année dernière et il a de nouveau rejoint l’équipe avant le tournoi de qualification du Championnat CONCACAF W 2022. Son concert à temps plein consiste à cuisiner pour les Tigers de Detroit de la MLB lorsqu’ils jouent à la maison, et ils travaillent avec lui lors des occasions où il part pour rejoindre les femmes américaines.

Green est une grande personne au comportement calme et humble. “Ce n’est pas vraiment à propos de moi”, dit-il à propos de son travail. Il s’intègre parfaitement à l’équipe, jouant un rôle essentiel dans les coulisses, qui est essentiellement conçu pour aider tout le monde à mieux faire son travail.

“Lorsque vous amenez quelqu’un dans un mélange de délégations, ce n’est pas seulement vos compétences, c’est une question d’ajustement”, a déclaré la directrice générale de l’équipe nationale féminine des États-Unis, Kate Markgraf. “Il s’intègre parfaitement. C’est un élément important [of the team], mais il est une valeur ajoutée. C’est quelqu’un vers qui différentes personnes gravitent. Et quand vous voyez son visage, les joueurs disent tous “Chef T” parce qu’il est une présence non menaçante et de soutien, ce dont vous avez besoin dans cet environnement.”

Un chef est officiellement un poste de soutien professionnel que US Soccer fournit à sa propre discrétion. Markgraf dit que cela devrait être un investissement que toutes les équipes font.

Becca Roux, la direction exécutive de l’USWNT Players Association est d’accord. “C’est fantastique que l’USSF ait récemment fait venir un chef dans la plupart des grands tournois et qualifications américains, car c’est un avantage pour la santé, la sécurité et la performance”, a-t-elle déclaré à ESPN.

Les assiettes végétaliennes personnalisées du chef T pour les joueurs de l’USWNT ont été un succès, de sorte que le nombre de joueurs demandant les repas végétaliens a augmenté. Brad Smith/ISI Photos

Le personnel de l’équipe nationale féminine des États-Unis est important, donc Green ne travaille pas seul. Il rencontre la responsable de la performance de l’équipe, Ellie Maybury, et la diététiste de l’équipe, Lindsay Langford, pour élaborer des directives sur ce que l’équipe devrait manger : plus de glucides avant un match, la possibilité de se faire plaisir après un match.

Ensuite, Green prend ces directives et élabore des idées de menus, en collaboration avec des chefs locaux à l’hôtel de l’équipe. Il veillera à ce que le personnel de cuisine de l’hôtel connaisse les directives nutritionnelles de l’équipe et les objectifs d’un repas donné, puis ils collaboreront. En règle générale, Green ne peut pas regarder le premier match d’un tournoi car il doit assimiler le personnel local aux opérations d’après-match, mais on peut le trouver au stade, profitant d’un match, comme lors de la victoire 3-0 de jeudi contre le Costa Rica. en demi-finale du tournoi.

Green dit qu’il aime s’appuyer sur l’expertise locale des chefs et utiliser des ingrédients locaux, qui sont tous sélectionnés pour leur qualité. À Monterrey, cela signifie utiliser des sauces mexicaines authentiques et des avocats “parfaits”. Aux Jeux olympiques, c’était tout, du ramen au bœuf Wagyu et aux mangues Miyazaki, une version chère et sucrée du fruit.

“Vous devez avoir du respect pour la cuisine”, dit Green à propos de l’entrée dans de nouveaux environnements. “Je suis content de savoir comment me déplacer correctement dans la cuisine et me déplacer là où je n’offense personne.”

Les joueurs remarquent l’attention portée aux détails. Green n’a pas grandi avec le football. Son premier match de football féminin a eu lieu lorsqu’il a obtenu son premier tir avec l’équipe, lors d’un camp d’entraînement à St. Louis, Missouri, en 2019. Immédiatement, il y a eu un respect réciproque.

“Ils sont super”, a-t-il dit. “Ils ne retiennent rien. Ils sont extrêmement reconnaissants, ce qui est l’une des raisons pour lesquelles ils sont mon équipe préférée pour laquelle travailler.”

L’USWNT est actuellement à Monterrey, au Mexique, pour le tournoi de qualification de la CONCACAF pour la Coupe du monde et les Jeux olympiques. Brad Smith/ISI Photos/Getty Images

Après la fin du championnat CONCACAF W, Green retournera à son travail régulier pour les Tigers de Detroit. Cependant, il a déjà les yeux rivés sur la Coupe du monde 2023, se demandant à haute voix quels types de cuisine il doit commencer à expérimenter en Australie et en Nouvelle-Zélande.

Faites défiler la page Instagram de Green et parmi les photos alléchantes de ses plats, vous le trouverez tenant le trophée de la Coupe du monde sur le terrain à Lyon après la victoire des États-Unis en 2019. Megan Rapinoe lui a rendu hommage personnellement sur les marches de l’hôtel de ville de New York lors de son discours après cette victoire.

C’est là-bas en France que cette attention particulière que Green accorde à son métier est devenue évidente pour les joueurs. Parmi les végétaliens pratiquants de l’équipe se trouve Alex Morgan, qui faisait partie de cette équipe et est de retour avec l’équipe pour le championnat CONCACAF W. Green dit qu’il se soucie des végétaliens parce qu’ils ne peuvent pas toujours manger exactement ce dont ils ont envie, alors il met un effort supplémentaire dans leurs repas, les servant directement au lieu d’un buffet. Bientôt, plus de joueurs ont voulu participer à cette expérience.

Le chef Teren Green dit qu’il s’approvisionne en ingrédients locaux frais pour les repas de l’USWNT. Brad Smith/ISI Photos

“Quand nous sommes allés en France, il y avait peut-être deux végétaliens”, a déclaré Green. “À la fin, il y en avait environ six. Je construis l’assiette spécialement pour eux et je la rends agréable et élégante et je la leur livre. Quand les autres joueurs voient cela, ils se disent:” Oh, je veux un repas apporté à Moi aussi.”

Maintenant, les nouveaux joueurs le remarquent aussi. Ce camp d’entraînement est le premier que Huerta a connu avec “Chef T”, mais elle a dit que l’appréciation de son travail est forte et que la connexion qu’il établit avec les joueurs est immédiate.

“La nourriture ici a été incroyable, et c’est évidemment très important pour une athlète professionnelle, l’aspect nutritionnel”, a-t-elle déclaré. “Il est si bon et il sait exactement ce qu’il fait. C’est juste quelque chose qui, quand vous ne l’avez pas ici, c’est quelque chose qui vous inquiète ou auquel vous pensez. L’avoir ici, cependant, c’est pris en charge. . Vous n’avez pas à vous soucier de tout ce que vous mettez dans votre corps. Il est si gentil, il prend soin de nous. Il est si précieux et important pour l’équipe.”

Bien sûr, il y a toujours de la place pour des repas de triche pour que les choses restent amusantes. Après la victoire 1-0 de l’équipe contre le Mexique lundi, cela signifiait du filet mignon à 1 h du matin. Parfois, cela signifie de la crème glacée. Même le patron est à bord avec un peu de plaisir.

“L’après-match de macaroni au fromage – et je ne mange généralement pas de macaroni au fromage”, dit Markgraf, “c’est la meilleure chose que j’ai jamais eue dans ma vie.”