Rencontrez le chef de la Coupe du monde USMNT au Qatar

DOHA, Qatar – C’était une soirée de la mi-septembre dans le sud de l’Espagne. Une chaise a été écartée dans la salle à manger où l’équipe nationale masculine des États-Unis était en train de manger. Tout le monde s’est arrêté pour regarder. Un rite de passage était à portée de main.

La règle est claire : il faut chanter. Joueurs, entraîneurs, personnel – peu importe le poste, chaque nouveau membre du programme de football américain doit le faire. Et donc Giulio Caccamo, le nouveau chef exécutif toujours souriant et énergique pour les Américains, a grimpé sur la chaise et s’est préparé à faire la sérénade à la foule.

– Coupe du monde 2022 : matchs, calendrier, fonctionnalités et plus

“Tout le monde m’avait dit le même conseil, il suffit de monter là-haut et de chanter une vieille chanson italienne que personne ne comprend et ensuite vous pouvez vous asseoir”, a déclaré Caccamo, qui a grandi parmi les canaux de Venise. “J’ai dit: ‘Pas question!’ Je ne vais pas faire ça.”

Il rit. “Alors j’ai chanté Elvis.”

2 Connexe

Les joueurs ont applaudi et Caccamo a rayonné. Leur lien est improbable. Caccamo a grandi en Italie et a passé une grande partie de sa carrière professionnelle à travailler à l’international dans des restaurants du Moyen-Orient à l’Amérique du Sud.

Comment, alors, a-t-il fini par cuisiner pour les États-Unis ? La réponse courte, comme vous vous en doutez, est simple : ils ont aimé sa nourriture.

Caccamo travaillait à l’hôtel Intercontinental de San Salvador l’automne dernier lorsque les États-Unis ont affronté El Salvador lors des éliminatoires de la Coupe du monde. US Soccer n’a généralement pas de chef à plein temps; ils travaillent généralement avec le chef de n’importe quel hôtel où ils séjournent pendant qu’ils sont sur la route pour préparer leurs repas. Mais au Salvador, le personnel de la fédération, dont l’entraîneur Gregg Berhalter, a été impressionné par l’efficacité et le souci du détail de Caccamo lors des préparatifs de leur visite.

Ensuite, plus important encore, tout le monde a adoré ce qu’il a fait.

– Quotidien de la Coupe du monde : Benzema exclu, la diatribe d’Infantino, les ventes de bière suspendues

Des conversations ont eu lieu. Un accord a été trouvé. Caccamo a commencé à travailler sur les menus et à se connecter avec les nutritionnistes de l’équipe par e-mail, puis a rejoint les États-Unis pour leur camp d’entraînement de septembre avant la Coupe du monde. C’est là que Caccamo a traversé le rituel du chant, et aussi où il a renforcé ses relations avec les joueurs et le personnel. Berhalter, un gastronome réputé, avait un sujet très spécifique dont il voulait discuter : quelles sont les subtilités qui entrent dans la fabrication d’un bon et authentique amatricienne?

“En tant qu’Italien, ce sont des conversations que j’adore”, a déclaré Caccamo avec fierté.

Caccamo et son personnel ont leur propre cuisine distincte à l’intérieur de l’hôtel de l’équipe où ils supervisent chaque repas pour toute l’équipe USMNT et l’équipe de soutien de US Soccer. John Dorton / ISI Photos

Au Qatar, la charge de travail de Caccamo est importante. Superviser chaque repas pour 26 joueurs et des dizaines d’autres membres du personnel d’assistance tout au long d’un tournoi d’une semaine nécessite une planification précise, sans parler des heures interminables de cuisine réelle. Caccamo jongle également avec une variété de besoins et de préférences alimentaires. (Entre autres choses, deux joueurs américains sont végétaliens et il y a une personne dans le groupe avec une allergie aux pignons de pin.)

– O’Hanlon : Comment comprendre la Coupe du monde 2022 (ESPN+)

À toute heure du jour et de la nuit, Caccamo et une équipe de 12 employés travaillent dans une cuisine à l’intérieur du Marsa Malaz Kempinski, où séjournent les États-Unis, qui est séparée de celle utilisée par les restaurants de l’hôtel. Caccamo fait également des voyages occasionnels dans les stands de légumes ou les marchés aux poissons locaux pour apporter les ingrédients les plus frais possibles.

“Il est fantastique, honnêtement”, a déclaré l’attaquant Tim Weah, qui a régulièrement accès à une gastronomie de haute qualité car il vit en France depuis cinq ans. “Il est vraiment réfléchi et créatif”, a ajouté Weah, “et il change suffisamment les choses pour que ce ne soit jamais ennuyeux. C’est vraiment énorme.”

jouer 1:09 Sam Borden se demande ce qui pourrait changer d’autre au Qatar suite à une inversion de dernière minute des ventes de bière dans les stades.

En termes de saveurs, l’équipe américaine, majoritairement jeune, représente fidèlement ses normes générationnelles : les burritos, les quesadillas et, vraiment, tout ce que l’on peut trouver chez Chipotle sont des incontournables, en particulier avant un match important. Ce n’est pas un problème pour Caccamo, bien qu’il ait dit que cuisiner pour les athlètes – par opposition aux clients bien nantis de l’hôtel – nécessitait un petit changement de philosophie.

Au restaurant, la saveur est reine : vous faites le nécessaire en termes d’assaisonnement, disait-il, pour que vos clients apprécient leur repas. Avec les athlètes, cependant, ajouter simplement plus de beurre (ou d’huile, de sel ou de sucre) à une recette n’est pas vraiment une option lorsque votre clientèle doit courir 90 minutes dans une chaleur extrême et une pression atroce. Pourtant, Caccamo relève ce défi et essaie d’utiliser des variétés de cuisine – “certains jours nous irons au Japon, certains jours nous irons au Mexique ou au Brésil” – pour garder les palettes des joueurs engagées.

Ensuite, il y a les demandes spéciales : Sergino Dest, par exemple, dévore du pain ordinaire avant un match (idéalement une baguette), et Caccamo a déclaré qu’il assurait une production régulière de pains frais chaque matin, y compris du pain sans gluten pour ceux qui préfèrent ce. Caccamo doit également travailler sur une recette de gâteau, car l’anniversaire de Yunus Musah est le 29 novembre et l’équipe voudra célébrer les 20 ans de son milieu de terrain.

Tout cela est excitant pour Caccamo, qui a déclaré que la meilleure partie du travail avec l’équipe américaine est le sentiment d’unité qu’il a trouvé au sein du groupe. Son équipe d’Italie bien-aimée ne s’est pas qualifiée pour la Coupe du monde — “Question suivante, s’il vous plaît”, a-t-il dit poliment lorsqu’on lui a demandé ce qu’il pensait — donc Caccamo s’est engagé, à la fois émotionnellement et professionnellement, à aider les joueurs américains à aller aussi loin que possible. possible.

“Je travaille, mais j’ai l’impression d’être dans une famille et c’est tellement merveilleux”, a-t-il déclaré. “Je sais que j’ai aussi un rôle à jouer. Je veux, chaque jour, que les joueurs entrent dans la salle en disant : ‘Voyons ce que Chef a pour nous aujourd’hui !’ Je veux que ma nourriture les aide à être excités par ce qu’ils font.”