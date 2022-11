Rencontrez le chef de Gander dont le menu de la cafétéria fait la queue et fait saliver les élèves du secondaire

Lorsque la cloche de la récréation sonne au Gander Collegiate, le chef Josh Boyde sait que la ruée est sur le point de commencer. Des dizaines d’adolescents font la queue pour leurs collations en prévision de ce que le chef cuisine, l’arôme de la cannelle chaude et du dîner cuisiné ayant flotté dans toute l’école toute la matinée.

“Je mange ici tous les jours, c’est tellement bon”, a déclaré Gavin Burry, un senior du lycée. « Les frites de patates douces ? Je suis devenu sauvage. C’était fou.

La marque Chef Josh est bien connue autour de Gander, car Boyde fait de la restauration privée, propose un service de ramassage de kits de repas et gère le restaurant du terrain de golf local.

Boyde a déclaré que les parents lui avaient demandé de gérer la cafétéria de l’école, qui n’a pas rouvert après sa fermeture en cas de pandémie.

Bien que Boyde ait accepté, il a rapidement découvert que gérer un service de restauration scolaire n’était pas comme posséder un restaurant. Des directives nutritionnelles strictes doivent être respectées.

“Cela a pris plusieurs semaines de planification”, a déclaré Boyde. “J’ai dû faire des allers-retours avec la diététicienne de Central Health qui est affiliée à la commission scolaire. Des allers-retours et nous nous sommes mis d’accord sur un menu.”

Depuis l’approbation du menu et la réouverture de la cafétéria fin octobre, a déclaré Boyde, le service a été un grand succès.

“Nous avons eu un excellent accueil de la part des étudiants jusqu’à présent. Nous accueillons bien plus de 100 étudiants par jour via le service de cantine et environ 120 pour le déjeuner.”

Le seul problème de la cantine ? La file d’attente est trop longue pour être servie pendant la période de récréation de 20 minutes, les étudiants restant toujours derrière la porte de la cafétéria longtemps après la sonnerie de la troisième période.

Le directeur Greg Drover a déclaré qu’il espère que le chef Josh mettra en place un système de précommande pour éviter les longues files d’attente.

“C’est quelque chose auquel, en tant que nouvelle entreprise au sein de l’école, ils devront réfléchir”, a déclaré Drover.

“Ils ont quelques-uns des nouveaux bagels là-bas et des biscuits et ainsi de suite, et bien sûr l’odeur traverse le bâtiment, ce qui est génial. Mais c’est un peu difficile à cet égard. Vous auriez dû être ici vendredi dernier quand ils avaient dîner de dinde. C’était tout un défi de rester concentré.

Boyde a déclaré que le dîner de dinde était un succès étonnamment grand.

“Nous avons fait des pizzas et nous avons fait un dîner à la dinde. Et nous avons vendu plus de dîners à la dinde aux adolescents que de pizzas.”

Parmi les autres plats populaires du menu tournant de Boyde, citons les sandwichs au porc effiloché, le macaroni au fromage, le poulet et les gaufres.

“Nos bretzels farcis sont l’un de nos plus gros vendeurs. Et puis à côté, il y aurait nos brioches à la cannelle.”

Un facteur que Boyde essaie de garder le même parmi tous les plats est l’abordabilité.

“Nous l’avons évalué entre le prix de cinq dollars et 10 dollars”, a-t-il déclaré. “Nous essayons de garder tous nos articles dans cette gamme de prix. La plupart de nos articles de récréation ont moins de cinq ans.”

Des étudiants comme Natalie Shehada apprécient cela.

“C’est vraiment bon et c’est vraiment pas cher pour un bon repas. J’aime le macaroni au fromage, mais j’ai hâte d’avoir les lasagnes.”

“Nous n’avons pas eu cela depuis longtemps, donc c’est très excitant”, a déclaré son camarade Burry. “Nous n’avions même pas de cafétéria avant, alors tout le monde en devient fou. C’est comme une bougie pour nous.”

