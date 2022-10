Rencontrez le chat domestique vivant le plus grand du monde

Vous pensez que votre chat est grand ? Pas comparé à Fenrir. Fenrir mesure 18,83 pouces (47,83 centimètres) et le Livre Guinness des records du monde a l’a nommé le chat domestique vivant le plus grand du monde.

Son nom, Fenrir, vient de l’une des lunes de Saturne, a déclaré Guinness, mais comme la plupart des chats, il a beaucoup de surnoms familiaux.

Le chat géant vit avec William John Powers, un médecin à Farmington Hills, Michigan, qui appelle également Fenrir le Big Chungus, ou le Chonk, a-t-il déclaré dans une vidéo Guinness sur le chat. “Il a juste grandi et grandi, comme Clifford le gros chien rouge.”

Fenrir est un chat F2 Savannah. Les chats de savane sont un hybride entre un chat domestique et un serval, un chat sauvage originaire d’Afrique, et F2 fait référence au fait qu’il appartient à la deuxième génération de ses types de parents distinctement différents. Et bien que les chats Savannah aient tendance à être grands, mesurant en moyenne 14 à 17 pouces (35 à 43 centimètres), il mesure un pouce (2,5 centimètres) de plus que cette moyenne la plus élevée. Powers dit que la hauteur est mesurée à partir des omoplates du chat lorsqu’il se tient debout à quatre pattes.

Livre Guinness des records du monde



La taille de Fenrir lui permet de faire des choses que les autres chats ne peuvent pas faire. La vidéo montre comment il peut simplement se tenir debout sur ses pattes arrière et appuyer sur une poignée de porte jusqu’à ce que la porte s’ouvre. Et comme c’est un gros mangeur, il “a tendance à voler des choses sur le comptoir”, dit Powers.

Il grandit aussi encore. Bien qu’il détienne le record du monde du chat vivant le plus grand, son frère, Arcturus (qui, malheureusement, mort dans l’incendie d’une maison en 2017) détient le record du chat le plus grand de tous les temps. Arcturus mesurait 19,05 pouces (48,4 centimètres). Bien que les chats n’aient pas vécu en même temps, ils ont les mêmes parents.

Powers vit également avec Altair, le chat avec le record du monde de la plus longue queue sur un chat domestique vivant, à 16,07 pouces (40,82 cm). Et un autre chat que Powers a perdu dans l’incendie de 2017, Cygnus, détient toujours le record de queue le plus long de tous les temps, à 17,58 pouces (44,65 cm). Altair et Cygnus sont tous deux des chats Maine Coon.

Powers parle de manière émouvante dans la vidéo d’essayer de sauver ses chats du feu et d’être incertain quant à l’ajout de nouveaux chats à la famille, sachant que ses animaux de compagnie bien-aimés ne pourraient jamais être remplacés.

“C’était vraiment difficile parce qu’au début, j’en voulais presque aux chats que j’avais, parce que ce n’étaient pas les mêmes chats, ils étaient différents”, a déclaré Powers. Mais le premier chat qu’il a acquis après l’incendie, Hypérion, “a en quelque sorte aidé à guérir mon âme”, a-t-il déclaré.

Vous pouvez suivre Fenrir et les autres chats Powers sur leur propre compte Instagram.