Rencontrez le champion canadien de la mémoire Braden Adams

Braden Adams est le champion canadien en titre de la mémoire.

“Je suis toujours un mec normal”, a-t-il déclaré à Your Morning de CTV de Chilliwack, en Colombie-Britannique. “Je suis vraiment très bon pour mémoriser des choses.”

Le triple vainqueur du Championnat national de la mémoire a établi deux nouveaux records canadiens lors de sa victoire en 2022, lorsqu’il a mémorisé un jeu de cartes complet en 30,4 secondes et 474 chiffres en 10 minutes.

Pour accomplir de tels exploits mentaux, Adams utilise la technique de visualisation du “palais de la mémoire”, qui remonte à la Grèce et à la Rome antiques.

“C’est assez simple”, a expliqué Adams. “Vous choisissez un endroit que vous connaissez bien, vous l’imaginez en quelque sorte dans votre esprit, puis vous parcourez un chemin défini à travers cette zone.”

Il donne l’exemple d’une liste d’épicerie : imaginez mettre des carottes à la porte de votre maison, puis des brocolis avec vos clés. Au fur et à mesure que vous traversez la maison, vous placez alors mentalement différents objets dans toute la maison dans l’ordre dont vous avez besoin pour les rappeler.

“Définissez peut-être cinq ou 10 emplacements si vous le souhaitez”, a-t-il poursuivi. “Et puis, lorsque vous êtes prêt à vous souvenir de ces informations, vous suivez simplement ce chemin défini, en vous rappelant toutes ces images que vous avez placées autour de votre maison, et c’est essentiellement ainsi que vous pouvez vous souvenir de tout type d’informations.”

Avant qu’ils ne soient tous les deux éliminés, Adams était l’un des deux Canadiens à participer au Championnat du monde de la Ligue de la mémoire 2023, qui se déroule en ligne du 8 au 29 janvier et voit les concurrents mémoriser tout, des cartes aux mots en passant par les chiffres dans des périodes de temps déterminées.

En août 2021, Adams a mémorisé près de 70 jeux de cartes mélangées pour amasser des fonds pour la Société Alzheimer de la Colombie-Britannique, rappelant tous sauf quatre sur 3 640. Il enseigne également des stratégies d’entraînement de la mémoire en ligne, se présentant comme “l’entraîneur personnel de votre esprit”.

“J’aurais aimé connaître ces techniques de mémoire plus tôt”, dit-il sur son site Web. “J’aurais eu beaucoup plus de facilité avec le travail et l’université. Ces outils changent sérieusement la donne, et maintenant je suis déterminé à aider les autres à renforcer leur esprit afin qu’ils puissent profiter de la liberté d’une mémoire puissante.”