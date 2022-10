Rencontrez le casting de “The Impact ATL” de BET+ [Exclusive]

Ariana “Ari” Fletcher, Jayda Cheaves, Dionte “Arrogant Tae” Gray, Lakeyah et Destiny “Dess Dior” Bailey ont récemment célébré la prochaine première de leur série BET + tout en faisant basculer le goutte à goutte et BOSSIP était sur place pour obtenir les détails.

Lundi, BET +, le premier service de streaming pour le public noir, a célébré le casting des nouvelles docuseries originales, “L’impact ATL” en partenariat avec Entertainment One (eOne) et Quality Films, la branche cinéma et télévision de la centrale multimédia Quality Control Music.

Pour marquer l’occasion, une affaire exclusive a eu lieu à l’Illiminarium d’Atlanta, et les acteurs de la série étaient sur place pour poser avec style pour les photos.

Ari Fletcher a frappé le tapis avant de lui raconter l’histoire de “The Impact ATL” qui s’articule autour de son règne en tant que l’une des influenceuses les plus rémunératrices des médias sociaux qui l’a fait devenir une machine d’approbation et de marque de plusieurs millions de dollars.

Un communiqué de presse note que la fière maman et sœur qui est de retour avec Moneybagg Yo se prépare à lancer deux nouvelles entreprises commerciales que ses fans réclament. Elle a également récemment lancé une série YouTube “#DinnerWithTheDon” qui présente ses talents de cuisinière et de comédie dans un format léger qui a déjà gagné près d’un demi-million d’abonnés.

Comme Ari, Jayda Cheaves qui a dit à BOSSIP qu’elle avait confectionné elle-même la robe qu’elle portait pour la nuit et l’avait associée à une veste Hudson Jeans, sera diffusée sur “The Impact ATL” en profitant de ses fruits [social media engaging] travail.

En plus de montrer sa société de coiffure qu’elle a lancée en 2017 et qui est devenue un empire de plusieurs millions de dollars, Jayda présentera sa marque de mode récemment lancée, “WaydaMin” avant de faire ses débuts au cinéma dans “Bid for Love”, également sur BET +, cet été .

“Je suppose que les gens verront vraiment comment je gère les situations familiales et comment je gère les problèmes en ce qui concerne mon entreprise”, a déclaré Cheaves à BOSSIP. “Juste le vrai côté de moi que les médias sociaux ne voient pas.”

L’influenceuse a également déclaré à BOSSIP qu’elle s’était le plus amusée à filmer la série aux côtés de sa meilleure amie Dess Dior.

“C’est mon meilleur ami depuis si longtemps, alors nous étions juste nous pour les caméras.”

Dess a fait écho à des sentiments similaires en marchant sur le tapis dans un trench-coat chic accessoirisé avec des accents roses et un sac Birkin.

Quant à l’autre membre de la distribution Lakeyah qui portait une robe Mugler caressant les courbes, elle a déclaré à BOSSIP que les observateurs verront son histoire d’origine en tant qu’artiste alors que “The Impact ATL” la suit alors qu’elle continue de monter dans le domaine de la musique.

Le rappeur qui a signé chez Motown Records en 2022 après une bousculade autodidacte dans le jeu de rap, vient de sortir son dernier EP No Pressure Part 1, qui comprend le single “Mind Yo Business” avec Latto. Son premier album devrait sortir plus tard cette année et les fans auront un aperçu du processus lors de l’émission BET +.

“[Viewers will see] beaucoup de pleurs, beaucoup de situations familiales et qui j’ai ici à Atlanta parce que je suis ici depuis longtemps tout seul », a déclaré Lakeyah à BOSSIP. “Ils entreront un peu dans mon tout parce que je suis là pour rapper pour eux, c’est tout.”

Dans la série de huit épisodes, ces jeunes créatifs offrent aux téléspectateurs un accès complet à leur vie trépidante et aux événements, conversations et moments les plus importants qui se déroulent dans l’air du temps. À une époque où les médias sociaux jouent un rôle si important dans les affaires, la musique, la beauté et la mode, les téléspectateurs auront également un aperçu du processus de création, de la préparation et de la négociation nécessaires pour avoir un impact réel sur la culture.

“The Impact ATL” sera présenté le mercredi 5 octobre sur BET +.

Jetez un œil à la bande-annonce ci-dessous.

Allez-vous regarder ???