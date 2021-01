Vos couples préférés sont de retour pour plus!

Alors que l’excitation continue de croître pour une nouvelle saison de Marié à première vue Le 13 janvier, Lifetime a une autre grande annonce à partager avec les fans. E! Les nouvelles peuvent révéler en exclusivité Marié à première vue: Couples Cam revient également avec plus que quelques visages familiers.

Prévue pour la première le 4 février, la saison promet d’offrir aux fans un regard brut et non filtré sur les moments intimes de la vie conjugale et familiale de plusieurs couples précédemment présentés sur Marié à première vue.

Que vous regardiez depuis la première saison, où Jamie Otis et Doug Hehner a dit «oui», ou plus récemment, comme la saison 11, où des étincelles ont volé entre Miles Williams et Karen Landry, chaque couple a une histoire d’amour à célébrer.

De plus, plusieurs couples agrandissent leur famille, y compris Deonna McNeill et Greg Okotie, il y a beaucoup de choses à suivre. De plus, plusieurs acteurs, dont Jessica Studer et Keith Dewar, documenteront leur vie en tant que travailleurs essentiels alors que la pandémie de coronavirus continue d’apporter des rebondissements dans le monde.