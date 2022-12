Rencontrez le casting de Loaded in Paradise d’ITVX – des mannequins aux stars de TikTok et un superfan de Trump

SI vous avez envie de soleil d’hiver, ne cherchez pas plus loin que la nouvelle émission d’ITVX, Loaded in Paradise.

L’émission de télé-réalité bourrée d’action voit des couples amoureux de la fête sillonner les îles grecques de la mer Égée dans une course pour prendre le contrôle de – et dépenser – 50 000 euros.

TVI

Loaded in Paradise est un nouveau jeu télé-réalité sur ITVX[/caption]

La série commence avec cinq paires et une carte en or chargée d’argent, à souffler lors du voyage le plus fou de leur vie.

Cependant, une seule paire chanceuse peut être en contrôle à tout moment. Pour cette paire, c’est simple, vivez leur meilleure vie en fuite mais ne vous faites pas prendre.

Pendant ce temps, tout le monde essaiera de les traquer et de prendre le contrôle de la carte, et sera obligé de vivre avec un petit budget comme ils le font.

La carte de paiement sera chargée quotidiennement d’une nouvelle injection d’argent, afin que nos dépensiers puissent faire la fête et dépenser, dépenser, dépenser.

À la fin de chaque chasse de 48 heures, un refuge de luxe s’ouvrira et tout le monde se réunira. Parsemés à travers les îles de la mer Égée, ces hubs incroyables et luxueux permettront aux téléspectateurs de voir le drame et les retombées de la poursuite alors qu’ils se réunissent tous.

Lors de la dernière étape de la poursuite, il y aura un gros rebondissement alors que tout le monde poursuit la carte d’or une dernière fois.

Voici donc tout ce que vous devez savoir sur les concurrents de Loaded in Paradise.

Ieuan et Kane

TVI

Ieuan et Kane sont les meilleurs amis et les stars de TikTok[/caption]

Ieuan, 22 ans, et Kane, 21 ans, sont les meilleurs amis et stars de TikTok de Kilgetty, au Pays de Galles et de Bristol.

Le couple est meilleur ami depuis deux ans après s’être rencontré sur TikTok et se décrit comme “le gay Ant and Dec”.

Le voyage est leurs premières vacances ensemble et Kane n’a jamais été à l’étranger auparavant.

Ils prévoient de dépenser l’argent de la carte d’or sur la nourriture indienne, en disant : “Apportez-moi cette nourriture indienne 24 carats, idéalement un poulet tikka ou un agneau madras”.

Millie et Amélia

TVI

Millie et Amelia recherchent l’amour ainsi que la carte d’or[/caption]

Millie, 27 ans, et Amelia, 22 ans, sont également les meilleures amies de Cheshire et Bury.

Amelia est instructrice de gym – malgré sa haine des petits matins – tandis que Millie est assistante comptable ainsi qu’influenceuse et mannequin.

Décrivant leur amitié, Millie a déclaré: “Amelia est complètement folle, quand nous sommes ensemble, Amelia fait ressortir quelque chose de profondément épais en moi, je passe de Marilyn Monroe et de faire semblant d’être stupide, à réellement stupide”.

Amelia apportera une photo encadrée de son chat Sasha lors du voyage et les deux filles admettent qu’elles ne seraient pas contre une romance de vacances tout en se disputant la carte d’or.

Ellie et Tommy

Ellie et Tommy sont en couple depuis huit mois jusqu’au moment du tournage, emménageant ensemble après deux mois.

Lorsque Tommy n’organise pas de tristement célèbres fêtes d’été dans sa maison familiale à Surrey, il est administrateur de plusieurs sociétés et est le 4e Thomas Traylen.

Tommy dit qu’un moment déterminant de sa vie a été d’être invité à rencontrer le président Trump à la Maison Blanche à l’âge de 20 ans, bien qu’il ne puisse pas révéler pourquoi il était là.

Pendant ce temps, Ellie est une mannequin devenue influenceuse des médias sociaux, elle travaille avec des entreprises comme Oh Polly et Pretty Little Thing.

Le couple est habitué au style de vie luxueux et convient que s’ils gagnent la carte, leurs premières dépenses seront dans le luxe

logement, une voiture lisse pour le transport et un bon repas.

Kishon et Kara

TVI

Kara avait l’habitude de sortir avec le frère de Kishon… bizarre ![/caption]

Kishon et Kara, tous deux âgés de 24 ans, sont originaires de Brighton et sont meilleurs amis depuis six ans. Au cours des deux dernières années, ils ont fréquenté la même école de mode. Retail Fashion Academy à Londres.

Kara est sortie avec le frère de Kishon pendant 18 mois et elle plaisante : « Le frère de Kishon déteste que moi et Kishon soyons maintenant les meilleurs amis. Je ne peux pas échapper à la famille ».

Le couple se décrit comme « divas et conflictuel », ce qui leur cause souvent des ennuis.

Kishon admet : « Je suis trop honnête, ce qui est mon meilleur et mon pire trait. Je déteste les menteurs, alors je vais appeler les gens si je ne pense pas qu’ils le sont

être authentique ».

Le camping et les auberges sont leurs pires cauchemars et démarreront s’ils se retrouvent dans cette situation, et ils n’ont pas peur de jouer le jeu “sale”.

Jamie et Guy

TVI

Jamie et Guy sont les meilleurs amis qui cherchent à s’amuser au soleil[/caption]

Jamie et Guy sont amis depuis 15 ans et sont originaires de Reading et du nord de Londres.

Jamie a récemment décidé d’avoir un grand changement de vie et de suspendre ses études d’économie et de poursuivre une carrière en esthétique – qui est l’industrie dans laquelle sa mère travaille – et il cherche bientôt à commencer une formation en charges, IPL et microblading .

Les deux garçons sont sportifs et musicaux et Jamie est un grand voyageur, ayant déjà voyagé en solo en Asie du Sud-Est.

Le duo est célibataire et ne serait pas dérangé par un peu d’attention féminine, mais ils sont tous les deux super compétitifs et veulent dépenser de l’argent pour des choses qu’ils n’ont jamais faites auparavant, comme des fêtes à la piscine et du jet ski.

Karra et Jasmin

TVI

Les sœurs Karra et Jasmine peuvent être les meilleures amies, les meilleures ennemies[/caption]

Karra, 28 ans, et Jasmine, 26 ans, sont des sœurs de Milton Keynes et vivent avec leur mère et le fils de Jasmine, Avery, quatre ans.

Ils disent qu’ils sont soit les meilleurs amis, soit les ennemis, et au cours de leur seul et unique combat physique, des perruques se sont envolées, ce dont ils rient tous les deux maintenant.

Karra est responsable des admissions dans une université tandis que Jasmine est chef de projet pour une entreprise de communication de données.

Les frères et sœurs sont à la fois célibataires et prêts à se mêler et ils veulent continuer Loaded In Paradise afin que Jasmine puisse se rapprocher de son ex en vivant sa meilleure vie, et Karra pour afficher les trois pierres qu’elle a perdues tout en démontrant la positivité du corps.

S’ils mettent la main sur la carte d’or, ils aimeraient louer un yacht pour une fête en bateau, voler en hélicoptère, louer des voitures de luxe rapides, nourrir les animaux dans un zoo, mais aussi se faire dorloter dans des spas et des expériences culturelles telles que le musée. excursions et dégustation de vin.

Chargé au paradis premières sur ITVX le 28 décembre avec la série disponible en streaming gratuit dans son intégralité.