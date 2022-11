Rencontrez le casting de la saison 16 de “Mariés au premier regard” : Nashville

Après une 15ème saison explosive de Marié au premier regard qui comportait un choc post-Decision Day et d’autres moments marquants à San Diego, 10 célibataires du Tennessean recherchent leurs âmes sœurs sans les voir.

La saison 16 de #MAFS prend le contrôle de Nashville et les fans de la série peuvent regarder toutes les histoires d’amour se dérouler en janvier 2023 sur Lifetime.

Une fois de plus, le groupe sera rejoint par les experts, le pasteur Cal et le Dr Pepper, qui les associeront et leur fourniront des conseils professionnels dans l’espoir qu’ils finiront par dire “oui” à rester mariés.

Alors que nous attendons la nouvelle saison, il est temps de faire vos prédictions sur leurs résultats en vous basant uniquement sur leurs photos.

Rencontrez les cinq nouveaux couples pleins d’espoir de Marié au premier regard saison 16 ci-dessous.

Nicole “non traditionnelle” a été jumelée à Christopher, qui cherche l’amour depuis longtemps. On dirait que Chris est prêt pour l’amour et j’espère que Nicole égalera cette énergie tout au long de leur mariage.

Depuis qu’elle est exceptionnellement proche de ses parents, Nicole a toujours espéré qu’ils trouveraient “celui” pour elle et l’installeraient. Cependant, comme ils n’ont pas été fiables en ce sens, elle est prête à mettre sa vie amoureuse entre les mains d’experts. Nicole est la candidate idéale pour Married At First Sight parce qu’elle est une fille non traditionnelle qui est enthousiasmée par l’idée d’un mariage arrangé.

Jasmine et Airris se marieront lors de la saison 16 de #MAFS et il semble que l’ambitieux Airris soit prêt à s’installer. C’est une excellente nouvelle pour Jasmine qui a l’air d’être prête à s’immerger pleinement dans le fait d’être une épouse.

Airris a pris ces dernières années pour vraiment se concentrer sur lui-même. Maintenant qu’il s’établit dans sa carrière souhaitée, il veut planter des racines et fonder une famille. Airris a hâte de retrouver sa femme grâce au processus Marié au premier regard et de construire le prochain chapitre de sa vie avec elle à ses côtés.

Jasmine est plus que prête à s’installer et à fonder une famille. Elle a eu quelques relations à long terme, mais aucune n’a abouti; avec un fort désir de trouver un partenaire avec qui elle peut s’occuper et vieillir, Jasmine admet qu’elle n’a pas eu de chance dans le département des rencontres. Elle espère que MAFS venant à Nashville est sa chance de trouver enfin un véritable amour durable.

Comme un certain nombre de personnes, Domynique n’a pas eu la chance de trouver un partenaire potentiel sur les applications de rencontres et sur la scène des bars. Espérons que Mackinley puisse changer cela pour elle, même s’il semble qu’il apporte des bagages.

La relation la plus récente de Mackinley l’a laissé aveuglé. Depuis, il a des problèmes de confiance. Sa peur de se blesser à nouveau l’a poussé à ériger un mur et il en a assez de ne pas avoir l’impression de pouvoir s’ouvrir pleinement aux femmes. Mackinley est prêt à se remettre là-bas et espère qu’il trouvera l’amour grâce au processus Marié au premier regard. Il trouve les experts réconfortants et pense que leur aide et leurs conseils sont exactement ce dont il a besoin pour s’en sortir.

Bien que Domynique n’ait pas eu beaucoup de relations à long terme, elle est convaincue qu’elle est prête pour le mariage. Quand elle sort avec quelqu’un, c’est avec l’intention de s’installer et de trouver quelque chose de significatif. Malheureusement, la scène du bar et les applications de rencontres ne fonctionnent pas pour elle car elle doute que c’est là qu’elle rencontrera son partenaire parfait. Marié au premier regard semble être la réponse à ses prières; Domynique est ravie de savoir si son âme sœur est de la partie.

Gina et Clint ont tous deux l’air d’être axés sur la famille et prêts pour les enfants. Sur la base de leurs intérêts similaires, pourraient-ils potentiellement devenir mari et femme?

La famille a toujours été très importante pour Clint et il aimerait avoir ses propres enfants. Maintenant qu’il a 40 ans et qu’il n’a toujours pas trouvé la bonne personne, il sait qu’il doit essayer une approche différente. Un apprenant à vie, Clint croit que pour que quelque chose soit bien fait, il faut apprendre et écouter des experts. Il est prêt à appliquer ce même processus de réflexion pour trouver une femme et mettre son destin entre les mains des entremetteurs. Clint espère qu’en leur faisant aveuglément confiance, il rencontrera celui-là.

Après une rupture brutale il y a quatre ans, Gina a décidé de mettre une pause dans ses fréquentations afin de faire avancer sa carrière et de recentrer ses priorités. Maintenant qu’elle a bâti une entreprise prospère, elle est prête à se remettre dans le jeu des relations. Elle est prête à se consacrer au processus Marié au premier regard et a pleinement confiance que les experts pourront lui trouver un homme avec qui elle pourra rêver, voyager et potentiellement fonder une famille.

—————————

Réussies et intelligentes, Kirsten et Shaquille semblent être un bon partenaire, d’autant plus que Shaquille a pris le temps d’aller en thérapie. On croise les doigts pour ces deux là !

Kristen, 32 ans

Kirsten est le paquet total et c’est souvent intimidant pour les hommes avec qui elle sort. Elle n’est pas prête à se contenter de moins que ce qu’elle mérite et elle n’a pas peur de le leur faire savoir. Kirsten espère que les experts pourront lui trouver un homme pieux qui n’aura pas peur de son succès et qui est prêt à grandir avec elle. Le processus Married At First Sight lui convient parfaitement; elle est prête à trouver son âme sœur et à fonder une famille. Kirsten espère que cette expérience est la première étape pour faire de ce rêve une réalité.

Shaquille, 31 ans

Shaquille a l’impression d’être prêt pour le mariage parce qu’il est dans une excellente position dans sa carrière ainsi que dans sa vie personnelle. Il suit une thérapie depuis quelques années afin de l’aider à devenir le type de mari qu’il veut être pour sa future épouse. Il est ouvert d’esprit, prêt pour l’amour et prêt à mettre son destin entre les mains des experts de Married At First Sight.