Rencontrez le casting de Bravo’s Winter House

SAISON 2 de l’émission Bravo, Winter House, créée le 13 octobre 2022.

L’émission de téléréalité suit un groupe d’amis alors qu’ils se lancent dans des vacances d’hiver.

Qui fait partie du casting de Bravo’s Winter House ?

Winter House suit les membres de Summer House et Southern Charm et leurs amis alors qu’ils partent en vacances de deux semaines à Stowe, dans le Vermont.

La description sur le site Web de Bravo indique: «L’équipage fait face non seulement à de nouvelles tensions, mais aussi à des émotions et à des drames de la saison précédente qui restent non résolus alors que les amis tentent de naviguer dans les hauts et les bas tout en essayant de passer un bon moment.

“Et vous savez que ça devient fou si les événements du voyage font proclamer Sandoval à Schwartz, ‘Mec, à quel point cette putain de maison est-elle folle?'”

Jetons un coup d’œil aux membres de la distribution.

Jessica Stocker

Jessica est une investisseuse et agent immobilier de Los Angeles, en Californie, et a rejoint l’émission après que Jason lui ait envoyé un DM.

Une fêtarde dans l’âme, la personnalité de Jessica causera des problèmes avec les autres colocataires pendant qu’elle essaie de trouver la romance.

Kory Keefer

Kory vient à Stowe en tant qu’ami de Craig et attire rapidement l’attention de plusieurs femmes de la maison.

La question est de savoir si Kory peut s’engager envers une seule femme.

Rachel Clark

Rachel a fait des vagues lorsqu’elle a sauvé le mariage de Kyle et Amanda avec son arrangement floral.

Elle rejoint le casting pour trouver l’amour mais finit par se demander si ses problèmes d’engagement l’empêcheront.





Kyle Cooke

La famille de Kyle a passé des générations à visiter Stowe, dans le Vermont, pour dévaler les pistes et skier.

Bravo dit qu’il est ravi d’emmener ses amis dans un endroit qui lui tient à cœur.

Il est en train de travailler sur son entreprise commerciale, Loverboy, et compte sur son partenaire Carl pour maintenir le fort pendant ses vacances.

Kyle est marié à Amanda Batula.

Amanda Batoula

L’émission a été créée après son mariage avec Kyle Cook et couvrira les progrès et la croissance de leur relation.

Les deux se sont mariés le 26 septembre 2021.

Selon Bravo, Amanda est la « maman de la maison » autoproclamée.

Jason Cameron

Selon Bravo, Jason travaille pour une organisation à but non lucratif basée à New York qui responsabilise les jeunes en créant un changement grâce à un style personnel.

C’est aussi un modèle établi, qui a vécu la tragédie de la perte dès son plus jeune âge.

Depuis la première saison, Jason a fait une pause dans la scène des rencontres et a hâte de faire la fête avec ses amis.

Paige De Sorbo

Paige DeSorbo et son récent petit ami et co-star, Craig Conover travailleront sur leur relation.

Ce sera la plus longue période de temps qu’ils aient passée ensemble après avoir travaillé pour rester ensemble sur une longue distance.

L’ancienne de Summer House est une rédactrice de mode indépendante.

Craig Conover

Craig est obligé de se demander s’il veut s’installer quand Paige commence à douter de leur relation.

Au fur et à mesure que les événements se déroulent, Craig commence à se demander s’il est prêt à s’installer.

Luc Gulbranson

Originaire du nord du Minnesota, Luke est un naturel quand il s’agit d’être dans le froid.

Le joueur de 37 ans est un acteur en herbe et revient pour la saison deux avec une nouvelle compréhension et acceptation de sa santé mentale.

Il sera mis à l’épreuve cette saison et Bravo a suggéré qu’il pourrait quitter la saison plus tôt que prévu.

Austen Kroll

Austen est nerveux à cause de son comportement dans Summer House et alors qu’il rejoint la saison deux, il s’inquiète de la façon dont ses camarades le traiteront.

Il a lancé sa propre bière artisanale, Trop Hop, dans sa brasserie Kings Calling Brewing Company en 2019 et on estime qu’il a une valeur nette d’environ 1 million de dollars.

Ciara Miller

Infirmière aux soins intensifs de New York, Ciara est nouvellement célibataire et est prête à trouver l’amour lors de ce voyage.

Une vieille aventure peut tout faire dérailler et l’empêcher de trouver le bonheur avec quelqu’un de nouveau.

Andréa Denver

Mannequin professionnel né en Italie, Andrea cherche l’amour avec Paige cette saison.

Son avenir avec Paige devient discutable après avoir appris qu’elle pourrait être impliquée avec quelqu’un d’autre.

Il commence à douter de la façon dont il a joué sur le terrain dans le passé et est maintenant déterminé à trouver une femme à ramener en Italie.

Comment puis-je regarder Winter House?

La deuxième saison de Winter House a été créée le 13 octobre 2022 à 21 h HE.

Les téléspectateurs peuvent regarder tous les mercredis sur Bravo et il est disponible en streaming le lendemain sur Peacock.