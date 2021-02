BASKETBALL Wives est sur le point d’être de retour sur les écrans avec un mélange de nouveaux visages.

Les fans attendent avec impatience le retour de l’émission après qu’elle soit restée hors antenne pendant plus d’un an.

Qui est dans le casting de Basketball Wives saison 9?

Shaunie O’Neal

Shaunie était mariée au légendaire basketteur Shaquille O’Neal.

Le couple était ensemble pendant neuf ans et a eu quatre enfants ensemble avant de divorcer en 2009, invoquant des différences irréconciliables.

Après leur divorce, l’avocat du basket-ball a écrit une lettre à VH1 pour empêcher son ex-femme de discuter de leur mariage sur Basketball Wives, mais Shaunie a continué à jouer dans l’émission.

Malaisie Pargo

La Malaisie, de Compton, a été mariée à Jannero Pargo jusqu’en 2015.

The Basketball Wife a trois enfants et est apparue dans l’émission depuis 2010.

Evelyn Lozada

Evelyn est surtout connue comme l’un des six principaux membres de la distribution originale depuis la création de Basketball Wives en 2010.

Evelyn était autrefois mariée à Antoine Walker de 1998 à 2008.

Evelyn est passée à l’ancien receveur de la NFL, Chad Johnson, avec qui elle était mariée pendant quelques mois en 2012.

Le Tchad a été arrêté pour coups et blessures domestiques cette année-là, après avoir été accusé d’avoir frappé Evelyn dans une dispute.

Jackie Christie

Jackie Christie, productrice et actrice, est mariée à Doug Christie depuis le 8 juillet 1993.

Ils ont trois enfants ensemble. Son mari, qui a pris sa retraite après 15 saisons en NBA, est maintenant commentateur pour les Sacramento Kings.

Jennifer Williams

Jennifer Williams a été mariée à l’ancien pro de la NBA Eric Williams de 2007 à 2010.

En 2020, Jennifer est sortie avec un homme qu’elle a accusé d’avoir volé son Range Rover après la rupture des deux.

Sur Instagram, elle a écrit: « Aaron Nichols m’a volé. Il utilise de nombreux pseudonymes, dont Nick, Daniel ou Chris. Il a également escroqué de nombreuses femmes et hommes sur des véhicules et de grosses sommes d’argent. »

Kristen Scott

Kristen, qui a rejoint le casting de Basketball Wives dans la saison 7, a épousé Thomas Scott en 2012.

Thomas faisait partie de l’équipe d’entraîneurs des New Orleans Pelicans, des Cleveland Cavaliers et des Los Angeles Lakers. Thomas est le fils de la légende de la NBA, Byron Scott.

Kristen est une mère au foyer pour leur fille Kenzi.

Ogom «OG» Chijindu

OG est un athlète professionnel nigérian qui a joué au football, au basket-ball, au volleyball et à l’athlétisme.

Débutante de Basketball Wives, elle sort avec le joueur étranger Kwame Alexander.

OG était impliqué dans une tension continue avec Evelyn Lozada dans la saison 8 de Basketball Wives, et les fans ont accusé Evelyn d’intimidation, ce que le producteur exécutif Shaunie O’Neal a été invité à aborder.

Feby Torres, Liza Morales, Nia et Noria Dorsey

Feby, Liza et Nia et Noria sont tous apparus dans la saison 8 de Basketball Wives et devraient faire une réapparition dans la saison 9.

Feby est un influenceur qui a déjà fréquenté Lance Stephenson, tandis que Liza Morales est célèbre pour être la maman de l’ancien joueur de la NBA Lamar Odom.

Les sœurs et entrepreneurs Nia et Noria Dorsey apporteront leur énergie de Memphis et leurs personnalités épicées au groupe dans la nouvelle saison.

Comment puis-je regarder Basketball Wives saison 9?

Vous pouvez écouter le premier épisode de Basketball Wives Saison 9 le mardi 9 février sur VH1.