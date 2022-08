Rencontrez le candidat présidentiel kenyan qui fait campagne sur la marijuana et les testicules d’hyène | Nouvelles du monde

Alors que les deux principaux espoirs présidentiels du Kenya se disputent les votes lors des prochaines élections, un troisième candidat a émergé sur une campagne de testicules de marijuana et d’hyène pour aider à résoudre les problèmes économiques du pays.

La nation la plus riche d’Afrique de l’Est organise des élections le 9 août, avec le chef de l’opposition vétéran Raila Odinga et le vice-président William Ruto menant une course serrée.

Cependant, l’aficionado de reggae George Wajackoyah est apparu comme un candidat générique, qui a promis d’effacer la dette du pays avec sa “solution ganja”.

M. Wajackoyah a attiré des membres plus jeunes de l’électorat, beaucoup affirmant que les politiciens conventionnels n’ont pas réussi à lutter contre la corruption, l’inflation et le chômage.

Le fossoyeur devenu professeur de droit a obtenu environ 2% des voix, mais pourrait avoir son mot à dire lors de l’élection s’il approuve l’un des favoris ou prend les votes d’un autre.

Au cours de son procès de campagne, il a promis d’effacer la dette du Kenya de près de 70 milliards de dollars (57,9 milliards de livres sterling) en créant une industrie du cannabis médical et en exportant des parties d’animaux vers la Chine, où il dit que les testicules d’hyène sont considérés comme un mets délicat.

“J’ai créé une nouvelle tribu, connue sous le nom de tribu de la ganja”, a-t-il déclaré, expliquant sa popularité.

“Ces (politiciens), ils ont des hélicoptères, ils ont de l’argent, ils ont peint des voitures. Je n’ai même pas une seule affiche.”

Image:

Il a attiré l’attention des jeunes électeurs, qui se sentent privés de leurs droits par les politiciens établis





‘La solution pour le cannabis’

M. Wajackoyah est une figure bien connue de la scène des clubs de Nairobi, et la couverture médiatique locale de sa course à la présidence a conduit à spéculer qu’il est soutenu par une plus grande campagne pour tenter d’attirer le vote des jeunes.

Cependant, il a rejeté ces rumeurs, affirmant qu’il avait refusé les offres d’argent pour le soutien des candidats.

Au lieu de cela, il rêve de fumer de la marijuana dans le bureau du président.

“Nous allons aller à State House et le fumer pour éliminer les impuretés coloniales”, a déclaré l’homme de 62 ans dans son

bureau lambrissé, arborant un do-rag et écoutant une prière Hare Krishna.

D’autres politiques sur son manifeste vont de la fédéralisation du gouvernement et de la renégociation de la dette du Kenya avec la Chine à la pendaison des personnes reconnues coupables de corruption.

“Nous sommes arrivés avec la solution de la ganja”, a-t-il déclaré.

Un essai de campagne à petit budget

Le candidat wildcard se présente avec un budget restreint, ses partisans créant des affiches faites maison avec sa barbe blanche comme neige et le slogan “Wajackoya le 5e”, faisant référence à sa candidature pour devenir le cinquième président du Kenya.

“Si je vous montrais la somme d’argent que j’ai, vous ririez”, a-t-il déclaré.

En raison de son budget, ses rassemblements l’impliquaient d’arriver sur les marchés à l’improviste, de faire retentir de la musique reggae depuis sa voiture et de présenter sa candidature aux spectateurs.

Image:

Actuellement, il recueille environ 2% des voix, loin derrière les deux têtes de liste



Mercredi, le convoi de M. Wajakoyah s’est rendu à Gatundu, à environ 30 km au nord de la capitale, où une foule d’environ 400 personnes s’est rassemblée.

“A chaque cycle électoral, tout le monde vient ici avec sa propagande”, a déclaré Jeff Mwangi, un ouvrier.

“Si cet homme peut faire ce qu’il dit réellement… nous irons très loin en tant que pays.”