Rencontrez le “Boop” du Pérou, un axolotl avec 378 000 abonnés TikTok – Shaw Local

Avez-vous déjà entendu parler d’un axolotl ? C’est un amphibien en voie de disparition originaire du Mexique. C’est assez drôle aussi.

Grâce à une écolière péruvienne, des millions de téléspectateurs de TikTok connaissent désormais cet étrange être aquatique.

Sara Shin regarde à travers son aquarium son axolotl de compagnie nommé Boop chez elle le mercredi 10 août 2022, au Pérou. Shin dessine des visages sur le côté de l’aquarium de Boop et a eu plus de 80 millions de vues sur TikTok. L’axolotl est un amphibien originaire du Mexique et est étroitement lié à la salamandre tigrée. Vous pouvez regarder les vidéos de Shin en recherchant boop_the_axolotl sur TikTok. (Scott Anderson – [email protected])

Sara Shin, une étudiante de 11 ans à Peru Parkside, a décidé de s’amuser un peu avec son axolotl, Boop, un cadeau de Noël des parents, le Dr Michael et Kristie Shin. Sur un coup de tête, Sara a utilisé un marqueur de peinture acrylique pour dessiner sur l’aquarium au-dessus du visage de Boop – le revêtant de diverses manières d’un casque de football, d’un haut-de-forme et d’un cache-œil de pirate – et a utilisé son téléphone pour enregistrer la séance de décoration humoristique.

Sara pensait que c’était plus drôle que Boop.

“La première fois, il a fallu plusieurs essais”, a déclaré Sara. “Il continuerait à bouger, mordant le marqueur à l’extérieur.”

Mais Sara n’était pas la seule à trouver ça drôle. En avril, elle a commencé à télécharger ses doodles avec Boop sur TikTok.

“Et ça a juste explosé”, a déclaré Sara, dont les vidéos ont recueilli près de 12 millions de “j’aime” sur TikTok.

Boop l’axolotl fait désormais sensation sur les réseaux sociaux et Sara a répondu à des hordes de questions sur son animal de compagnie particulier. Des requêtes ont afflué d’Allemagne, de France, du Brésil, de Corée, de Russie, du Japon et de Chine.

Les questions incluent comment nourrir l’axolotl (il est partiel pour les vers) et comment entretenir le réservoir, qui doit être maintenu entre 60 et 70 degrés. Sara a dû utiliser Google Traduction pour échanger des messages avec ses abonnés dans le monde entier.

Les parents de Sara sont ravis. Les axolotls sont considérés comme “en danger critique d’extinction” – grâce à la pollution dans leur Mexique natal – et toute publicité ne fera que sensibiliser et intensifier les efforts pour augmenter la population.

“Ce fut en fait une très bonne expérience d’apprentissage pour elle”, a déclaré le père Mike Shin.

Sara ne savait pas ce qu’était un axolotl jusqu’à il y a environ un an. Elle est fan du jeu vidéo “Minecraft” et l’une des créatures réelles représentées dans le jeu est un axolotl. Curieuse, elle a recherché la créature et a ensuite dit à ses parents qu’elle en aimerait une pour Noël.

“Minecraft a lancé une tendance à vouloir des axolotls”, a déclaré Kristie Shin.

Obtenir un axolotl dans l’aquarium de la famille Shin a pris un peu de temps. Bien qu’il ne soit pas très cher – un axolotl a coûté environ 60 $ au Dr Shin dans une animalerie de Naperville – la popularité de “Minecraft” a fait de l’axolotl un animal de compagnie recherché à une époque où la population mondiale a diminué à cause de la pollution, la perte de habitat et prédation. (Cette créature difficile à manquer est également facile à repérer pour les prédateurs.)

Les vidéos de Sara sont sur TikTok, “boop_the_axolotl” et sur YouTube en utilisant le terme de recherche “boop l’axolotl”.