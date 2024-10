Rencontrez Law Roach, « l’architecte de l’image » derrière Zendaya, Céline Dion et plus

Vous ne connaissez peut-être pas son nom, mais vous avez probablement vu son travail. En tant qu’« architecte d’image » autoproclamé, Law Roach est à lui seul responsable du style des looks audacieux de Zendaya, ainsi que des transformations du retour en carrière de Céline Dion et Lindsay Lohan, parmi d’innombrables autres clients célèbres.

« Un architecte d’images prend quelque chose et transforme la perception que les gens ont de cette chose ou de cette personne », explique Roach. Q de Tom Power dans une interview sur son nouveau livre, Comment construire une icône de la mode : notes sur la confiance du seul architecte d’image au monde.

« Pendant si longtemps, nous pensions [Celine Dion] était tellement plus âgée qu’elle l’était parce qu’elle était dans nos vies à ce moment-là depuis 30 ans…. Ce que j’ai fait, c’est concevoir ce plan, si vous voulez, de la façon dont nous allions montrer au monde la Céline que j’ai eu la chance de rencontrer. »

Bien qu’il soit actuellement l’un des stylistes les plus influents au monde, l’ascension de Roach dans le monde de la mode s’est produite sans aucune formation formelle ni le soutien d’un mentor célèbre. Ce qu’il avait, c’était le courage et l’instinct qui lui venaient du fait qu’il avait grandi dans le sud de Chicago avec très peu d’argent.

« Beaucoup de gens réussissent très bien, mais ils sont issus de la lignée et de l’héritage de quelqu’un d’autre », dit-il. « En gros, j’ai dû me démener pour même me nourrir en grandissant à Chicago à certains moments de ma vie. Vivre ce type d’enfance insuffle un certain dynamisme et une certaine intelligence pour pouvoir y arriver… J’ai juste apporté tout cela à Hollywood. avec moi. »

C’est la grand-mère de Roach qui l’a initié à la friperie, ou à ce qu’elle appelle le « junk », dans les magasins d’occasions. Ces premières expériences l’ont inspiré à ouvrir sa propre boutique vintage, Deliciously Vintage, en 2009.

« Cela m’a aidé à cultiver mon style », a déclaré Roach à Power. « J’en ai fait un business et ce business m’a amené à déménager à Los Angeles pour styliser et rencontrer Zendaya. »

Comment il a mis Zendaya sur la carte de la mode des célébrités

Aujourd’hui, Zendaya est reconnue comme une icône de la mode, mais en 2011, elle était une adolescente actrice de Disney qui avait du mal à trouver un créateur pour l’habiller pour la première du documentaire de Justin Bieber, Ne jamais dire jamais. Son équipe a demandé de l’aide à Roach.

« Ce que j’ai compris très tôt, c’est [that] « La fille qui a retenu l’attention de la presse a eu la meilleure robe », dit-il. « Nous étions dans un endroit où personne ne nous prêtait de vêtements, et j’avais donc besoin d’un moyen pour que les gens lui accordent plus d’attention. »

Roach a décidé de profiter du « Who Wore It Best? » dans des magazines hebdomadaires en transformant un « fashion faux pas » (deux célébrités portant la même robe à la même heure ou à peu près en même temps) en une opportunité pour Zendaya de se démarquer.

« Elle était grande et magnifique », dit Roach. « Je parierais qu’elle le porterait mieux, et 97 pour cent du temps, elle gagnait toujours. Les gens ont commencé à y prêter attention. »

Pourquoi il prend désormais sa retraite au sommet de sa carrière

L’année dernière, Roach a choqué ses fans en annonçant qu’il se retirerait du stylisme des célébrités. Dans une publication Instagram maintenant supprimée, il a écrit : « Si ce business ne concernait que les vêtements, je le ferais pour le reste de ma vie, mais malheureusement, ce n’est pas le cas ! La politique, les mensonges et les faux récits m’ont finalement eu ! »

Pendant des années, Roach a porté le surmenage comme un insigne d’honneur, mais il a atteint son point de rupture après avoir subi une tragédie familiale qui l’a obligé à prendre du recul. Il en a également eu assez de se sentir constamment obligé de se battre pour le respect des gardiens de l’industrie de la mode.

« J’avais l’impression qu’à cause de mon apparence et d’où je venais, je devais me réprimander chaque jour et j’en avais juste marre », dit-il. « C’était juste après une conversation que j’ai eue avec une de mes clientes et son publiciste. Et je me suis retrouvé au téléphone pour me défendre et défendre ma démarche, même si j’avais visiblement changé la trajectoire de cette cliente. »

Après une vague de soutien de célébrités et une demande personnelle de Zendaya, il a décidé de revenir au style des célébrités, mais maintenant, il est beaucoup plus sélectif quant au travail qu’il entreprend.

« Si quelqu’un qui écoute a déjà ressenti la sensation de se coucher affamé et de pleurer parce qu’il n’y avait pas assez de nourriture pour vous ou vos frères et sœurs, ce que cela vous fait en tant qu’enfant, cela vous donne presque l’impression de devoir dire oui. à chaque opportunité, car cette opportunité peut être la dernière », dit-il. « J’ai dû dire au petit garçon au ventre qui gargnait qu’il n’était plus nécessaire de travailler pour sortir de cette peur. »

