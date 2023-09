Rencontrez l’avocat du procès en diffamation de Fox News qui conseille désormais No Labels sur sa campagne 2024

Le travail de Webb indique que No Labels met en place un processus pour examiner les candidats à une candidature présidentielle tierce si les présidents Joe Biden et Trump deviennent les deux candidats des principaux partis en 2024.

La perspective d’une potentielle offre No Labels a sonné l’alarme parmi les démocrates, qui craignent que cet effort ne détourne suffisamment de voix de Biden pour faire pencher la présidence vers Trump. Les démocrates et les républicains ont déclaré qu’ils considéraient les candidats tiers émergents comme un obstacle à la réélection de Biden.

No Labels n’a pour l’instant pas présenté de candidats pour la candidature 2024, mais quelques noms ont été évoqués comme prétendants possibles à la candidature à l’unité, notamment le sénateur démocrate. Joe Manchin (WV) et ancien gouverneur républicain Jon Huntsman de l’Utah.

Webb a donné des millions de dollars en dons politiques aux candidats des deux côtés de l’allée, selon les documents déposés par le Conseil électoral de l’État de l’Illinois et la FEC pour ses dons personnels et son PAC politique. Il a soutenu le sénateur Manchin, Kyrsten Cinéma (I-Arizona) et Susan Collins (R-Maine) au cours des cycles récents et a une longue histoire de dons à une gamme de candidats.

Dans le cycle présidentiel actuel, il a été confié au gouverneur du Dakota du Nord, Doug Burgum. Webb avait déjà soutenu l’ancien président Barack Obama en 2008 et aujourd’hui sénateur. Mitt Romney (R-Utah) en 2012. Il n’a soutenu financièrement aucun candidat à la présidentielle en 2020.

No Labels n’a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires sur le travail de Webb pour l’organisation.

Webb est un éminent avocat de la défense de Chicago qui a été avocat américain sous l’ancien président Ronald Reagan, devenant d’abord célèbre pour son travail dans la lutte contre la corruption politique. Après avoir été procureur, Webb a rejoint le célèbre cabinet d’avocats Winston & Strawn, dont il est co-président exécutif. Webb a ensuite représenté des clients de premier plan du cabinet, notamment l’ancien gouverneur républicain George Ryan, qui a été reconnu coupable et a purgé une peine dans un scandale de corruption fédéral.

En 2016, Webb fait la une des journaux exhortant les républicains à voter pour Hillary Clinton plutôt que pour Donald Trump, affirmant que le magnat de l’immobilier new-yorkais de l’époque n’était « pas apte à être président ». Il a également contribué financièrement à la campagne de Clinton, selon les documents publics de la campagne.

Cet affront n’a pas empêché Trump de demander à Webb de le représenter dans l’enquête menée par Robert Mueller sur l’ingérence de Moscou dans les élections de 2016. Le bureau de Webb a poliment refusé, affirmant qu’il y avait un conflit commercial, ajoutant : « l’opportunité de représenter le président [was] la plus haute distinction. »

En tant qu’avocat, il a compté parmi ses clients des accusés de droite, notamment l’oligarque ukrainien Dmytro Firtash et le directeur de campagne de Trump, Paul Manafort. L’avocat de Chicago a également été conseiller lors de la campagne présidentielle de Giuliani en 2008.

Plus récemment, Webb représenté Fox News dans le procès qui a abouti à un règlement historique de 787 millions de dollars. Il a également été nommé procureur spécial dans l’affaire Jussie Smollett à Chicago et représente l’ancien entraîneur de football de l’Université Northwestern Pat Fitzgerald qui a été licencié à la suite d’un scandale de bizutage.