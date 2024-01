Rencontrez l’artiste derrière la sculpture St. Regis « One Dollar »

L’artiste Karl Lagasse avec sa sculpture « One Dollar » au St. Regis Aspen Resort.

Nick Radford/Photo de courtoisie

Vers le 13 décembre 2023, une sculpture en bronze de 6 pieds 5 pouces et 500 livres représentant un billet d’un dollar est apparue devant le St. Regis Aspen Resort au 315 E. Dean St. à Aspen. Pour ceux qui ont été en contact avec la sculpture, des questions se sont posées quant à savoir qui l’avait créée et s’il s’agissait d’un commentaire sur l’état actuel d’Aspen en tant que terrain de jeu pour milliardaires ou peut-être sur le capitalisme américain en phase avancée.

Pour ceux qui ne connaissent pas son travail, il pourrait alors être surprenant que l’artiste derrière la sculpture soit le peintre et sculpteur franco-américain Karl Lagasse, qui crée des sculptures en dollars américains depuis 2009, date à laquelle il a acquis une reconnaissance internationale comme l’un des 10 meilleurs. sculpteurs de moins de 30 ans dans le monde par Artprice.

Selon Lagasse, son choix de sculpter le dollar américain reflète sa profonde admiration pour les États-Unis, en l’utilisant comme un symbole universel représentant diverses facettes des valeurs américaines. Le dollar américain, selon son interprétation, incarne la ténacité et la capacité d’adaptation des Américains pour faire face aux défis, faire preuve de résilience face à l’adversité et faire confiance à l’avenir. En fin de compte, il a déclaré qu’il souhaitait transmettre un message universel de force à travers ses sculptures en dollars, symbolisant la liberté et l’individu autodidacte.

Depuis 2017, il est également créateur du trophée du Festival du cinéma américain de Deauville. Les gagnants incluent Johnny Depp, Natalie Portman, Sarah Jessica Parker, Morgan Freeman, Pierce Brosnan, Robert Pattinson, Sophie Turner, Emilia Clarke Elle Fanning et bien d’autres.

Dans le cadre de cette collaboration, St. Regis Aspen présentera des pièces exclusives créées par Lagasse, notamment des sculptures à plus petite échelle dans les suites présidentielles et des œuvres présentées au Snow Lodge, chaque pièce étant une pièce unique ou faisant partie d’une série limitée. série.

L’Aspen Times l’a rencontré via Zoom pour discuter, avec l’aide de son ami et collègue d’affaires Tanguy de Volder traduisant, de ce que le dollar américain signifie pour lui personnellement et pourquoi Aspen occupe une place particulière dans son cœur.

L’entretien a été édité par souci de concision et de clarté et certaines parties ont été traduites du français vers l’anglais.

Sculpture de Karl Lagasse « One Dollar » en bronze au St. Regis à Aspen. Nick Radford/Photo de courtoisie

L’époque d’Aspen : Vous possédez la nationalité française et américaine et êtes d’origine arménienne ; Comment le dollar américain est-il devenu un point central de votre travail ?

Karl Lagasse : En 1988, à l’âge de sept ans, je suis allé à New York et ce voyage a changé ma vie ; J’avais l’impression d’être dans un film. Quand je suis revenu en Europe, je n’avais pas beaucoup d’argent et je ne pouvais pas me permettre des matériaux ou des cadres coûteux, alors j’ai commencé à créer des œuvres d’art à partir de carton ou de tout autre matériau que je pouvais trouver. Pour moi, cela montrait que l’art pouvait être créé avec aussi peu qu’un dollar. Cela a montré que je pouvais créer de l’art à partir de n’importe quoi.

À: Que symbolise pour vous le billet d’un dollar américain que les gens ne savent peut-être pas ?

KL : J’ai découvert ma foi chrétienne et je me suis fait baptiser à l’âge adulte. L’une des choses que j’ai remarquées est le fait que le billet d’un dollar dit « In God We Trust ». J’ai trouvé à la fois inhabituel et intéressant que ce message religieux porte sur une chose aussi laïque que l’argent. C’est quelque chose qui m’a fortement marqué au cours de mon voyage spirituel.

L’autre chose que j’ai aimé à propos du dollar, ce sont les nombreuses façons différentes de le percevoir selon celui qui le regarde. Certains peuvent y voir le fait de créer de l’art avec rien d’autre qu’un dollar, ou bien ils pensent que cela symbolise la culture capitaliste américaine en général, tandis que d’autres ont des interprétations complètement différentes.

Mais cela a aussi toujours été un symbole du « rêve américain » pour ceux d’entre nous qui ne sont pas originaires des États-Unis.

L’autre chose est qu’à l’avenir, il est peu probable que nous ayons de l’argent physique. Alors que nous entrons dans un monde où il n’y a que de la monnaie numérique, je vois cela comme un moyen de la documenter pour la postérité. Ce sera un symbole du passé pour nos petits-enfants.

En fin de compte, je préfère susciter la conversation et permettre aux spectateurs de l’œuvre d’interagir avec elle et de tirer leurs conclusions.

À: Pourquoi Aspen est-il un bon endroit pour cette pièce ?

KL : Oh, j’ai adoré Aspen dès ma première visite. Il y a quelque chose de magique dans la nature et la montagne, et c’est un endroit avec beaucoup d’énergie créatrice. Mon rêve est d’avoir une place là-bas un jour. Je me sens tellement connecté à Aspen que j’y ai baptisé mon enfant.

En plus, le ski est tellement bon entre la qualité de la neige et les montagnes peu fréquentées ; c’est un rêve. Et les restaurants sont très bons aussi.