Rencontrez l’artiste derrière la sculpture du « requin des neiges » d’Iowa City

Carlos Maldonado, l’artiste derrière le viral Iowa City requin des neigesveut que les gens sachent qu’il vend aussi des tableaux.

La sculpture de Maldonado a attiré l’attention nationale le 9 janvier après que lui et ses fils aient construit un énorme requin avec de la neige dans leur cour à Iowa City. Maldonado est un peintre établi depuis plus d’une décennie et ses œuvres sont exposées dans tout l’État.

Adolescent, la peinture n’était qu’un passe-temps pour Maldonado. Il a ri lorsque son professeur d’art au lycée lui a suggéré de poursuivre des études artistiques à plein temps. Il a fréquenté l’Université de l’Iowa, mais a ensuite abandonné ses études.

Tout en travaillant comme technicien de laboratoire, il a vendu son art en ligne, remplissant des commandes de portraits d’animaux de compagnie et de paysages à côté. Finalement, l’art de Maldonado a pris la priorité.

“J’ai juste vraiment commencé à réfléchir, peut-être que je pourrais faire ce truc de peinture”, a déclaré Maldonado.

Maldonado a découvert pour la première fois les œuvres d’art en plein air dans un livre qu’il a trouvé dans une friperie. À l’époque, son style était, comme il le décrivait, psychédélique et surréaliste, mais sa faiblesse résidait dans la peinture de paysages convaincants.

Inspiré par les livres prêchant les bienfaits de la peinture d’après nature morte, il rejoint le Peintres de plein air de l’Iowa.

“J’ai passé des heures à regarder ce paysage [painting],” il a dit. “Je me souviens de la sensation, du moment, de ce que j’ai ressenti et de ce que j’ai mangé, et cela me rappelle les souvenirs de cette journée.”

Maldonado a également participé à de nombreuses compétitions en plein air dans l’Iowa. Son travail est actuellement exposé à Art Oasis de Catiri à Amana et à Art Domestique à Washington, Iowa.

Ce n’est que maintenant, dans sa septième année de pratique du plein air, qu’il a commencé à aimer ses peintures. Il a dit qu’il aimait le défi de peindre dans les éléments, de mélanger les couleurs sur place et d’avoir la patience d’améliorer ses compétences.

“Avec chaque tableau, même si ce n’est peut-être pas mon meilleur travail, c’était mon meilleur travail à l’époque, et c’est le mieux que je pouvais faire dans les circonstances”, a expliqué Maldonado.

EN RAPPORT: Un artiste de plein air d’Iowa City recherche la beauté au milieu du chaos

Sa série actuelle présente les entreprises du centre-ville d’Iowa City la nuit et, bien que le plein air soit traditionnellement peint en plein air ou en présence de vastes montagnes, Maldonado a déclaré qu’il espérait que son travail inspirerait davantage d’artistes à venir au centre-ville pour peindre Iowa City.

“J’ai peint [Mickey’s Irish Pub], mais il existe une infinité de façons de peindre Mickey », a-t-il déclaré. “C’est cool de voir le chemin [one person] peint quelque chose contre quelqu’un d’autre.

Élevé à West Liberty, dans l’Iowa, l’artiste basé à Iowa City a découvert une nouvelle appréciation pour son État d’origine en pratiquant le plein air.

“[I] comme être capable de voir de loin, les nuages ​​géants en été et les champs de maïs criblés », a-t-il déclaré. “C’est vraiment beau ici, et je pense que c’est quelque chose que je n’avais pas remarqué quand j’étais plus jeune.”