Rencontrez l’architecte qui aide les entreprises technologiques comme Intuit à repenser le bureau

La pandémie a changé notre façon de travailler. Et tandis que certaines entreprises reviennent à une semaine de travail pré-pandémique, 81% des cadres ont déclaré adopter un lieu de travail plus flexible, selon Rapport sur les tendances mondiales des talents 2022 de LinkedIn. Mais ramener les employés au bureau n’a pas été facile et les entreprises doivent repenser le rôle que joue le bureau dans un monde post-pandémique.

Clive Wilkinson, qui a conçu le Googleplex, est l’un des architectes auxquels le secteur de la technologie et d’autres font appel pour aider à construire des lieux de travail qui répondent aux besoins des travailleurs hybrides. Des postes de travail à sièges ouverts aux modules de collaboration par vidéoconférence, ils repensent complètement le lieu de travail en tant que ressource pour les employés.

“Vous ne pouvez plus insister pour que les employés viennent pour une semaine de cinq jours”, a déclaré Wilkinson. “Ils viendront parce qu’ils veulent les avantages que leur offrira le lieu de travail.”

Regardez la vidéo pour voir comment le travail à distance et hybride a changé l’apparence des bureaux à l’avenir.