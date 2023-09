Rencontrez Lapsha, l’adorable chien avec « le nez le plus long du monde » qui fascine les fans avec ses aventures quotidiennes

Un CHIEN avec peut-être le plus gros nez du monde devient viral car les fans adorent regarder ses aventures liées au museau.

Les propriétaires de Lapsha, un barzoï canadien blanc et moelleux, ont été occupés à documenter ses « luttes quotidiennes » pour posséder un si gros renifleur.

Lapsha montre son impressionnant renifleur Crédit : @Loopsnoot / Instagram

Il atteint des longueurs incommensurables dans certains angles de caméra Crédit : @Loopsnoot / Instagram

Le compte Instagram du chien est une série d’angles hilarants et mauvais Crédit : @Loopsnoot / Instagram

Sa famille pense qu’elle pourrait battre le record du nez le plus long, mais Lapsha est probablement trop occupée à être une star d’Instagram.

Le compte Instagram éponyme du chien populaire compte 108 000 fans qui reçoivent régulièrement des mises à jour sur l’état de son long renifleur – également connu sous le nom de « snootapede ».

Sa page est remplie d’un mélange de mauvais angles de nez, d’aventures extérieures et de phrases préférées telles que : « Just snootin’ about » et « Snoot magic ».

Cependant, il est également rempli des « luttes quotidiennes » de Lapsha contre la maladresse, le désordre et la fatigue de tenir un tel nez.

Les Barzois ont toujours été connus pour leur long nez et sont originaires de Russie, où les grands lévriers étaient utilisés pour tuer les loups.

Lors d’une récente promenade, ses propriétaires ont expliqué : « Lorsqu’il est confortable, le snootapède commence à s’affaisser et le snoot atteint son affaissement maximum.

« C’est ce qu’on appelle la vraie forme. C’est souvent incommensurable, comme si on essayait de mesurer une chaîne de montagnes en mouvement. »

Sur une autre image, Lapsha savoure une glace pour son anniversaire – mais son sirène géante la fait presque tomber au sol.

Sa famille a écrit à côté de l’image hilarante : « Nous allons chercher une glace de fête, qui semble s’être fondue pour ne faire plus qu’un avec le snoot.

« Où commence et où finit la crème glacée ? Une question à laquelle nous ne trouverons peut-être jamais de réponses. »

Et à côté d’une photo particulièrement glamour de Lapsha devant un magnifique coucher de soleil, la légende dit : « Elle adore les promenades dans la nature en fin d’été. Mais qui n’aime pas ?

« Le snoot sait ce qu’il aime. »

Tout ce que fait le chien blanc semble être un énorme succès auprès de sa légion croissante de fans.

Un adepte a écrit : « Lapsha est le barzoï qui ressemble le plus au barzoï et je l’aime. »

Un autre a ajouté : « Elle est comme un diamant rare mais magnifique, mon magnifique joyau. »

« Oh mon Dieu, ce visage, elle est ridicule, je l’aime », a répondu un troisième.

Un quatrième a déclaré : « Je veux que ça soit tatoué sur mon visage. »

Un Lapsha au look adorable et relaxant Crédit : @Loopsnoot / Instagram

Le toutou adore exhiber son gros museau lors des promenades Crédit : @Loopsnoot / Instagram

Les Barzoï sont connus pour leur nez imposant Crédit : @Loopsnoot / Instagram