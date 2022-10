Rencontrez l’ancien Frederictonian derrière un joyau d’un flux Instagram canadien

John Batt, créateur de la populaire page Instagram Canada.gov.ca, dit que le compte est comme s’asseoir à côté de lui dans un bar alors qu’il essaie d’expliquer sa fascination pour le Sussex Ginger Ale. (Soumis par John Batt)

Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi il y a un Anne des Pignons Verts parc à thème à Ashibetsu, au Japon ? Combien de quilleurs chandeliers y avait-il au Cap-Breton au début des années 1960? Ou qui a conçu le plus gros homard du monde à Shediac, NB?

Si oui, John Batt a les réponses : Le livre a été présenté par un missionnaire canadien à la fin des années 1930, traduit en secret par un étudiant japonais, puis distribué par le Département d’État américain au Japon occupé par les Alliés. Il y avait plus de 10 000 joueurs. Et c’était Winston Bronnum.

Batt, un Frederictonien vivant à Montréal qui s’est décrit sur Instagram comme “la trentaine, mais qui pourrait passer pour 25”, pourrait bien être mieux connu simplement comme “administrateur”.

C’est le nom sous lequel des dizaines de milliers de Canadiens le connaissent en tant que créateur et administrateur du compte Instagram Canada.gov.ca. À première vue, cela peut ressembler à une présence du gouvernement fédéral sur les médias sociaux. Quelques instants dans le flux original, cependant, montrent que c’est tout sauf ça.

C’est moi qui parle. C’est moi assis à côté de vous dans un bar et essayant de vous expliquer pourquoi le Sussex Ginger Ale est intéressant. – John Bat

Le compte, que Batt a créé en 2017, est un terrier de lapin de la nostalgie canadienne qui est le plus populaire parmi les Canadiens utilisant un crayon de couleur Laurentien, Jos Louis-mâchonnant nés à la fin des années 1980 et au début des années 1990.

“Je pense que c’est parce que j’écris sur ce qui compte tellement pour moi, c’est tellement personnel, que les gens de mon âge s’y accrochent le plus”, a déclaré Batt, né en 1986.

Bien que les statistiques d’Instagram lui indiquent que la plupart de ses abonnés ont entre 25 et 34 ans, leur âge varie, des membres de la génération Z à la légende de la chanson néo-écossaise Anne Murray.

‘Hey, nous sommes ici’

Alors que son récit relate une histoire éclectique, fascinante et stimulante d’un océan à l’autre, de nombreux articles se concentrent sur l’endroit où il a grandi : le Nouveau-Brunswick.

Batt vit à Montréal depuis le début des années 2000, mais, dit-il, « rien n’alimente l’amour d’un habitant des Maritimes pour les Maritimes comme partir ».

Le contenu axé sur le Nouveau-Brunswick vient du sentiment que la province a toujours eu le petit bout du bâton.

« Je pense qu’en particulier étant du Nouveau-Brunswick, nous sommes une province oubliée et négligée », a déclaré Batt.

Aujourd’hui, il partage son amour avec ses 46 000 followers.

“Je pense que cela a allumé un certain feu sous moi. Et je ne pense pas que ce soit une mauvaise chose. Je pense qu’une grande partie du récit est que je parle du Nouveau-Brunswick en disant:” Hé, nous sommes ici. Et nous sommes un groupe intelligent. “”

Une montée progressive

Le compte a commencé comme une alouette.

“Je pensais surtout que l’idée que la poignée soit disponible [was] drôle », a déclaré Batt.

Finalement, il est devenu plus ciblé. Batt – qui a étudié l’anglais à l’université – occupait un emploi de bureau qui n’avait aucune possibilité d’écrire.

“Alors, j’avais en quelque sorte ce petit exutoire. Et j’ai pensé, pourquoi ne pas créer cette petite opportunité pour moi-même?”

Sur bon nombre de ses messages, ses légendes sont presque des articles, relatant des choses que les gens se sont peut-être posées mais n’ont jamais pensé à creuser.

“C’est moi qui parle. C’est moi assis à côté de vous dans un bar et essayant de vous expliquer pourquoi le Sussex Ginger Ale est intéressant”, a-t-il déclaré.

Dans son article sur la boisson dorée, il explique ses propriétés médicinales, sa teinte ambrée et son épice brûlante.

“Lorsque Barq’s a lancé la campagne “Barq’s has Bite”, les habitants des Maritimes se sont simplement souri : “amateurs””, a-t-il écrit.

Lorsqu’il vantait les vertus de la Deluxe French Fries, il analysait l’évolution de sa mascotte.

“Le gars de la frite d’origine avait une couronne très 3D qui se produisait, qui faisait partie de leur slogan alternatif:” Deluxe: Crowned for Good Taste “”, a-t-il écrit.

“Le nouveau mec a un sourire plus effronté et vous incline sa couronne, bien que la couronne et le dessin lui-même soient beaucoup plus simples maintenant, il est toujours assez charmant.”

Une communauté de Canadiens nostalgiques

Au fur et à mesure que le compte a augmenté, ses fans sont devenus plus engagés, a déclaré Batt.

“Les abonnés sont en quelque sorte plus importants que la personne qui le dirige. Vous savez, la façon dont ils contribuent est tout simplement incroyable.”

Il aime utiliser l’exemple d’un article de magazine ou de journal. Une fois qu’il est imprimé, a-t-il noté, il est difficile pour les gens d’ajouter au récit.

Avec une plateforme comme Instagram, les commentaires lui feront réaliser qu’il ne racontait pas la moitié de l’histoire.

Un article d’avril portait sur Andy’s Dummy Farm, l’attraction légendaire mais cauchemardesque du Nouveau-Brunswick qui se trouve sur le chemin du pont de la Confédération.

“J’ai eu 150 ou 200 personnes qui m’ont raconté leurs souvenirs d’arrêt chez Andy’s Dummy. Et, vous savez, quelque chose qu’Andy leur a dit, ou qu’Andy a fait. Ce n’est pas quelque chose que je pourrais rechercher.”

De nombreux messages eux-mêmes proviennent de suggestions.

Lorsqu’il fait ses propres recherches, il se tourne souvent vers les groupes d’histoire locale actifs de Facebook, l’un de ses favoris étant New Brunswick Upon Days Faded.

“Je passe rarement du temps dans les archives provinciales en tant que telles”, a-t-il déclaré. “Je suis plus dans les archives des boomers.”

Alors que la page continue son ascension progressive, Batt prévoit de continuer à faire ce qui la rend si spéciale, “c’est-à-dire écrire sur des choses qui m’intéressent et se moquer de quelque chose si cela mérite absolument qu’on se moque de lui”.