Rencontrez l’amour de la star de « Sunday Night Football » – Hollywood Life

Mélissa Stark est l’un des personnages clés du reporting de la NFL. Après deux décennies d’absence, le journaliste sportif de 49 ans revient sur le banc de touche pour la saison 2023-2024. Le journaliste secondaire de NBC Football du dimanche soir interviewera toutes vos stars de football préférées alors que la saison se poursuit jusqu’à l’automne et l’hiver.

Quand Melissa n’est pas sur le terrain de football, elle est avec sa famille. Le journaliste secondaire a été marié à Mike Lilley pendant deux décennies. Alors, qui est Mike Lilley ? Melissa et Mike ont-ils des enfants ? Faites défiler vers le bas pour en savoir plus sur le mari et la famille de Melissa.

Avec qui Melissa Stark est-elle mariée ?

Melissa est mariée à Mike Lilley depuis 2001. Le couple réside dans le New Jersey avec leur famille. Mike est le président et fondateur du Sunlight Policy Center du New Jersey.

Avant de fonder le Sunlight Police Center du New Jersey, Mike était directeur exécutif de Better Education for New Jersey, selon sa biographie. Il a également été chercheur adjoint à l’American Enterprise Institute.

Quand Melissa décidait de prendre ou non le Football du dimanche soir concert, elle s’est assise et en a discuté avec son mari. Le travail exige que Melissa soit absente du jeudi au dimanche chaque semaine pendant la saison de la NFL. Mike ne voulait pas qu’elle refuse cette incroyable opportunité.

« C’est ma voix de la raison », a déclaré Melissa Le Chicago Sun-Times. « Je suis toujours celui qui dit : Essayez ceci, faites ceci. Il me ramène sur terre. S’il avait dit : Nous ne pouvons tout simplement pas vous laisser partir quatre jours par semaine… mais il a répondu : C’est incroyable que vous reveniez 20 ans plus tard avec quatre enfants. C’est incroyable. Vous le faites à 100 %.

Melissa Stark a-t-elle des enfants ?

Melissa a quatre enfants avec son mari. Melissa et Mike ont eu deux garçons, Mike et Jackson, d’abord. Ils ont accueilli des jumelles, Claire et Clémmieen 2007. L’un des fils de Mike et Melissa fréquente actuellement l’Université de Virginie, l’alma mater de Melissa.

À son retour comme journaliste secondaire pour Football du dimanche soir, ses enfants ont dû intervenir puisque maman n’est pas aussi souvent à la maison. « Ma fille a dit : Maman, je ne sais pas comment utiliser la machine à laver », a admis Melissa. Le Chicago Sun-Times. «J’ai dû leur faire FaceTime avant le match des Cowboys pour leur montrer comment procéder. Alors ils apprennent. Je pense que c’est bien pour eux si je ne fais pas tout pour eux.

Ses enfants grandissent encore et Melissa est déterminée à faire de sa famille sa priorité numéro un. « Pour moi, il a toujours été question de trouver un équilibre dans la vie », a-t-elle poursuivi. « Et il y a toujours la question : une femme peut-elle tout avoir ? Peut-elle avoir une famille, peut-elle avoir une carrière ? Donc pour moi, la famille allait toujours passer en premier. J’ai grandi très proche de ma famille et l’équilibre a toujours été une grande priorité.

Pourquoi Melissa Stark a-t-elle fait une pause ?

Melissa était une journaliste secondaire pour ABC. Football du lundi soir de 2000 à 2002. Elle a également passé plusieurs années chez NBC News et a notamment couvert trois Jeux olympiques pour NBC Sports.

La journaliste sportive a quitté l’entreprise pour élever sa famille. Melissa a souligné qu’à l’époque, elle ne voulait pas être mère sur la route. « Quatre enfants de moins de quatre ans, c’était beaucoup », a-t-elle déclaré. PERSONNES. «Alors j’ai dit en gros: ‘Je vais quitter la carrière, je vais quitter cette profession pour être avec ma famille et devenir maman à temps plein.’ Et je ne savais jamais vraiment à ce moment-là si j’allais revenir.

Elle est revenue au poste de journaliste secondaire en 2022 après 20 ans d’absence. Dans une interview en 2022, Melissa a expliqué comment son mari la soutenait constamment alors qu’elle cherchait à revenir en marge de la NFL.

« J’ai toujours dit à mon mari : ‘Je vais être remplacée par quelqu’un de plus jeune.’ Et il a toujours dit : « Arrête de penser ça. Non, ce n’est pas le cas », a déclaré Melissa au Presse associée. « Pouvoir revenir avec une famille est très valorisant et constitue un message important pour les femmes », a déclaré Stark. « Je pense que cela offre de nombreuses opportunités aux femmes et montre qu’elles peuvent trouver un moyen de fonder une famille, mais aussi d’avoir une carrière. »