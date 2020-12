Gitanjali Rao, 15 ans, américano-indienne, jeune scientifique et inventeur « brillante », a été nommée le tout premier enfant de l’année par le magazine TIME pour son « travail incroyable utilisant la technologie pour résoudre des problèmes allant de la consommation d’alcool contaminée. eau contre la dépendance aux opioïdes et la cyberintimidation.

La jeune fille a appris la crise de l’eau à Flint en regardant les nouvelles et s’est intéressée aux moyens de mesurer la teneur en plomb de l’eau. Pour cela, elle a développé un appareil à base de nanotubes de carbone qui pourrait envoyer des informations via bluetooth.

Elle est également conférencière TEDx et a reçu le prix Environmental Youth Award du président de l’Agence de protection de l’environnement des États-Unis en 2018. Elle a également reçu le prix du pilier «Santé» pour son chat.

«Étudiant, escrimeur, auteur, conférencier, bénévole communautaire, passionné de sciences, promoteur des STIM et membre du conseil», dit son introduction sur Twitter. Elle a également écrit un livre Guide des jeunes innovateurs sur les STIM.

«Le monde complexe d’aujourd’hui avec ses défis uniques a besoin d’un mouvement d’innovation. Le livre décrit un processus normatif et encourage chacun à résoudre les problèmes», a-t-elle écrit à propos de son livre dans l’un des tweets.

J’ai le plaisir de vous annoncer la pré-sortie de mon nouveau livre. Le monde complexe d’aujourd’hui, avec ses défis uniques, a besoin d’un mouvement d’innovation. Le livre décrit un processus prescriptif et encourage chacun à résoudre les problèmes!https://t.co/0nyTGSIdek – Gitanjali Rao (@gitanjaliarao) 23 septembre 2020

Rao a été sélectionné parmi plus de 5000 nominés et interviewé par l’acteur et activiste Angelina Jolie pour l’émission spéciale TIME.

«Même pendant le chat vidéo, son esprit brillant et son esprit généreux transparaissent, ainsi que son message inspirant aux autres jeunes: n’essayez pas de résoudre tous les problèmes, concentrez-vous simplement sur un problème qui vous excite», écrit Jolie à propos de Rao.

« J’ai commencé à coder en dur des mots qui pourraient être considérés comme de l’intimidation, puis mon moteur a pris ces mots et identifié des mots similaires. Vous tapez un mot ou une phrase, et il peut le détecter s’il s’agit d’intimidation, et cela vous donne la possibilité de l’éditer ou de l’envoyer tel quel », a expliqué Rao à Jolie lors d’un appel vidéo.

Rao travaille actuellement sur ce qu’elle appelle « un moyen facile de détecter les bio-contaminants dans l’eau tels que les parasites ».

Rao a déclaré à Jolie qu’elle espérait créer quelque chose de « bon marché et précis » afin que les habitants des économies les plus pauvres puissent l’utiliser pour tester la qualité de leur eau. Elle est une grande fan du Massachusetts Institute of Technology et souhaite étudier la génétique et l’épidémiologie à partir de là. Elle a également discuté de l’écart de rémunération entre les sexes.

