Rencontrez l’actrice qui a quitté le cinéma pour devenir coach en intelligence émotionnelle, a travaillé autrefois avec Aamir, Kajol, Saif, est maintenant…

Shruti Seth, qui est à l’écart des projecteurs, est maintenant coach certifié en intelligence émotionnelle, praticienne en thérapie, défenseur de la santé mentale et professeur de méditation formé.

Vous vous souvenez de Shruti Seth qui a travaillé avec Aamir Khan et Rani Mukerji dans Ta Ra Rum Pum, avec Aamir Khan et Kajol dans Fanaa et qui était l’actrice principale de la populaire émission de télévision Sharatat en 2003 ? Elle est maintenant praticienne en thérapie et défenseure de la santé mentale.

L’actrice, peu connue, est très active sur les réseaux sociaux. Elle partage souvent sa vie sur les réseaux sociaux et tient ses fans informés. Shruti compte plus de 500 000 abonnés sur Instagram. Selon son récent message, l’actrice est désormais coach certifiée en intelligence émotionnelle, praticienne en thérapie, défenseure de la santé mentale et professeur de méditation formée. Elle est également membre de la communauté Coto pour aider les femmes à surmonter les défis et à atteindre leurs objectifs.

Regarde:





Selon ses réseaux sociaux, l’actrice se joindra au plus grand festival de santé au monde, le 3 octobre 2023 à l’AIIMS, Delhi pour « propulser les conversations sur la santé mentale vers de nouveaux sommets ». Elle parle souvent de santé mentale et partage des messages de motivation sur Instagram.

Shruti Seth a débuté sa carrière en tant que responsable des relations clients à l’hôtel Taj Mahal, à Bombay. Plus tard, elle a auditionné pour un rôle dans Shararat et est devenue l’actrice principale de la série avec Farida Jalal et Eva Grover. Elle était aimée de tous, son personnage attirait l’attention de tous. Plus tard, elle a été vue dans Kyun Hota Hai Pyarrr, Des Mein Niklla Hoga Chand et Rishta.com.

Elle a joué dans quelques films dont Ta Ra Rum Pum et Fanaa. Dans une interview, alors qu’elle parlait de passer de la télévision au cinéma, elle a déclaré : « Je ne suis vraiment passée à rien. Ce n’est pas que je ne ferais pas de télévision et que je ne ferais que du cinéma. Oui, d’autres voies ont commencé à s’ouvrir pour moi. Je suis prêt à faire quelque chose d’excitant sur n’importe quel support – scène, celluloïd ou télévision.