Rencontrez l’actrice qui a quitté la maison à 5 ans, a travaillé comme responsable marketing, son premier film a gagné plus de Rs 100 crore, elle est mariée à…

Dia Mirza est toujours considérée par beaucoup comme l’une des plus belles actrices de Bollywood. En plus d’être très belle, Diya Mirza est aussi une véritable mine de talent et il ne serait pas faux de dire que l’actrice a créé sa propre identité sur la base de son talent. Dia Mirza a été Miss Asie-Pacifique et elle est devenue une star du jour au lendemain puisque son premier film « Rahna Hai Terre Dil Mein » a été un super succès.

La mère de Dia Mirza est bengali tandis que son père est allemand. Dia Mirza a travaillé avec certains des plus grands noms de Bollywood. La mère de Dia Mirza s’est séparée de son mari après sa naissance et elle s’est ensuite mariée avec Ahmed Mirza. Dia utilise toujours le nom de famille de son beau-père. Dia Mirza a récemment fait la une des journaux pour son look époustouflant lors de l’IIFA 2023, où elle était à l’honneur avec son look.

Selon les médias, Dia Mirza s’est un jour mise en colère contre son père et, alors qu’elle n’avait que 5 ans, elle est allée vivre chez ses proches. Dia Mirza s’est mise en colère après que son père l’ait grondé. Avant de devenir actrice, Dia Mirza travaillait comme responsable marketing dans une entreprise de médias, pour laquelle elle touchait un salaire de Rs 5 000.

Dia Mirza a fait ses débuts en 2001 dans le film « Rehna Hai Tere Dil Mein » aux côtés de la star R Madhavan, lauréate d’un prix national. Ce film a été un grand succès et a rapporté plus de Rs 100 crore au box-office. Le film est considéré comme l’un des meilleurs films romantiques de Bollywood. Dia Mirza a joué le personnage d’une simple fille dans le film. Après cela, Dia Mirza a été vue dans des films comme Deewanapan, Tumko Na Bhool Payenge, Dum, Parineeta, Lage Raho Munnabhai et Sanju. Parlant de vie personnelle, après la séparation de son premier mari, Dia Mirza s’est mariée avec Vaibhav Rekhi.