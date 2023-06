Rencontrez l’actrice OTT la mieux payée d’Inde, ce n’est pas Radhika Apte, Shweta Tripathi, Shobhita Dhulipala, Sonakshi Sinha, Rasika

Rencontrez l’actrice OTT la mieux payée d’Inde, ce n’est pas Radhika Apte, Shweta Tripathi, Shobhita Dhulipala, Rasika Dugal, Anupriya

La superstar Telugu Samantha Ruth Prabhu est devenue un nom familier après le succès de la série Web à succès The Family Man 2 dans laquelle elle a joué le rôle de Raji, un combattant de libération tamoul sri-lankais.

Samantha Ruth Prabhu est maintenant prête à travailler avec Raj et DK, qui ont réalisé The Family Man 2, à Citadel India.

Selon certaines informations, Samantha Ruth Prabhu a augmenté ses honoraires pour ses projets à venir. Selon un rapport de Siasat.com, Samantha Ruth Prabhu a exigé un énorme crore de Rs 10 comme frais pour Citadel India. DNA India ne peut pas confirmer l’authenticité du rapport.

A noter que Samantha Ruth Prabhu tourne actuellement pour Citadel India à Belgrade. Samantha s’est récemment rendue sur Instagram pour partager quelques photos de Belgrade. Sur l’une des photos partagées par Samanth, on peut la voir avec le réalisateur Raj Nidimoru. Elle l’a légendé « Mood ».





Citadel India est un spin-off desi de la série Web à succès Citadel de Priyanka Chopra et Richard Madden. Samantha Ruth Prabhu et Varun Dhawan jouent les rôles principaux dans la série et le duo a récemment assisté à la première mondiale de la série à Londres avec Priyanka Chopra, Richard Madden, Stanley Tucci et Leslie Manville.