Rencontrez l’actrice la plus riche du sud de l’Inde et ce n’est pas Anushka Shetty, Samantha, Tamannaah, Rashmika Mandanna ou Pooja Hegde

Il est indéniable que les actrices sont beaucoup moins bien payées que leurs homologues masculins et plusieurs actrices principales ont dénoncé la disparité des salaires dans l’industrie cinématographique indienne, que ce soit à Bollywood ou dans le cinéma du Sud. Mais il y a des actrices qui ont réussi à se tailler une place et qui sont au top de leur forme.

Les superstars féminines des industries cinématographiques du sud de l’Inde travaillent désormais dans les industries telugu, tamoule, malayalam et kannada et sont également vues dans de grands films de Bollywood. Ces meilleures actrices du sud de l’Inde reçoivent une bonne somme d’argent par film. Jetons un coup d’œil à l’actrice la plus riche du cinéma du Sud :

Nayanthara

Nayanthara, 38 ans, facture plus de Rs 10 crore par film, selon les rapports. Nayanthara devrait faire ses débuts à Bollywood avec Shah Rukh Khan à Jawan. Sa valeur nette est estimée à environ Rs 165 crore.

Tamannaah



Tamannaah, connue sous le nom de « Beauté laiteuse », est l’une des meilleures actrices en Inde aujourd’hui. La valeur nette de Tamannaah, 33 ans, est d’environ Rs 110 crore.

Anouchka Shetty



La star de Baahubali, Anushka Shetty, est l’un des principaux acteurs des industries tamoule et télougou. Selon les rapports, Anushka Shetty, 41 ans, a une valeur nette d’environ Rs 100 crore.

Samantha Ruth Prabhu



La star de Shaakuntalam, Samantha Ruth Prabhu, jouit d’un énorme succès à travers l’Inde. La valeur nette de Samantha Ruth Prabhu est d’environ Rs 89 crore, selon les rapports.

Rashmika Mandana



« Coup de cœur national » Rashmika Mandanna est devenue un nom familier après le succès de son film Pushpa avec Allu Arjun. Sa valeur nette est estimée à environ Rs 28 crore.

Pooja Hegde



Pooja Hegde est maintenant devenu l’un des grands noms de l’industrie cinématographique indienne. Sa dernière sortie avec Salman Khan a été un succès modéré. Pooja Hedge est un nom connu du cinéma du Sud. Selon les rapports, sa valeur nette est d’environ Rs 50 crore.