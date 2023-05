Rencontrez l’actrice la mieux payée d’Inde et ce n’est pas Deepika, Alia, Aishwarya, Kangana, Anushka, Katrina, Samantha, Nayanthara

Rencontrez l’actrice la mieux payée d’Inde et ce n’est pas Deepika, Alia, Aishwarya, Kangana, Anushka

Bollywood est l’une des plus grandes industries cinématographiques au monde et continue de produire des acteurs talentueux de temps en temps. Les honoraires des acteurs de Bollywood sont assez élevés et certains d’entre eux gagnent de l’argent en millions par projet. Jetez un œil à certaines des actrices indiennes les mieux payées en 2023 :

Priyanka Chopra Jonas

Selon IMDb, Priyanka Chopra Jonas facture Rs 15 crore à Rs 40 crore par film/série.

Deepika Padukone



Deepika Padukone, née le 5 janvier 1986, est l’une des actrices les plus populaires en Inde et elle remporte entre 15 et 30 crores de roupies par film.

Kangana Ranaut



La star de la reine Kangana Ranaut facture Rs 15 crore à Rs 27 crore par film et est l’une des actrices les mieux payées du pays.

Katrina Kaif



La star de Zindagi Na Milegi Dobara, Katrina Kaif, est l’une des actrices les plus titrées d’Inde. Elle prend Rs 15 crore à Rs 21 crore par film, selon IMDb.

Alia Bhat

Alia Bhatt, née le 15 mars 1993, est considérée par beaucoup comme l’une des meilleures actrices de la génération actuelle. Elle est apparue dans la liste Celebrity 100 de Forbes India depuis 2014. Alia Bhatt, qui est mariée à Ranbir Kapoor, facture Rs 10 crore à Rs 20 crore par film.

Anouchka Sharma



Anushka Sharma facture Rs 8 crore à Rs 12 crore par film, selon un rapport publié dans IMDb.

Aishwarya Rai Bachchan



L’une des actrices les plus titrées de Bollywood, Aishwarya Rai Bachchan remporte Rs 10 crore par film.

Nayanthara



Nayanthara est l’une des actrices les plus populaires du cinéma du sud de l’Inde. Elle travaille également avec Shah Rukh Khan dans son prochain film Jawan. Nayanthara facture Rs 2 crore à Rs 10 crore par film.

Samantha Ruth Prabhu



Samantha Ruth Prabhu travaille principalement dans les industries cinématographiques télougou et tamoule et est une superstar en elle-même. Sa rémunération est de Rs 3 crore à Rs 8 crore par film/série.