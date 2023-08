Rencontrez l'actrice de Gadar 2 Simrat Kaur, qui voulait devenir athlète, était sur le point d'abandonner les films, son premier salaire était...

Avez-vous aimé l’innocent Muskaan dans Sunny Deol-star Gadar 2 ? Apprenons-en plus sur Muskaan alias Simrat Kaur qui avait des rêves différents pour elle-même.

Sunny Deol, Ameesha Patel-star Gadar 2 a été publié et célébré à travers le pays. Le film marque également les débuts à Bollywood de Simrat Kaur. Le mignon Punjaban joue Muskaan, l’intérêt amoureux de Charanjeet Singh (Utkarsh Sharma). Jetons un coup d’œil au voyage de Simrat Kaur à Bollywood.

Le rêve d’Athletic Simrat Kaur d’être sportif

Né et élevé à Mumbai, Simrat Kaur Randhawa était un étudiant studieux diplômé en génie informatique du KC College. Simrat n’a jamais imaginé qu’elle deviendrait actrice et n’aspirait pas non plus à rejoindre l’industrie cinématographique. Simrat voulait devenir sportive et était encline à faire carrière dans l’athlétisme. Simrat rêvait de représenter l’Inde aux Jeux olympiques ou aux Jeux asiatiques.

Les parents de Simrat la persuadent de tenter sa chance dans des films

Simrat a révélé que ses parents l’avaient encouragée à tenter sa chance dans des films, et c’est ainsi qu’elle a commencé son parcours en tant que mannequin et a pu figurer dans une publicité Cadbury en 2017. Après cela, Simrat a obtenu son premier film Telugu, Prematho Mee Karthik (2017 ). Après ses débuts impressionnants, Simrat a joué dans d’autres films Telugu tels que Parichayam, Dirty Hari et Bangarraju.





Quand Simrat a décidé d’abandonner les films

Simrat a détourné son attention des films telugu vers les films hindis et elle a commencé à donner des auditions à Mumbai. Après des mois d’efforts, Simrat était sur le point d’abandonner les films. L’actrice n’avait aucune expérience cinématographique et n’avait pas suivi de formation formelle. Ainsi, Simrat a perdu confiance en elle et était sur le point d’abandonner. Cependant, sa mère l’a poussée à pousser et l’a encouragée à continuer d’avancer. Après avoir donné de nombreuses auditions aléatoires, Simrat a atterri dans le bureau de Mukesh Chhabra, et elle y a tourné une vidéo d’introduction.

Simrat a battu plus de 600 filles pour Gadar 2

Mukesh lui a conseillé d’attendre le bon moment et le bon projet. Et puis, après avoir donné de nombreuses auditions pendant deux mois, elle a été sélectionnée pour Gadar 2. Simrat a été sélectionnée pour Gadar 2, et elle a battu plus de 600 filles pour le film d’Anil Sharma.

Le premier salaire de Simrat…

Simrat est ceinture noire de karaté et elle enseignait les arts martiaux aux étudiants. Lorsque Simrat était en 8e année, elle avait l’habitude de prendre des cours pour les petits enfants et son premier salaire était de 350 roupies.